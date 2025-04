Fioletowe kwiaty na balkon – jakie wybrać? Rośliny o fioletowych kwiatach zdobią każdą, nawet najmniejszą przestrzeń. Wiele z nich nie ma szczególnych wymagań, a dodatkowo kwitnie przez wiele miesięcy, dzięki czemu twój balkon może wyglądać pięknie, oryginalnie i atrakcyjnie. Jeśli chcesz, możesz na nim posadzić tylko fioletowe kwiaty, dzięki czemu zyskasz prawdziwy balkonowy total look.

Lobelia, w zależności od odmiany, może kwitnąć na fioletowo, różowo lub niebiesko. Jest dość łatwa w uprawie i gęsto się rozrasta. Dzięki temu świetnie nadaje się do dużych skrzynek balkonowych. Może mieć zwisające lub płożące pędy, więc dobrze będzie czuła się także w wiszących doniczkach. Lobelia lubi jasne, słoneczne stanowiska, jednak nie może stać w bezpośrednim nasłonecznieniu. Lubi ciepło, ale nie upały, więc na balkonie południowym może usychać i więdnąć.

Nie ma szczególnych wymagań co do gleby. Lubi próchnicze podłoże, więc idealna będzie klasyczna ziemia ogrodowa lub taka przeznaczona do roślin kwitnących. Lobelia potrzebuje też nawożenia co 2 tygodnie przed okresem kwitnienia.

fot. Fioletowe kwiaty na balkon: lobelia/Adobe Stock, ela110

Petunia to jednoroczna roślina, która najczęściej zakwita na fioletowo lub różowo, choć można spotkać także inne odmiany. Lubi ciepłe, słoneczne stanowisko oraz odpowiedniego przewiewu. Nie toleruje jednak silnego wiatru ani przeciągów. Można ją sadzić w dużych skrzyniach, także z innymi kwiatami. Lubi towarzystwo aksamitek i lobelii. Sprawdza się także w wiszących donicach, szczególnie na małych balkonach. Petunia wymaga żyznej, przepuszczalnej gleby. Dobrze rozwija się także na podłożu piaszczysto-gliniastym.

fot. Fioletowe kwiaty na balkon: petunia/Adobe Stock, pilat666

Heliotrop to roślina jednoroczna, której fioletowe kwiaty niewielkich rozmiarów idealnie pasują na każdy balkon. Wytwarza duże liście i drobne, pachnące kwiaty. Ich zapach przypomina nieco wanilię. Kwitnie od lipca do września, więc jest piękną ozdobą aż do jesieni.

Warto zapewnić heliotropowi żyzne i przepuszczalne podłoże, najlepiej wymieszane z kompostem. Roślina nie lubi niskich temperatur i gnije nawet przy niewielkich przymrozkach. W okresie wegetacji dobrze jest nawozić ją płynnymi preparatami z dodatkiem azotu. Heliotrop można przycinać i tworzyć ciekawe, oryginalne kształty. Pamiętaj o regularnym usuwaniu uschniętych kwiatostanów, aby roślina mogła swobodnie rosnąć i kwitnąć dalej.

fot. Fioletowe kwiaty na balkon: heliotrop/Adobe Stock, Elena Odareeva

Wrzosy kojarzą się głównie z jesienią i zimą, ale to piękne rośliny, które mogą stać na balkonie przez cały rok. Potrzebują jednak do tego odpowiednich warunków. Wrzosy lubią specjalne, kwaśne podłoże.

Mogą kwitnąć aż do listopada, dzięki czemu zdobią balkon wtedy, kiedy inne rośliny już przekwitły. Lubią nasłonecznione stanowisko i są mrozoodporne. Na zimę można przykryć je gałązkami, jeśli rosną na odsłoniętych stanowiskach. Wrzosy nie lubią nadmiernego podlewania, ale też nie najlepiej toleruje suszy. Doniczkę przed zimą warto dobrze zabezpieczyć styropianem albo agrowłókniną.

fot. Fioletowe kwiaty na balkon: wrzos/Adobe Stock, Marina Ignatova

Lawenda to pięknie kwitnąca roślina, która delikatnie pachnie, dzięki czemu chętnie wysadzana jest na balkonach oraz w miejscach, w których lubisz odpoczywać. Dodatkowo jej zapach odstrasza wiele insektów i owadów, m.in. komary. Jednocześnie przyciąga motyle. Ma niewielkie wymagania, jeśli chodzi o uprawę. Dobrze sobie radzi w każdym rodzaju gleby, bardzo lubi towarzystwo róż, liliowców oraz traw ozdobnych. Jest miododajna i odporna na miejskie warunki.

Lawenda lubi stanowiska ciepłe, słoneczne, ale także zaciszne i osłonięte przed mrozem. Nie lubi przelewania i zastoju wody w doniczce. Warto też przygotować podłoże, mieszając je z keramzytem albo perlitem, aby było bardziej przepuszczalne. Lawenda to jeden z najpopularniejszych fioletowych kwiatów na balkon.

fot. Fioletowe kwiaty na balkon: lawenda/Adobe Stock, nieriss

