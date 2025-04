Forsycja kwitnie na żółto i można powiedzieć, że to właśnie ten kwitnący krzew ozdobny jest dekoracją wiosennego ogrodu. By co roku forsycja obficie obsypywała się kwieciem, warto ją przycinać.

Forsycja kwitnie na przełomie marca i kwietnia. Czasem już pod koniec marca rozwijają się pierwsze kwiaty. Na gałązkach nie ma wtedy liści. Rozwijają się one dopiero gdy część kwiatów już opada. Termin kwitnienia zależy od tego, jak w danym roku wczesna jest wiosna, a także od miejsca nasłonecznienia.

Forsycja posadzona od strony południowej i południowo-zachodniej zwykle będzie kwitła co najmniej o tydzień wcześniej, niż ta sama odmiana, rosnąca od wschodu. Gdy chłody utrzymują się długo, wówczas roślina zakwita około 10 kwietnia. Warto wiedzieć, że gałązki z małymi pąkami kwiatowymi, ścięte i postawione w domu w wazonie, wspaniale się rozwiną. Warto to zrobić, gdy Wielkanoc w danym roku przypada wcześnie, a chcesz mieć na święta kwitnący bukiet forsycji.

Gdy forsycja jest ładnie uformowana, w okresie kwitnienia rozświetla ogród niczym słońce. Jest wtedy (przez 2–3 tygodnie) niemal oblepiona olbrzymią ilością żółtych, delikatnych kwiatów, pokrywających większość gałązek, na których nawet jeszcze nie zdążyły wyrosnąć listki.

Na tle innych roślin, które dopiero nieśmiało wypuszczają pąki, wygląda zjawiskowo. Forsycja nie ma też szczególnych wymagań pielęgnacyjnych. Gdy ma trochę słońca, urośnie właściwie wszędzie. Jest odporna na przemarzanie, na zanieczyszczenie powietrza i gleby. Dzięki temu idealnie sprawdza się w małych ogródkach, ale także przestrzeniach miejskich.

Świetnie radzi sobie nawet w donicach. Odmian forsycji nie jest dużo, ale warto wiedzieć, że poza najczęściej spotykanymi forsycjami pośrednimi (zwłaszcza w parkach i na skwerach), które mają sztywne pędy dorastające do 3 m, jest także forsycja zwisła i forsycja Maluch.

fot. Kiedy kwitnie forsycja/Adobe Stock, Henryk Nastrój

Sadzonki z gołym korzeniem najlepiej sadzić wczesną wiosną lub jesienią, gdy w glebie jest dużo wilgoci. Wtedy łatwiej się przyjmują. Forsycje kupione w małych doniczkach można sadzić właściwie przez cały sezon wegetacyjny. Tylko latem trzeba je będzie częściej podlewać. Forsycja pięknie wygląda niemal w każdym zakątku ogrodu: na trawniku (jako pojedynczy krzew lub mała grupa), przy altanie, przy tarasie, a także wkomponowana między inne krzewy w żywopłot. Można także zaprojektować żywopłot z samych forsycji - nieformowany lub lekko formowany. Forsycja Maluch może rosnąć w dużych donicach na balkonie.

Forsycja dobrze znosi każdą glebę, byle nie była gliniasta i podmokła. Oczywiście lepiej rośnie na żyznej niż na piasku, ale na kiepskiej ziemi również radzi sobie nieźle. Forsycja rosnąca w donicy potrzebuje przepuszczalnego dna - warto wykorzystać keramzyt i specjalną włókninę, która będzie przepuszczać wilgoć. Krzew forsycji lubi stanowiska słoneczne lub lekko zacienione. Posadzona od strony północnej, będzie słabiej kwitła. Forsycja ma płytki system korzeniowy, dlatego w czasie suszy wskazane jest podlewanie. Zwłaszcza dotyczy to młodych krzewów.

Na wiosnę i potem w czerwcu, warto ją zasilić nawozem do krzewów kwitnących lub rozsypać wokół niej trochę kompostu.

Kwiaty tworzą się na pędach wieloletnich, ale najlepiej na dwu- i trzyletnich. To bardzo istotne przy przycinaniu. Zawsze najlepiej cięcie forsycji zaplanować zaraz po kwitnieniu. Zazwyczaj wypada to na początku maja.

Robi się wtedy cięcie formujące, tzn. przycina się wysokie gałązki, nadaje się krzakowi np. kształt kulisty. Ale, ponieważ wiadomo, że najstarsze pędy za rok będą już kwitły gorzej, także warto je usunąć. Roślina wypuści nowe. Jeżeli krzewy mają pozostać wysokie i szeroko rozrośnięte, czyli rezygnujemy z formowania, najlepiej przeprowadzić jedynie cięcie pielęgnacyjne, czyli usunąć wszystkie suche i uszkodzone pędy oraz 2–3 najstarsze.

Stare krzewy, które straciły ładny kształt, można też poddać radykalnemu cięciu odmładzającemu. Zabieg ten polega na skróceniu wiosną pędów do 15–20 cm, tak aby najwyższy, położony pod miejscem cięcia pąk śpiący, wyrastał na zewnątrz krzewu. Wprawdzie w tym roku krzew nie zakwitnie, ale już w następnym sezonie pędy pokryją się kwiatami.

fot. Forsycja: kiedy kwitnie/Adobe Stock, fotodrobik

Kto ma jeden krzak, a chciałby mieć więcej, w zasadzie nie musi kupować sadzonek, bo może mieć własne. Młode, jednoroczne gałązki, które znajdują się najniżej, wystarczy przygiąć, przysypać ziemią i regularnie podlewać. Na pewno w miejscu, gdzie został usypany kopczyk, wypuszczą korzenie.

W następnym roku taką ukorzenioną gałązkę można już odciąć, wykopać i posadzić. Odcięte młode gałązki forsycji daje się też ukorzenić w wodzie. Wypuszczają korzenie po około miesiącu, jednak posadzone do ziemi przyjmują się gorzej od tych otrzymanych pierwszą metodą.

Forsycja zwisła . Jak nazwa wskazuje, ten rodzaj forsycji tworzy zwisające pędy. Dorasta do 3 m, czyli podobnie jak najbardziej popularna forsycja pośrednia o sztywnych pędach. Wygląda bardzo malowniczo, choć kwitnie mniej obficie. Uprawia się ją tak samo, jak wszystkie forsycje.

. Jak nazwa wskazuje, ten rodzaj forsycji tworzy zwisające pędy. Dorasta do 3 m, czyli podobnie jak najbardziej popularna forsycja pośrednia o sztywnych pędach. Wygląda bardzo malowniczo, choć kwitnie mniej obficie. Uprawia się ją tak samo, jak wszystkie forsycje. Forsycja Maluch. To polska odmiana, niższa od odmian forsycji pośredniej i zwisającej. Dorasta do 1 m wysokości, czasem 1,2 m. Ma zwarty pokrój, niewielkie wymagania i jest bardzo odporna na mróz.

Artykuł został pierwotnie opublikowany 18.05.2017.

