Międzynarodowe badania przeprowadzone przez firmę Laboratorium Przyszłości pokazały, że coraz większą wagę przywiązujemy do zieleni w mieście. Miniaturowe ogródki na parapetach, balkony czy tarasy mają pomóc nam, choć przez krótki czas, odpocząć od zgiełku codziennego życia. A praca przy kwiatach daje prawdziwy relaks. A więc do dzieła!

Reklama

Zanim ukwiecisz balkon

Do sadzenia kwiatów zwykle zabieramy się po 15 maja, gdy miną tzw. ogrodnicy i zimna Zośka. Od czego zacząć?

- Przygotuj skrzynki i pojemniki. Oczyść je, najlepiej wyszoruj szczotką i wrzątkiem z łagodnym detergentem. Wapienny osad z glinianych donic usuniesz wodą z octem. Udrożnij śrubokrętem lub metalowym pręcikiem otwory odpływowe.

- Kup świeżą ziemię. Jeśli w skrzynkach zostało podłoże z ubiegłego sezonu, możesz je wykorzystać ponownie. Wcześniej jednak wysyp ziemię z pojemników na dużą płachtę papieru, oczyścić ze starych, uschniętych korzeni, dodaj nawozu (może to być np. nawóz długodziałający w granulkach) i przesyp do plastikowego worka. Skrop wodą, by stała się wilgotna. Wtedy możesz jej użyć do wypełniania skrzynek.

- Zrób plan nasadzeń (unikniesz kupowania przypadkowych roślin) i oblicz, ile i jakich kwiatów będziesz potrzebować. Pomoże ci w tym nasza encyklopedia roślin balkonowych. Pamiętaj, że między sadzonkami dużych roślin trzeba zachować 20–30 cm odstępu, 15–20 cm pomiędzy średnimi i 10–15 pomiędzy małymi i nierozrastającymi się roślinami.

- Wybierz sadzonki. Najlepiej kup je u sprawdzonych ogrodników. Powinny być dobrze rozgałęzione, silne, nie nadmiernie wybujałe. Dobrze, gdy część kwiatów jest już rozwinięta.

Obsadzanie skrzynek

Przed sadzeniem podlej obficie młode rośliny, wówczas łatwiej wyjmiesz je z ciasnych plastikowych pojemników i nie uszkodzisz korzeni.

- Wsyp na dno skrzynek warstwę kamyków, grysu lub keramzytu – zapewnią odpływ wody po podlaniu roślin.

- Wypełnij skrzynkę, mniej więcej do połowy, świeżą ziemią. Posadź sadzonki nieco głębiej, niż rosły w doniczkach. Dosyp ziemi i lekko ją ugnieć. Pozostaw ok. 2 cm odstępu pomiędzy glebą a brzegiem skrzynki.

- Obficie podlej rośliny. Wodę wlewaj najbliżej ziemi, aby nie moczyć liści.

Na stronę cienistą

MANDEWILLA

Jest rośliną wieloletnią, ale na zimę trzeba ją zabrać do domu. Wymaga sporej donicy, bo się szybko rozrasta. Kwitnie obficie, wypuszcza długie pędy, które trzeba podpierać. Cena ok. 30 zł.

ŻURAWKA

Odmiana „Peach pie” o niezwykle wybarwionych liściach. Jest byliną, ale można ją uprawiać w pojemnikach na balkonie, a także łączyć z innymi roślinami, np. petuniami. Cena ok. 4 zł.

BRATKI

Najnowsze odmiany, np. „Rebecca” czy „Etain”, mają niezwykłe barwy i kształty (np. lekko karbowane). Świetnie znoszą przesadzanie, także podczas kwitnienia. Cena ok. 2 zł.

BEGONIA BULWIASTA

Ma bardzo kruche liście i łodyżki, więc lepiej ją ustawić w miejscu osłoniętym od wiatru. Trzeba też uważać, aby podczas wyłamywania uschniętych kwiatów nie uszkodzić rośliny. Cena ok. 4 zł.

