Nie znamy chyba nikogo, kto kiedykolwiek powiedziałby: poprzestanę na jednej roślinie doniczkowej. Powszechnie wiadomo, że każdy jeden kwiat prowadzi do kolejnych i nim się obejrzymy, nasz dom zaczyna przypominać prawdziwą dżunglę. Nie da się jednak ukryć, że to hobby jest niestety dosyć kosztowne - szczególnie, jeśli zakochujemy się w bardzo rzadkich i oryginalnych okazach, jak na przykład filodendron „Pink Princess”.

Czy da się zjeść ciasto i mieć ciastko, a w tym przypadku raczej - mieć roślinę i oszczędzić? Jak najbardziej. Wystarczy, że sadzonki nowych roślin zrobisz... sama. Możesz rozmnożyć rośliny, które masz już w swoim domu lub wymienić się sadzonkami ze swoimi znajomymi.

Co zrobić, by sadzonki były silne i zdrowe?

Wiele osób boi się, że ich sadzonki po prostu nie wyrosną, ale my radzimy spojrzeć na to w inny sposób - w najgorszym wypadku straci się po prostu kawałek łodygi. Jest wiele sposobów rozmnażania roślin, ale za każdym razem warto trochę im pomóc.

W przypadku rozmnażania roślin bezpośrednio w ziemi przyda ci się jeden kuchenny składnik - miód. Wystarczy, że przed wsadzeniem odnóżki do ziemi delikatnie zestrugasz koniec łodygi i posmarujesz go tym drogocennym składnikiem. Pamiętaj, by łodyżkę przyciąć pod kątem 45 stopni.

Miód dostarcza składników odżywczych, zapobiega rozwojowi chorób grzybowych oraz przyspiesza wzrost korzeni. Dzięki niemu błyskawicznie wypełnisz swój dom pięknymi roślinami.

W kuchni bez problemu znajdziesz bardzo dużo cennych składnikówk, które sprawią, że twoje rośliny będą silne i zdrowe. Nawet z tego, co pozornie wydaje się zepsute, możesz stworzyć wartościowy nawóz - na przykład odżywka z mleka dostarczy kwiatom mnóstwo wapnia, a przy okazji jest ekologiczna.

