Duże kwiaty do salonu czy sypialni zawsze są dobrym pomysłem - odświeżają pomieszczenie i sprawiają, że czujesz się w nim lepiej. Rośliny potrafią bardzo pozytywnie wpływać na nastrój, dlatego jeśli lubisz te duże okazy, nie żałuj na nie miejsca! Gatunków dużych roślin doniczkowych jest naprawdę sporo. Część z nich osiąga pokaźne rozmiary tylko w naturalnych warunkach, ale w domach i mieszkaniach mogą wyglądać równie pięknie.

Mimo że ten duży kwiat doniczkowy potrzebuje dużo światła i powietrza, ale nie toleruje bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów. Podlewamy go umiarkowanie, ale regularnie, np. raz na tydzień. Od marca do sierpnia warto nawozić ją raz na dwa tygodnie nawozem uniwersalnym. W okresie spoczynku – od października do lutego powinien przebywać w temp. ok. 12-15° C.

Jeśli roślina stoi w ciepłym i suchym pomieszczeniu, musimy ją często zraszać. Dzięki swoim wymaganiom to bardzo dobry kwiat do łazienki. Dobrze znosi przycinanie, gdy więc wyrośnie zbyt wysoko, możesz bez obawy obciąć wierzchołek. To sprawi też, że nabierze bardziej krzaczastego pokroju.

fot. Duże rośliny do pokoju: szeflera/Adobe Stock, Tatiana Foxy

Dizygoteka pochodzi z wysp na Morzu Południowochińskim. Należy do dużych roślin doniczkowych, które lepiej rosną w miejscach jasnych, ale nie bezpośrednio nasłonecznionych, przez cały rok ciepłych. Wiosną i latem podlewamy ją umiarkowanie letnią, miękką wodą, gdy ziemia przeschnie.

Zimą wystarczy to robić raz na tydzień. Zawsze należy usunąć nadmiar wody z podstawki. Od marca do sierpnia trzeba nawozić dizygotekę raz na 2 tygodnie nawozem uniwersalnym. Rośliny, zwłaszcza młode, dobrze jest zraszać, bo suche powietrze powoduje zwijanie i opadanie liści.

fot. Rośliny doniczkowe duże: dizygoteka/Adobe Stock, vetaka

Chamedora wytworna pochodzi z lasów monsunowych, tworzy trzcinowate pędy i prezentuje się niezwykle efektywnie. Może być hodowana jako niewielka roślinka, ale odpowiednio pielęgnowana i posadzona w dużej donicy może mieć naprawdę pokaźne rozmiary. Dodatkowo należy do roślin, które produkują tlen i bardzo efektywnie oczyszczają powietrze. Jest także rośliną bezpieczną dla zwierząt i dzieci.

Chamedora powinna stać w półcienistym, umiarkowanie ciepłym miejscu, najlepiej przy oknie północnym. Szybko przystosowuje się do warunków panujących w mieszkaniu, ale trzeba ją chronić przed ostrym, bezpośrednim słońcem. Latem należy ją zraszać i podlewać dość obficie.

Zimą roślina woli miejsce chłodniejsze i potrzebuje mniej wody. Odporna na szkodniki. Dobrze jej robi co jakiś czas krótka kąpiel pod prysznicem. Podobne wymagania i wygląd ma np. palma areka.

fot. Duże rośliny do salonu i sypialni: chamedora wytworna/Adobe Stock, Pixel-Shot

Ten kwiat doniczkowy ma duże liście, bardzo dekoracyjne i okazałe kwiaty, które mogą osiągnąć nawet 50 cm długości. Uroda medinili naprawdę zachwyca. Roślina ta jest idealna do salonu. Dodaje każdemu wnętrzu elegancji, pięknie kwitnie i wygląda tak samo dobrze postawiona lub powieszona w doniczce.

Choć jej ojczyzną są Filipiny, można ją uprawiać w mieszkaniach. Wymaga jednak dość troskliwej opieki. Medinila lubi miejsca jasne i ciepłe. Zimą trzeba ją jednak przenieść do chłodniejszego pomieszczenia, by mogła zawiązać pąki kwiatowe. Roślinę należy dość obficie podlewać, by ziemia nie wysychała.

fot. Rośliny doniczkowe z dużymi liśćmi: medinila/Adobe Stock, irairopa

Monstera to popularny i bardzo kosztowny kwat. Aby kupić piękny, wyrośnięty okaz, trzeba przygotować kwotę rzędu 600-800 złotych. Monstery występują w wielu odmianach - mogą mieć dziury, przebarwienia albo być gatunkiem zwisającym.

W naturalnych warunkach jej liście potrafią mieć nawet kilkadziesiąt centymetrów szerokości. W naszym klimacie także osiąga pokaźne rozmiary, ale trzeba zapewnić jej odpowiednie warunki i stałą opiekę. To zdecydowanie roślina wymagająca, ale może stać w każdej części domu. Woli duże ilości światła, ale w półcieniu także sobie poradzi.

fot. Duże rośliny do domu: monstera/Adobe Stock, Ксения Овчинникова

Wśród kwiatów doniczkowych o dużych rozmiarach przeważają te, które lubią słońce. Jeśli jednak twoje mieszkanie jest dość ciemne, a chcesz ozdobić je żywymi, pięknymi kwiatami, wybierz jeden z tych gatunków:

Cissus rombolistny (Cissus rhombifolia). Jest pnączem, które bardzo bujnie rośnie i może osiągnąć znaczny rozmiar, nawet do 6 metrów.

(Cissus rhombifolia). Jest pnączem, które bardzo bujnie rośnie i może osiągnąć znaczny rozmiar, nawet do 6 metrów. Dracena (Dracaena marginata). Nie lubi silnego słońca. Osiąga wysokość od 50 cm do 2,5 metra.

(Dracaena marginata). Nie lubi silnego słońca. Osiąga wysokość od 50 cm do 2,5 metra. Fatsja japońska (Fatsia japonica. Szybko rośnie, w doniczce osiąga 1,80 m.

(Fatsia japonica. Szybko rośnie, w doniczce osiąga 1,80 m. Fikus sprężysty (Ficus elastica). Może stać w odległości 2-3 m od okna. W domu w doniczce wyrasta na wysokość 3 m.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 19.05.2017.