PETUNIA

Odmiana „Merlot”. Tworzy kaskady kwiatów o intensywnej barwie. Ma cieniowane kielichy. Bardzo szybko się rozrasta. Warto ją zasilać nawozem do petunii. Cena ok. 3 zł.

BLUSZCZ POSPOLITY

Jest rośliną wieloletnią. Trzeba więc go okryć na zimę. Wypuszcza długie pędy, które należy przywiązywać do podpór, aby wspinały się, a nie płożyły. Cena ok. 3 zł.

Na stronę słoneczną :

LANTANA

Ciekawa odmiana „Tutti frutti” o oryginalnych wielobarwnych kwiatach. Świetnie się krzewi. Jest rośliną wieloletnią. Na zimę trzeba ją przenieść do cieplejszego pomieszczenia. Cena ok. 4 zł.

GALTONIA BIAŁAWA

Zwana letnim hiacyntem, także ze względu na zapach. Wyrasta do metra, trzeba więc zapewnić jej stabilną doniczkę. Na jesieni cebule można wykopać i zasadzić za rok. Cena ok. 2,50 zł.

PELARGONIA

Odmiana „Lachs-Cascade Compact” tworzy długie, zwisające pędy. Silnie się rozrasta. Świetnie nadaje się do wiszących koszy i skrzynek zawieszonych na barierkach balkonu. Cena ok. 5 zł.

KOMONICA

Jej kwiaty przypominają płomienie świec, a listki drobne igiełki. Najefektowniej wygląda w wiszących pojemnikach, bo wypuszcza zwisające pędy o dł. 60–90 cm. Cena ok. 30 zł.

KOBEA PNĄCA

Jest bujnie rozrastającym się jednorocznym pnączem. Wymaga solidnych podpór, bo wspina się na wysokość nawet 3–4 m. Usuwanie przekwitłych kwiatów pobudza kwitnienie. Cena 2,80 zł.

NASTURCJA PNĄCA

Jednoroczne pnącze. Wyrasta do ok. 3 m. Wydaje przyjemny, charakterystyczny zapach. Ciekawa jest odmiana kanaryjska, która ma oryginalnie postrzępione kwiaty. Cena 1,57 zł.

TUNBERGIA

Nazywana czarnooką Zuzanną. Jest jednorocznym pnączem. Wymaga podpór (np. kratki). Wypuszcza pędy o długości około 2 m. Wydaje delikatny przyjemny zapach. Cena ok. 2 zł.

GROSZEK PACHNĄCY

Jednoroczne pnącze, wspina się po podporach, dorasta do wysokości 2,5 m. Pięknie pachnie. Sprzyja mu nawożenie. Nie lubi chloru, więc lepiej go podlewać odstałą wodą. Cena ok. 3,70 zł.

PETUNIA KASKADOWA

Ma niezwykły cytrynowy kolor i zwarty pokrój. Doskonała do wiszących skrzynek czy wysokich pojemników, bo wypuszcza długie pędy. Wrażliwa na deszcz, warto więc ją osłaniać. Cena ok. 4 zł.

LAWENDA

Osiąga ok. 60 cm wysokości. Przy każdym dotyku roztacza przyjemny aromat. Przetrzyma zimę, jeśli wniesiemy ją do pomieszczenia. Pod koniec sierpnia można ją przyciąć. Cena ok. 12 zł.

WYŻLIN

Lepiej znany jako lwia paszcza. Odmiana „Pinacolada Light Rose” szczególnie nadaje się do sadzenia na balkonie, bo ma zwarty pokrój i wyrasta na wysokość ok. 40 cm. Cena ok. 3 zł.

Reklama

PETUNIA

Odmiana „Veranda Scarlet” ma lekko zwisający, ale zwarty pokrój i niezwykle intensywną, niemal odblaskową barwę. Lubi zasilanie nawozem Planton S. Szybko się rozrasta. Cena ok. 4 zł.