Kawa może dać energetycznego kopa nie tylko ludziom, ale także domowym i ogrodowym roślinom. Dzięki niej będą one bujnie kwitły, a ich liście będą błyszczące. Dotyczy to szczególnie storczyków, ale także wielu innych roślin. Nie musisz parzyć im kawy, ale zachowaj resztki z ekspresu, kawiarki czy kubka. Możesz wykorzystać fusy z kawy jako nawóz i cieszyć się piękną, domową dżunglą przez lata.

Fusy z kawy po osuszeniu są cennym źródłem potasu, azotu, magnezu oraz fosforu. To składniki, które szczególnie korzystnie wpływają na rozwój roślin. Storczyki są bardzo wymagające, dlatego warto poświęcić im sporo uwagi, nie tylko w okresie wzrostu.

Dodatkowo regularne stosowanie fusów pomaga neutralizować wysoką zawartość wapnia z wody kranowej oraz chroni podłoże przed nadmiernym przesuszaniem. Jeśli chcesz wykorzystać fusy z kawy do storczyków lub innych roślin domowych, musisz pamiętać, aby nie były one zepsute. Pleśń może zaszkodzić roślinie.

Fusy z kawy możesz wykorzystać jako nawóz do storczyków. Rośliny te rosną w bardzo przepuszczalnym podłożu i bardzo intensywnie wchłaniają składniki odżywcze. Najprostszą metodą jest po prostu sypanie lekko wysuszonych fusów z kawy bezpośrednio do doniczki. Możesz także wcześniej wymieszać je z wodą i podlać storczyka - uważaj jednak, aby fusy nie przelały się przez podstawkę.

Jeśli masz odpowiednie warunki, możesz zbierać fusy z kawy przez dłuższy czas i kompostować je, aby stworzyć organiczny, pełen składników mineralnych nawóz. Taki kompost możesz sypać do doniczki, umieścić na jej dnie albo wykorzystać do podlewania storczyków, po uprzednim rozcieńczeniu go z wodą.

Fusy z kawy to świetny nawóz do kwiatów doniczkowych i ogrodowych - nie tylko do storczyków, ale także do roślin, które potrzebują kwaśnego podłoża. Wielkimi fanami fusów z kawy będą więc wrzosy, magnolie, hortensje oraz azalie, a także tuje. Możesz dodawać fusy do doniczek, ale także obsypywać ziemię w przypadku kwiatów ogrodowych.

W domu fusy z kawy możesz dodać także do paproci - one także zaliczają się do tych kwasolubnych. Taki nawóz sprawi, że liście będą zdrowe i błyszczące.

