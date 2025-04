Storczyki to wyjątkowo kapryśne i delikatne kwiaty, jeśli chodzi o uprawę domową. Przeróżne odżywki, specjalne podłoże, namaczanie... Każdy właściciel tych pięknych orchidei wie, że mogą wyglądać okazale, ale trzeba sporo się przy nich nachodzić i niestety nierzadko sporo wydać. Tymczasem okazuje się, że do po podlewania storczyków można wykorzystać wodę ryżową. Sprawdź, jak to działa.

Woda ryżowa to płyn, który uzyskuje się poprzez moczenie surowych ziaren ryżu przed ich ugotowaniem. Taka mikstura potrafi zregenerować nawet te przypadki, które uznasz za beznadziejne i nie do odratowania.

Dzięki regularnemu podlewaniu wodą ryżową twoje storczyki będą wyglądały zdrowiej i bardziej atrakcyjnie - liście nabiorą intensywnego koloru, a kwiaty będą większe i dłużej się utrzymają. To idealne rozwiązanie, zwłaszcza jeśli chcesz pobudzić swoje rośliny do kwitnienia po okresie spoczynku lub po trudniejszym sezonie. W końcu storczyki należą do tych wymagających roślin.

Dodatkową korzyścią będzie poprawa ogólnego stanu storczyka. Wzmocnione pędy lepiej zniosą ciężar kwiatów, a zdrowe korzenie łatwiej przyswajają składniki odżywcze z podłoża. Regularne stosowanie wody ryżowej może również pomóc w regeneracji osłabionych roślin, które wcześniej miały problem z chorobami czy przesuszeniem.

Czytaj też: najczęstsze choroby storczyków

W wodzie po namaczaniu ryżu jest mnóstwo składników odżywczych, które skutecznie i w naturalny sposób pomagają kwiatom zdrowo rosnąć. Przede wszystkim jest ona bogata w krzem, żelazo, magnez oraz fosfor.

fot. Woda ryżowa do storczyków potrafi działać cuda/Adobe Stock, maryviolet

Aby przygotować wodę ryżową do storczyków, wystarczy, że namoczysz miarkę ryżu (ok. 100 g) w litrze wody - najlepiej w temperaturze pokojowej lub lekko chłodnej. Trzymaj ziarenka w niej przez ok. godzinę, a następnie odcedź. Ryż ugotuj i wykorzystaj, a wodę wlej do podstawki. Niewielką ilość możesz też dodać do doniczki, ale pamiętaj, że storczyki najbardziej lubią "wciągać wodę" od dołu.

Najlepiej stosować wodę ryżową mniej więcej co czwarte podlewanie. Jeśli chcesz zapewnić storczykom jeszcze lepsze warunki, co jakiś czas do wody ryżowej możesz dodać też odrobinę świeżych drożdży - dosłownie szczypta rozdrobniona w palcach wystarczy.

Do podlewania storczyków śmiało możesz wykorzystać także wodę po ugotowaniu ryżu, ale pamiętaj o dwóch rzeczach. Przede wszystkim musi być ona całkowicie wystudzona. Nie może być też posolona. Po wystygnięciu na powierzchni wody zbierze się "kożuszek". Możesz go zgarnąć łyżką, a wodę rozlać do storczyków.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 14.04.2021.

