Czy wiesz, że fusy z kawy mogą stać się twoim najlepszym przyjacielem podczas wiosennych prac w ogrodzie? Poza tym, że są doskonałym nawozem, mogą również pomóc w uprawie niektórych roślin, w tym marchewki. Jeśli marzysz o obfitych plonach, sięgnij po ten prosty trik: wymieszaj fusy z nasionami marchewki przed siewem. Dlaczego to działa i jak możesz to wykorzystać w swoim ogrodzie?

Reklama

Jak zrobić mieszankę fusów z kawy i nasion marchewki?

Przygotowanie mieszanki fusów z kawy z nasionami marchewki jest bardzo proste. Najpierw zbierz świeże fusy z kawy. Jeśli pijesz kawę codziennie, to nie będzie problemu - uważaj jednak, aby nie pojawiła się na nich pleśń. Zużywaj na bieżąco albo dokładnie wysusz przed przełożeniem do pojemnika.

Weź nasiona marchewki i wymieszaj je z suchymi fusami w proporcji mniej więcej 1:1. Nasiona marchewki są małe, więc fusy pomogą Ci łatwiej je rozprowadzić na glebie.

Następnie wysiej mieszankę na przygotowaną, wilgotną glebę. Pamiętaj, aby nie przykrywać nasion zbyt głęboko, ponieważ marchewka wymaga światła do kiełkowania. Wystarczy, że przykryjesz je cienką warstwą ziemi. Na koniec lekko podlej.

Kiedy fusy z kawy do marchewki nie będą korzystne?

Pamiętaj jednak, że fusy z kawy mogą zwiększać kwasowość gleby, więc jeśli masz ziemię o kwaśnym pH, lepiej stosować je z umiarem. Warto także unikać nadmiernego stosowania fusów w ogrodach z roślinami, które preferują zasadowe warunki, jak np. pomidory.

Jak fusy z kawy pomagają w uprawie marchewki?

Marchewka, choć popularna w polskich ogrodach, nie należy do najłatwiejszych warzyw do uprawy. Jej nasiona są bardzo małe, a same rośliny mają tendencję do nierównomiernego kiełkowania, co może utrudniać uzyskanie zdrowych plonów. Właśnie tutaj fusy z kawy wchodzą do gry.

Wiadomo, że nawóz z fusów kawy skutecznie wspiera wzrost wielu roślin, ale to nie jedyna ich zaleta. Mieszając fusy z nasionami marchewki możesz znacznie poprawić kondycję plonów.

Lepsze kiełkowanie marchewki

Fusy z kawy poprawiają strukturę gleby, co ułatwia nasionom rozwój korzeni. Dodatkowo fusy mogą usprawnić i przyspieszyć kiełkowanie, co wpływa na lepszy wzrost roślin i większe plony.

Lepsza widoczność nasion marchewki

Fusy pomagają też w równomiernym rozsiewaniu nasion. Dzięki ich ciemnemu kolorowi nasiona stają się bardziej widoczne, co sprawia, że łatwiej będzie je rozmieszczać na glebie. Dzięki temu unikniesz przesiewania zbyt gęsto i poprawisz szanse na lepszy wzrost roślin.

Fusy z kawy a szkodniki

Możesz także wykorzystać fusy z kawy na ślimaki i inne popularne ogrodowe szkodniki. Ich struktura i zapach dla większości nieproszonych bywalców ogrodu są nieprzyjemne, dlatego będą omijać ją z daleka.

To naturalna bariera ochronna, która sprawi, że nasiona i młode marchewki będą mniej narażone na ataki szkodników.

fot. Fusy z kawy wymieszane z nasionami marchewki przed siewem wspomagają jej wzrost/Adobe Stock, Lukas Gojda

Reklama

Czytaj także:

Najlepszy moment na wykopanie marchwi

Dzika marchew: roślina, którą warto znać

Kiedy jest najlepszy moment na sianie marchwi?