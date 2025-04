Frezje to piękne kwiaty występujące w wielu odmianach kolorystycznych. Najczęściej spotykamy je jednak w kwiaciarniach, chętnie wykorzystywane są głównie frezje cięte na bukiety. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by uprawiać frezje w doniczce. Frezje w ogrodzie niezbyt dobrze sobie radzą, ponieważ bywają kapryśne. Nie znoszą suszy ani przelania, są wrażliwe na nadmierne ciepło w podłożu.

Jeśli chcesz uprawiać frezje w doniczce, możesz ustawić je zarówno w domu, jak i na zewnątrz. Frezje to byliny cebulowe, zatem sadzi się je z cebul. Można je posadzić:

wczesną jesienią : na początku września, wówczas frezje zakwitną w maju,

: na początku września, wówczas frezje zakwitną w maju, w lutym lub w marcu: kwiaty powinny pojawić się latem (w czerwcu/lipcu).

Jeśli zasadzisz frezje jesienią, przez zimę cebulki zdążą się ukorzenić. Ważne, by doniczki z ziemią i cebulkami stały w jasnym, ale chłodnym pomieszczeniu (najlepsza będzie temperatura 8-10 stopni). Frezja w doniczce potrzebuje gleby żyznej, próchniczej, półprzepuszczalnej, o pH między 6,5 a 7,2.

Do dużej, długiej doniczki (30 cm) wsyp ziemię.

Zdrowe, jędrne bulwy sadź w odstępach, tak, by zmieściło się maksymalnie 10 cebulek.

Cebule sadź na głębokości 5-6 cm.

Frezja uprawiana w doniczce przez kilka tygodni od posadzenia potrzebuje stosunkowo niskiej temperatury (nawet od 5 do 10 stopni). Później, gdy zawiązują się pąki kwiatowe, temperatura powinna wynosić 12-14 stopni. Należy uważać jednak, by podłoże nie było zbyt ciepłe ani przesuszone. W obu przypadkach doniczka z frezją powinna stać w jasnym miejscu. Gdy frezje kwitną, potrzebują nieco więcej ciepła, choć wciąż idealnie byłoby, by temperatura nie przekraczała 20 stopni.

Częstym problemem, jeśli chodzi o uprawę frezji w doniczce, jest możliwość zapewnienia jej optymalnych warunków. Trudno pogodzić 2 czasem sprzeczne wymagania frezji: niską temperaturę z dużą ilością światłą słonecznego. Zbyt ciepłe podłoże (powyżej 15 stopni) może być przyczyną niezawiązania pąków kwiatowych, a w efekcie - braku kwiatów. To dlatego uprawa frezji w doniczce to dobry wybór. W przypadku chłodu albo upałów, możemy awaryjnie umieścić je na jakiś czas w pomieszczeniu.

Frezje w doniczce - podlewanie i nawożenie

W okresie wzrostu do fazy kwitnienia, frezje trzeba regularnie podlewać, dbając o to, by podłoże było odpowiednio wilgotne. Frezje podlewaj przegotowaną, odstaną wodą, uważając, by nie zmoczyć liści. Frezje tego nie lubią - lepiej więc schować je, gdy zapowiadają się bardzo intensywne opady deszczu. Gdy frezja przekwitnie, podlewanie należy ograniczyć. Frezje w doniczce wymagają nawożenia w okresie wzrostu. Najlepszy będzie nawóz bogaty w potas, podawany co 4 tygodnie.

Gdy frezja w doniczce zakończy kwitnienie, ogranicz jej podlewanie, by po kilku tygodniach całkowicie go zaprzestać. Roślinę pozostaw w donicy, aż sama zacznie zrzucać liście - nie wykopuj bulwy wcześniej. Bulwy frezji wyjmij z ziemi, oczyść z części naziemnych, obsusz i przechowuj w suchym miejscu w temperaturze 15-20 stopni. Dobrze jest przełożyć bulwy do drewnianej skrzynki.

Frezje w ogrodzie na miejsce docelowe wysadzaj wiosną, na koniec kwietnia lub na początku maja. Upewnij się, że nie przyjdą przymrozki, ponieważ frezje nie tolerują chłodu. Najlepiej, gdy temperatura nie spada poniżej 6 stopni. Najlepszym miejscem na frezje w ogrodzie będzie stanowisko słoneczne i osłonięte od wiatru. Frezje źle znoszą suszę, ale nie lubią też zalewania bulw i korzeni, dlatego wybranie dla nich odpowiedniego stanowiska może być trudne. Jednak kiedy już się zadomowią, kwitną długo i obficie. Z racji ich szczególnych wymagań, znacznie łatwiejsze okazuje się zazwyczaj uprawianie frezji w doniczce.

Pamiętaj o podlewaniu i ściółkowaniu, wyższe okazy mogą wymagać zastosowania podpór. Gdy frezje w ogrodzie przekwitną (zazwyczaj jest to koniec września lub początek października), a liście zaczną zasychać, wykop bulwy z ziemi. Oczyść, podsusz i przechowaj na kolejny rok. Frezje bywają kapryśne, a ich bulwy łatwo mogą wyschnąć całkowicie. Mimo wielu zabiegów może okazać się, że na wiosnę nie będą nadawać się do posadzenia. Wówczas będziesz musiała kupić nowe.

