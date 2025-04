Do niewielkich ogrodów szczególnie polecane są drzewka ozdobne odmian karłowych, które mają niezbyt rozłożystą koronę i osiągają zaledwie 2-2,5 m wysokości. Dzięki temu nie zacieniają całego ogrodu i domu. Nawet tak niewielkie drzewko sprawia, że ogród wygląda ciekawiej, niż gdyby rosły w nim tylko niskie rośliny.

Spis treści:

Drzewka ozdobne warto sadzić w pobliżu drzwi wejściowych lub w okolicach tarasu, w kąciku wypoczynkowym, przy granicy z działką sąsiada. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby jedno samotne drzewko rosło także na środku trawnika - małe drzewko, np. brzoza, klon czy jabłoń będzie prezentować się majestatycznie.

Wybierając drzewka ozdobne do ogrodu, miej na uwadze ich wymagania pielęgnacyjne i sąsiedzkie. Niektóre odmiany są delikatne, inne mogą przytłumić niskie krzewy ogrodowe. Rosnąc w cieniu bujnego drzewa może być łatwiej np. roślinom na skalniak, a nie np. fuksji.

Do najpiękniejszych kwitnących drzewek ozdobnych należą magnolie. Polecamy te odmiany: Soulange’a odmiana Amabilis i magnolia purpurowa odmiana Nigra, których korona ma średnicę zaledwie 1,5 m. Odmiany magnolii różnią się barwami kwiatów i porą kwitnienia: mogą przybierać urokliwe odcienie różu, bieli, ecru czy żółcieni.

Magnolia zazwyczaj kwitnie od kwietnia do maja, ale nie brak odmian, które zakwitają już w marcu (Magnolia stellata) lub dopiero w czerwcu (Magnolia sieboldii).

Jak dbać o magnolię

Do uprawy tego drzewka ozdobnego najlepiej wybrać spokojne, zaciszne, osłonięte przed mroźnymi wiatrami i słoneczne miejsce. Gleba powinna być lekka i przepuszczalna, pokryta ściółką z kory sosnowej lub torfem.

Magnolie to drzewka ozdobne delikatne nie tylko na zewnątrz, lecz także pod ziemią: korzenie tych roślin są bardzo kruche i bardzo wrażliwe na uszkodzenia. Nie możesz sobie pozwolić na inwazję nornic, jeśli marzysz o wieloletniej, bujnej magnolii w swoim ogrodzie.

fot. Adobe Stock

Jeśli szukasz drzewka o dekoracyjnych liściach, zwróć uwagę na wierzby, które wczesną wiosną mają na gałązkach zwisających do ziemi lub rosnących ku górze, urokliwe kotki. Gdy przekwitną, zachwycają urodą liści, niekoniecznie zielonych. Czasem są one srebrzyste, a niekiedy w biało-różowy deseń. Wierzby lubią wilgoć, trzeba je więc często podlewać. Można je również posadzić w pobliżu oczka wodnego. Karłowe odmiany wierzb mają pnie wysokości od 30 cm do półtora metra.

Wierzba japońska wymaga corocznego cięcia, by wyglądać atrakcyjnie. Hakuro pochodzi z Japonii i tam dorasta nawet do 3 m wysokości. Posiada zielone, lancetowate iście i delikatne, jasnozielone pędy. Nie jest popularną rośliną ogrodową, po bez pielęgnacji prezentuje się jako przeciętne drzewko ozdobne. Ale warto o nią zadbać.

Wymagania wierzby japońskiej

Wierzba japońska lubi słońce i ciepło i nie objawi swojego potencjału w cieniu. W miejscach niedoświetlonych może stracić unikalną barwę. Warto nawozić ją nawozem wieloskładnikowym lub kompostem. Mimo azjatyckiego pochodzenia wierzba japońska Hakuro dzielnie znosi chłody i mrozy: jedynym jej słabym punktem są miejsca jej szczepienia i warto przez pierwsze lata jej bytowania w ogrodzie przykrywać ją zimą włókniną.

fot. Adobe Stock

Drzewkiem o płonących, jaskrawych liściach jest klon palmowy - pasuje do ogrodów w stylu japońskim, dobrze wygląda także na skalniaku. To japońskie drzewko ozdobne o czerwonych liściach jest niezwykle dekoracyjnym elementem i bardzo pożądanym przez adeptów ogrodnictwa.

Klon palmowy występuje w kilkunastu odmianach i różnią się one barwą liści. Drzewko o czerwonych liściach (Acer rubrum) pięknie prezentuje się na ciemnozielonym tle w akompaniamencie iglaków i niższych krzewów. Odnajduje się w nasłonecznionych miejscach lub lekko zacienionych.

