Choć wiele osób traktuje fuksję jako roślinę jednoroczną i wiosną wymienia ją na nową, jest ona wieloletnia i potrafi odbić po sezonie zimowym, wypuszczając pierwsze kwiaty. Fuksja niestety nie jest mrozoodporna, dlatego ważne jest zapewnienie jej właściwych warunków do przezimowania. Jak prawidłowo przygotować fuksję na zimę, aby cieszyć się jej kwitnieniem w kolejnym sezonie?

Przygotowanie fuksji do zimowania należy rozpocząć już jesienią, zanim nadejdą pierwsze przymrozki. Gdy temperatura zaczyna regularnie spadać poniżej 10°C, to sygnał, że czas przenieść roślinę do odpowiedniego miejsca na zimowanie. Nawet niewielkie przymrozki mogą szybko zniszczyć delikatne pędy i liście fuksji, dlatego nie należy zwlekać z działaniem.

Jeśli chcesz odpowiednio przezimować fuksję kwitnącą, musisz ją lekko przygotować przed przeniesieniem. Przede wszystkim usuń stare i suche kwiatostany. Odetnij też wszystkie chore lub uszkodzone pędy.

Ważne jest, aby przed zimowaniem usunąć też wszystkie suche liście, które mogą gromadzić wilgoć i sprzyjać rozwojowi chorób grzybowych czy pleśni.

Gdzie zimować fuksję?

Fuksja najlepiej przezimuje w chłodnym, ale jasnym miejscu, gdzie temperatura utrzymuje się między 5 a 10 stopni. Idealnym miejscem może być nieogrzewany garaż, piwnica z oknem, weranda lub klatka schodowa. Ważne jest, aby roślina nie była narażona na mrozy, ale też nie stała w zbyt ciepłym pomieszczeniu, ponieważ zbyt wysoka temperatura może stymulować jej wzrost w nieodpowiednim czasie.

W przypadku braku dostępu do chłodnego i jasnego miejsca, fuksję można zimować również w ciemniejszym pomieszczeniu, ale wówczas roślina przejdzie w stan spoczynku i zrzuci liście. To naturalny proces, nie musisz się tym martwić - fuksja na wiosnę wypuści nowe pędy i liście.

Podczas zimowania, fuksja nie wymaga intensywnej pielęgnacji, ale należy pamiętać przede wszystkim o podlewaniu. Choć zimą fuksja nie potrzebuje dużo wody, warto podlewać ją oszczędnie raz na kilka tygodni, aby podłoże było lekko wilgotne, ale nie przelane. Przelanie może prowadzić do gnicia korzeni.

Zimowe miesiące to czas, gdy roślina może być narażona na rozwój pleśni czy grzybów. Warto więc regularnie sprawdzać, czy na pędach i liściach nie pojawiają się objawy chorób. Jeśli zauważysz pleśń, usuń zainfekowane części rośliny i ogranicz podlewanie na jakiś czas.

Co z fuksją na wiosnę?

Pod koniec zimy, z reguły na przełomie lutego i marca, można zacząć stopniowo przyzwyczajać fuksję do wyższych temperatur. Warto przenieść ją do cieplejszego i bardziej nasłonecznionego miejsca, aby pobudzić ją do wzrostu. W tym okresie można również wykonać kolejne przycinanie, aby nadać roślinie ładny kształt i wspomóc rozkrzewianie.

Stopniowo zwiększaj częstotliwość podlewania, dbając o to, aby ziemia nie była zbyt mokra. Gdy minie ryzyko przymrozków (zazwyczaj w maju), fuksję można ponownie wystawić na balkon, taras lub do ogrodu, gdzie będzie mogła swobodnie się rozwijać i kwitnąć przez cały sezon.

