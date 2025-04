Najpopularniejsze kwiaty, które wiosną kwitną na fioletowo i zdecydowanie kojarzą się z tą porą roku, to oczywiście krokusy. Jednak gatunków, które wiosną wypuszczają barwne kwiaty, jest znacznie więcej. Zobacz, co kwitnie wiosną na fioletowo i co warto mieć w swoim ogrodzie lub na balkonie.

Reklama

Spis treści:

Krokusy najczęściej kwitną na fioletowo, ale możesz znaleźć także odmiany żółte, białe, niebieskie, a nawet pomarańczowe. Krokusy potrafią zakwitnąć jeszcze w samym środku zimy, przebijając się przez pokrywę śnieżną. Najczęściej pojawiają się jednak w marcu i na początku kwietnia.

Niestety dość szybko przekwitają. Szczególnie dużo ich rośnie na terenach górskich i podgórskich, ale na nizinach też ich nie brakuje. Lubią porastać przestrzenie miejskie - są przez to nie tylko symbolem nadchodzącej wiosny, ale także piękną dekoracją. Istnieją także krokusy jesienne, które zakwitają we wrześniu i październiku.

fot. Fioletowe kwiaty wiosna: krokusy/Adobe Stock, Marek Walica

Floksy to byliny ogrodowe, które w zależności od gatunku kwitną wiosną lub latem. Występują w wielu kolorach - moga być białe, fioletowe, czerwone lub różowe, a także kremowe i pudrowe. Możesz je z powodzeniem uprawiać w donicy lub gruncie. Ponieważ lubią światło i ciepło, świetnie sprawdzą się na słonecznych balkonach. Kwitną od kwietnia aż do początków czerwca, a dodatkowo większość odmian jest wieloletnia.

Dodatkowo floksy to rośliny bezpieczne dla kotów i innych zwierząt. Drobne kwiaty zbierają się w duży kwiatostan, prezentując się przepięknie przez całą wiosnę. Doskonale sprawdzają się jako rośliny ozdobne przy elewacji, a także wzdłuż drogi czy podjazdu.

fot. Fioletowe kwiaty wiosna: floks/Adobe Stock, Katarzyna

Hiacynty to rośliny cebulowe, występujące w wielu odmianach, a co za tym idzie - także kolorach. Są piękną ozdobą domu, balkonu i ogrodu, a dodatkowo świetnie sprawdzają się jako drobny upominek czy dodatek do prezentu.

Kwitnie najczęściej na przełomie kwietnia i maja, kwiaty utrzymują się zazwyczaj do 2 tygodni. Hiacynty po przekwitnięciu zostaw w spokoju do momentu, w którym liście zaczną żółknąć. Hiacynty w doniczce nie wymagają wykopywania cebul na zimę. Wystarczy, że po usunięciu suchych liści przeniesiesz całą doniczkę w chłodne i suche miejsce.

Jeśli chcesz natomiast uprawiać hiacynty w ogrodzie, musisz wykopać cebulę i przezimować ją w domu lub piwnicy. Tak przechowywana może ponownie zakwitać nawet kilka lat.

fot. Fioletowe kwiaty wiosna: hiacynty/Adobe Stock, Olga

Pierwiosnki to - jak sama nazwa wskazuje - jedne z pierwszych wiosennych kwiatów i niezaprzeczalny symbol zbliżającej się wiosny. Najczęściej kwitnie jeszcze zimą, choć mogą się zdarzyć także tzw. prymulki majowe. Zwykle spotyka się je w kolorze białym, ale istnieją także w odmianie czerwonej, fioletowej oraz różowej.

Najczęściej uprawiane są jako rośliny ogrodowe, rzadko kiedy decydujemy się na ich wysadzenie do donicy czy skrzyni. Może kwitnąć od marca aż do maja, choć w dużej mierze czas ten zależy od warunków pogodowych.

Niestety są to rośliny jednoroczne, ale nie można odmówić im pięknego wyglądu oraz delikatnego, wiosennego zapachu.

fot. Fioletowe kwiaty wiosna: prymulki (pierwiosnki)/Adobe Stock, Stephen

Szafirki to małe i niepozorne kwiaty, które wyglądają pięknie szczególnie w większych grupach. Drobne dzwonkowe kwiaty zbierają się w grona i pojawiają się najczęściej w połowie kwietnia. Ich ogromną zaletą jest to, że są wieloletnie i fakt, iż cebule nie wymagają wykopywania. Szafirki świetnie radzą sobie z zimowaniem w gruncie. Mogą rosnąć w jednym miejscu nawet kilka5-6 lat.

Czasem szafirki kwitną w maju, jeśli wiosna jest chłodniejsza. Oprócz fioletowych kwiatów czasem zdarzają się także liliowe lub białe. Zdarzają się także odmiany dwukolorowe lub żółte.

fot. Fioletowe kwiaty wiosna: szafirek/Adobe Stock, Ganna Zelinska

Tulipany występują w przeróżnych odmianach kolorystycznych i mogą pojawić się wielokrotnie w tego typu zestawieniach. Choć fioletowe kwiaty nie są tak popularne, nie można odmówić im piękna. Fiolet może być bardzo intensywny, lekko zgaszony albo bardziej "biskupi".

Najlepiej sadzić tulipany jesienią, aby odbiły na początku wiosny. Najczęściej kwitną na przełomie marca i kwietnia, ale liście utrzymują się często jeszcze do połowy czerwca. Możesz się nimi cieszyć przez ok. miesiąc, później przechodzą w okres spoczynku. Idealnie sprawdzają się jako cięte kwiaty do wazonu oraz jako piękna dekoracja ogrodu. Mogą być uprawiane także w donicach.

Zobacz też: jak układać tulipany w wazonie

Zwykle jedna cebula ponownie wypuszcza liście oraz kwiaty przez mniej więcej 2-3 lata. Tulipany latem należy wykopać i osuszyć, a jesienią ponownie wsadzić do ziemi.

fot. Wiosenne kwiaty fioletowe: tulipany/Adobe Stock, GLandStudio

Bratki, podobnie jak tulipany, możesz spotkać w wielu kolorach. Te niewielkie i niepozorne kwiaty świetnie sprawdzają się jako element skalniaka czy rabatek. Niektórzy decydują się nawet na to, aby trzymać bratki w domu. Najczęściej kwitną od kwietnia aż do końca czerwca (jeśli na bieżąco usuwasz suche kwiatostany).

Po przekwitnięciu bratki wystarczy jedynie osłonić przed mrozem, dość dobrze radzą sobie z zimowaniem w gruncie. Dobrze przygotowane zakwitną ponownie w kolejnym sezonie.

fot. Fioletowe kwiaty wiosna: bratki/Adobe Stock, Eriko Ochiai

Reklama

Czytaj także:

Oto najczęstsze zwiastuny wiosny

Jak dbać o goździki wieloletnie?

Żółte wiosenne kwiaty