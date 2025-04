Kwiat eustoma ma kielichowate, na pozór delikatne kwiaty, które są jednak wytrzymałe i bardzo trwałe. Gdy się rozwiną, osiągają ok. 5 cm średnicy. Płatki mogą mieć kolor biały, różowy, fioletowy.

Eustoma w doniczce nie lubi przesuszonej ziemi, choć toleruje ją, gdy uprawiasz eustomę w ogrodzie. Eustoma w wazonie postoi nawet 2 tygodnie.

Eustoma doniczkowa - pielęgnacja

Jeśli dostałaś lub kupiłaś eustomę doniczkową, postaw ją w miejscu ciepłym (najbardziej odpowiada jej temperatura 18 -25 stopni Celsjusza) i dobrze oświetlonym, ale nie narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Podlewaj ją umiarkowanie, gdy ziemia w doniczce lekko przeschnie, bo bardzo nie lubi nadmiaru wilgoci. Nie należy także jej zraszać, ponieważ mokre liście to zapowiedź choroby grzybowej. Nie zapomnij jednak o podlewaniu - o ile eustoma w ogrodzie toleruje okresy suszy, o tyle eustoma doniczkowa - niekoniecznie.

Raz na dwa tygodnie warto zasilić eustomę nawozem do roślin kwitnących.

Latem możesz wystawić ją na balkon lub wręcz wysadzić do skrzynek balkonowych. Będzie pięknie wyglądać np. w towarzystwie celozji, bakopy czy lobelii. Ciekawe kompozycje stworzysz też z samych eustom w różnych kolorach.

fot. Adobe Stock

Eustoma jest rośliną dwuletnią. Po kwitnieniu nie nadaje się niestety do dalszej uprawy. Trzeba ją po prostu wyrzucić lub zastąpić nowym egzemplarzem. Gdy eustoma w doniczce więdnie, może to być znak, że atakują ją grzyby, które powodują więdnięcie i obumieranie pędów. Warto więc wcisnąć do ziemi w doniczce pałeczkę grzybobójczą.

Eustoma na bukiet ślubny

Eustoma biała jest jedną z najchętniej wybieranych odmian tego kwiatu do bukietów ślubnych, bo pięknie komponuje się z innymi kwiatami, np. różą, piwonią oraz dodatkami (eukaliptusem, trawami, gipsówką).

Eustoma wygląda naturalnie - w przeciwieństwie do róży nie jest to kwiat kojarzący się z doskonałością i dostojnością, a raczej subtelną, niewymuszoną elegancją.

Można natomiast formować bukiety z eustomy w kompozycje o bardziej regularnych kształtach - wtedy eustoma wygląda równie atrakcyjnie, choć taki bukiet ślubny nie oddaje w pełni jej charakteru:

fot. Adobe Stock

Bukiet w wazonie z eustomą



Eustomę można zaaranżować również w bukiecie urodzinowym czy ułożyć solo w wazonie. Dzięki licznym kwiatom mieszczącym się na pojedynczej gałązce, wystarczy kilka sztuk eustomy, by utworzyła efektowny bukiet w wazonie.

Eustoma - cena

Eustoma jest kwiatem uniwersalnym o umiarkowanej cenie, choć zależnej od pory roku, koloru i sezonu. Eustoma biała poza sezonem jest dość trudno dostępna, na giełdach kwiatowych częściej można spotkać fioletową lub łososiową eustomę, a jej cena waha się od 8 do 12 zł za gałązkę. Bardziej opłacalne jest kupowanie eustomy w pęczkach, np. 10 eustom to koszt ok. 40-45 zł.

fot. Adobe Stock

Artykuł pierwotnie został opublikowany 18.02.2019.

