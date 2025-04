Gardenia to ozdobna wieloletnia roślina, która zwraca uwagę nie tylko dużymi, dekoracyjnymi kwiatami, ale także lśniącymi liśćmi. Występuje w wielu odmianach, ale prawie zawsze kwitnie na biało. Jej uprawa nie należy do łatwych, ale gardenia potrafi odwdzięczyć się za odpowiednią pielęgnację. Zobacz, co warto o niej wiedzieć.

Spis treści:

Gardenia to wiecznie zielona roślina wieloletnia, która występuje w wielu ciekawych odmianach. Różnią się one od siebie wielkością i kształtem kwiatów, a także kolorem liści. Kwiaty prawie zawsze są białe. Zdarza się także znaleźć gardenię czerwoną, ale często jest to w rzeczywistości zupełnie inny gatunek rośliny.

Kwiaty w kształcie rozety pięknie prezentują się zarówno w domu, jak i w ogrodzie czy na balkonie. W naszych warunkach klimatycznych częściej spotyka się ją jako roślinę doniczkową. Lśniące, ciemne liście wyglądają okazale, dzięki czemu gardenia wygląda dobrze nawet w okresie spoczynku.

Najpopularniejsze odmiany gardenii to:

gardenia jaśminowata (gardenia jasminoides),

gardenia tahitańska

gardenia thunbergia,

gardenia brighamii.

Wszystkie odmiany gardenii mają krzaczasty pokrój i lubią rozrastać się zarówno na boki, jak i na wysokość. Odpowiednio uprawiane mogą mieć nawet ponad metr wysokości.

fot. Gardenia kwiat/Adobe Stock, Linda

Gardenia zdecydowanie należy do roślin, które nie nadają się dla początkujących ogrodników. Bardzo łatwo jest "zranić jej uczucia" poprzez nieodpowiednią pielęgnację. Wymaga przede wszystkim odpowiedniego stanowiska oraz ściśle określonych temperatur przez cały rok.

Lubi słoneczne, ciepłe stanowiska, ale ekspozycja na bezpośrednie działanie słońca może przypalić jej liście, dlatego nie powinna stać blisko okien w okresie letnim. Aby kwitła co roku, musi spędzić zimę i wiosnę w chłodzie, np. w sieni lub dobrze nasłonecznionej klatce schodowej. Potrzebuje temperatury 16-18 stopni w tym okresie. Latem najlepiej będzie czuła się w temperaturze 20 stopni.

Gardenia nie lubi nadmiernego ciepła. Jeśli stale będzie jej za gorąco, nie tylko nie zakwitnie, ale może do tego zacząć gubić liście.

Bardzo ważne jest także nawożenie gardenii w okresie wegetacji - co dwa tygodnie należy zasilać ją nawozem bez wapnia, a także pilnować, aby podłoże było stale wilgotne - roślina nie toleruje ani suszy, ani przelewania, a dodatkowo nie lubi wody mocno chlorowanej, twardej. W lutym możesz lekko ją przyciąć, aby pozbyć się starych, suchych pędów.

Gardenia potrzebuje lekkiej, przepuszczalnej i próchniczej gleby o odczynie lekko kwaśnym (5-6 pH).

Gardenia w naszych warunkach klimatycznych najlepiej będzie czuła się w donicy. Może stać zarówno w domu, jak i na balkonie czy tarasie. Donica powinna być odpowiednio większa od sadzonki, a roślinę warto przesadzać nie częściej niż co 2-3 lata. Odpowiednio pielęgnowana kwitnie od maja do września, jednak niektóre odmiany kwitną jedynie zimą.

Pamiętaj, aby na bieżąco usuwać przekwitłe kwiatostany - dzięki temu pobudzisz dalsze kwitnienie. Warto także regularnie przecierać liście czystą, lekko zwilżoną szmatką. Gardenia nie pogardzi też letnim prysznicem raz na jakiś czas (tylko w okresie spoczynku, kiedy nie ma kwiatów).

Gardenia w naszym klimacie nie będzie dobrze czuła się bezpośrednio w gruncie, dlatego jeśli chcesz mieć ją w ogrodzie, wybierz skrzynię lub donicę. Pamiętaj, że gardenia, choć lubi ciepłe i słoneczne stanowiska, nie toleruje zbyt wysokich temperatur. Latem warto przenieść ją do półcienia i regularnie podlewać. Pamiętaj przy tym, aby nie dopuszczać do zastoju wody.

Kiedy temperatura w nocy spada poniżej 10 stopni, gardenię trzeba przenieść do domu, gdzie będzie miała stałą temperaturę 15-18 stopni w nocy oraz 18-20 w dzień. Na zimę należy przenieść donicę do pomieszczenia o stałej temperaturze ok. 20 stopni.

fot. Uprawa gardenii/Adobe Stock, Nature Clicks

Gardenia rozmnaża się poprzez sadzonki wierzchołkowe. Pobiera się je wiosną lub latem. Wystarczy, że utniesz wierzchołek pędu (z przynajmniej 1 listkiem), a następnie zanurzysz go w wodzie lub specjalnym ukorzeniaczu. Kiedy puści korzenie, przenieś sadzonkę do ziemi.

Jeśli ukorzeniasz gardenię w wodzie, dodaj do niej odrobinę węgla aktywnego. Zapobiegnie on gniciu korzeni i sprawi, że cały proces będzie nieco szybszy.

Gardenia niestety należy do roślin trujących. Wszystkie jej części mogą być szkodliwe, ale w szczególności dotyczy to owoców. Zarówno dla zwierząt, jak i ludzi może być ona nie do końca bezpieczna. Gardenia wywołuje silny efekt przeczyszczający, dlatego trzymaj ją z dala od dzieci oraz zwierząt.

Po przycinaniu, przesadzaniu i innych tego tupu zabiegasz pielęgnacyjnych zawsze pamiętaj o dokładnym umyciu rąk, nawet jeśli korzystasz z rękawic ogrodowych.

Gardenia gubi pąki na znak protestu. To bardzo kapryśna roślina, która nie toleruje nawet najmniejszych niedogodności. Jeśli więc jest jej za ciepło, za zimno, zbyt mokro lub za sucho, może odpowiedzieć gubieniem pąków kwiatowych lub liści.

Jeśli jednak wiesz, jak o nią dbać, odwdzięczy się pięknymi kwiatami i intensywnym zapachem otulającym całej mieszkanie.

