Czy wiesz, jak wykorzystać fusy z kawy jako nawóz? Masz kilka opcji

Wiesz, że możesz wykorzystać fusy z kawy jako nawóz? Co kilka dni (a może nawet codziennie) wyciągasz ich mnóstwo z ekspresu czy kawiarki i od razu wyrzucasz do kosza na śmieci. Tymczasem możesz zbierać je do słoika i regularnie wykorzystywać do sadzenia, nawożenia i podlewania swoich roślin.