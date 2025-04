Cyklameny możesz trzymać i w domu, i w ogrodzie, w zależności od odmiany. Jak podlewać cyklameny i co robić, gdy fiołek alpejski ma żółte liście?

Cyklamen nie jest mrozoodporny, dlatego w ogrodzie sprawdzą się jedynie 3 odmiany tej rośliny:

cyklamen purpurowy,

cyklamen bluszczolistny,

cyklamen dyskowaty.

Cyklameny w ogrodzie wyglądają bardzo atrakcyjnie posadzone blisko innych barwnych bylin oraz w większym skupisku. Ich piękne zielone liście oraz barwne kwiaty wynagradzają fakt, ze cyklameny mają swoje wymagania w kwestii stanowiska i podłoża

Cyklamen w ogrodzie - stanowisko i podłoże

Jeśli chcesz posadzić cyklamen w ogrodzie, pamiętaj że:

cyklamen lubi półcieniste stanowisko,

cyklameny w ogrodzie muszą być przykryte włókniną na czas przymrozków,

rośliny te nie znoszą wiatru i należy sadzić je w otoczeniu wyższych krzewów ozdobnych do ogrodu,

cyklameny nie przepadają za wilgotnym podłożem, gleba powinna być lekka, żyzna i przepuszczalna.

Jak sadzić cyklameny ogrodowe

Cyklameny kwitnące jesienią, posadź wiosną, natomiast te kwitnące wiosną, możesz posadzić najpóźniej we wrześniu. Bulwy cyklamenów sadzi się na głębokość około 2-3 cm wysokości jego bulwy, wyjątek stanowi cyklamen dyskowaty, tu głębokość 2,5-3,5 cm.

Oto najważniejsze punkty, dotyczące właściwej pielęgnacji tych roślin:

lokuj je w niezbyt chłodnych, lekko przewiewnych miejscach – nie lubią towarzystwa grzejników, dlatego warto je na noc wynieść np. do piwnicy lub nieogrzewanego pomieszczenia,

kwiaty, które przekwitły i uschnięte liście wyrywaj – pozostawienie ich końcówek utrudni dalszy wzrost rośliny, a także przyspieszy jej gnicie,

cyklameny nawoź raz na 2 tygodnie specjalnymi nawozami,

bulwę w donicy przenoś w chłodne miejsce aż do letnich miesięcy – w okolicy maja przesadź ją do nowej donicy i świeżej ziemi (gleba kwaśna lub próchnicza); część bulwy pozostaw nad poziomem ziemi; donicę ulokuj w kwietniku na dworze

w miesiącach jesiennych – wrzesień, październik – przenieś fiołka alpejskiego do domu i czekaj na pierwsze kwitnienie.

Cyklamen - podlewanie

Jak dbać o cyklameny? Najważniejsze, by ziemia w doniczce była stale wilgotna. Cyklamen lubi wilgotne powietrze, nie znosi suszy i silnego słońca.

Nalewaj wodę do podstawki i odczekaj 30 minut, po tym czasie pozostałą wodę wylej,

do podlewania cyklamenów wykorzystuj miękką wodę, odstaną lub przegotowaną,

nie zalewaj obficie ziemi w doniczce, a zwilżaj ją mniejszymi porcjami wody,

usuwaj wodę z podstawki, która ściekła z doniczki podczas podlewania,

podczas podlewania uważaj, by nie zalać liści i kwiatów cyklamenów, ponieważ zgniją,

kwiat w fazie kwitnienia podlewaj często, dbając by gleba była stale nawilżona,

podlewanie stopniowo ograniczaj, kiedy żółkną liście i przestaje kwitnąć – po tym zaprzestań podlewania.

Cyklameny to feeria barw! Cyklameny można kupić w doniczkach w wielu kolorach i rozmiarach (mogą być miniaturowe lub większe). Cyklameny doniczkowe mogą mieć kwiaty pojedyncze lub pełne, a różnią się niuansami, np. kształtem płatków, ich brzegiem czy zakończeniem.

Kwiaty cyklamenu mogą mieć wszystkie odcienie różu, czerwieni czy fioletu, niekiedy trafiają się białe okazy. Stanowią ozdobę parapetu czy biurka, a niektóre z kwiatów wyróżniają się również przyjemnym zapachem. Są też dość delikatne i nieodporne na mechaniczne urazy, warto też zapoznać się z kompendium wiedzy o szkodnikach roślin doniczkowych, by świadomie uprawiać te kwiaty.

Należy do rodziny pierwiosnkowatych (Primulaceae). Jego zielone liście rosną w rozecie i pięknie wyglądają w doniczce. Mają kształt serca, dlatego fiołek alpejski to dość częsty wybór w kategorii kwiatów, które kupuje się na prezent.

Między liśćmi rozwijają się smukłe łodygi, na których wyrastają urokliwe kwiaty. Kwiaty cyklamenu mogą być jednobarwne, być gładkie lub chropowate, a nawet mieć zakończenia przypominające frędzle lub falbany. Jak dbać o cyklamen perski w domu?

Fiołek alpejki lubi dobrze oświetlone, ale chłodne miejsca,

nie stawiaj go na parapecie południowym,

dbaj o częste podlewanie - ziemia w doniczce powinna być wilgotna,

nawoź cyklamen perski raz na 3 tygodnie, aby zapewnić długie i obfite kwitnienie.

fot. Do podlewania fiołków alpejskich najlepiej stosować miękką, przegotowaną wodę/Adobe Stock, New Africa

Fiołek alpejski (cyklamen perski) - co robić, gdy żółkną liście



Fiołek alpejski nie lubi zalewania liści i moczenia korzeni, które mogą gnić. Jeśli fiołek alpejski ma żółte liście, jest to pierwszy znak przelania rośliny, ale nie tylko to może być przyczyną. Żółknące liście u fiołka alpejskiego pojawiają się najczęściej wtedy, gdy roślinie jest za ciepło lub ma zbyt ciemno. Żółte liście należy usuwać, zanim same zaczną opadać, pociągając nasadę ogonka. Nie należy pozostawiać ich w doniczce, ponieważ szybko gniją.

Fiołek alpejski nie lubi suchego powietrza ani wysokich temperatur - jeśli liście marszczą się i zwisają, należy przestawić roślinę w chłodniejsze miejsce (około 15 st. C.) i zapewnić jej wyższą wilgotność powietrza. Doniczkę można ustawić na wypełnionej keramzytem podstawce i dbać o wilgotność keramzytu.

Jeśli liście fiołka alpejskiego zasychają na końcach i brązowieją, należy przestawić kwiat w miejsce nie tak nasłonecznione. Najpewniej to oznaka poparzenia.

fot. Dobrze pielęgnowany fiołek alpejski to kwiat na kilka lat. To, jak będziesz się nim zajmować, okaże się w porze kwitnienia/Adobe Stock, kuarmungadd