Jak dbać o klon palmowy

Ta drzewo ozdobne wymaga troski w pierwszych latach w ogrodzie - szczególnie zimą. Warto przykrywać go włókniną lub jutą, bo nie jest to roślina mrozoodporna. Niepokojące są też plamy na liściach klonu - mogą świadczyć o przesuszeniu, czego ta roślina wybitnie nie znosi lub o poważniejszych stanach chorobowych, np. mączniaku prawdziwym, antraknozie, papierowej plamistości. Zadbany klon palmowy może dorosnąć nawet do 5 m wysokości!

fot. Adobe Stock

To jedno z mniej wymagających drzew ozdobnych, których szczególną zaletą jest zmiana ubarwienia liści zgodnie z porami roku: mogą być nie tylko pomarańczowe czy czerwone, ale także szkarłatne lub nawet fioletowe i purpurowe! Ambrowiec amerykański (Liquidambar styraciflua) tworzy w ogrodzie szczególny klimat i barwne tło dla innych roślin. Ambrowiec jest roślina wysoką - może sięgać nawet 25 m wysokości! W miarę upływu czasu uzyskuje kształt stożkowy, póżniej owalny.

Jak dbać o ambrowca

Młode drzewka ambrowca należy palikować i podlewać w okresie bezdeszczowym. Co ciekawe to drzewko ozdobne kwitnie, ale łatwo to przeoczyć. Ambrowiec nie przepada za wiatrem i chłodem, lubi miejsca, do których dochodzi słońce. Co ciekawe, ceni sobie podmokłe, wilgotne gleby o odczynie lekko kwaśnym. Najlepiej ściółkować glebę i odchwaszczać, by nic nie zabierało mu wilgoci.

Migdałowiec jest uznawany nie za drzewko ozdobne, a za krzew ogrodowy, ale potrafi osiągać imponujące rozmiary, przerastając drzewo. Migdałek przepięknie dekoruje ogrody dzięki setkom kwiatów (do 3,5 cm średnicy) pod których ciężarem niemalże uginają się gałęzie tej rośliny. Przypominają bajkowe różyczki w cukierkowych kolorach

W sprzedaży są migdałowce rosnące na własnym korzeniu (formy krzaczaste) oraz formy pienne - szczepione na 1,2-1,5-metrowym pniu, która dorasta maksymalnie do 3 metrów wysokości i około 2 metrów szerokości korony.

fot. Adobe Stock

Jak uprawiać migdałowiec?

To drzewko ozdobne nie jest trudne w uprawie, a zdecydowanie łatwiejsza w obsłudze jest form krzewiasta. Corocznie należy przycinać pędy migdałowca tuż po jego kwitnieniu w czerwcu, by na następny rok ponownie dumnie obrodził w kwiaty. Migdałowiec radzi sobie zimą, ale warto nie wystawiać go na próbę.

Tulipaowiec (Liliodendron) to mało wymagające w uprawie drzewko ozdobne. Ma wyjątkowo duże, rozłożyste liście w odcieniach zieleni. Nazwa drzewa wywodzi się nie z powodu liści, a pięknych kwiatów, których kielichy przypominają właśnie tulipany. Na najbardziej urodziwy pokaz kwitnienia warto czekać aż do jesieni i posadzić go niemalże na samym początku ogrodowej przygody. dlaczego?

Uprawa tulipanowca

Tulipanowiec szczyci się tym, że jego roczne przyrosty sięgają nawet ponad 50 cm. To jedno z najszybciej rosnących drzew, dlatego prędko staje się ozdobą każdego ogrodu. Niestety coś za coś - szybko rosnące gałęzie są dość słabe i kruche, mało odporne na wiatry. Dlatego należy sadzić to ozdobne drzewko w bezpiecznym, zacisznym miejscu.

fot. Adobe Stock

Wiśnia piłkowana (Prunus serrulata) pięknie kwitnie na przełomie kwietnia i maja. Osiąga wysokość do 10 m, a korona drzewa może uzyskać rozpiętość 8 m. W zależności od odmiany może być parasolowata, kolumnowa, owalna, kulista. Jesienią liście z zielonych przeistaczają się w żółto-pomarańczowe.

Uprawia wiśni piłkowanej

Podobnie jak inne japońskie drzewa i krzewy, warto umiejscowić do drzewko w bezpiecznym miejscu, w którym nie dosięgną jej wiatry. Młode rośliny wymagają ochrony przed mrozem i śniegiem, by mogły wiosną wydać obfite kwiaty. Najlepiej rośnie na glebach wilgotnych lub obojętno-zasadowych. Niestety wiśnia piłkowana źle znosi zabiegi przycinania gałęzi - łatwo dopadają ją wirusy, grzyby i bakterie.

Pojawiające się na pniu odrosty należy usuwać, a miejsca po cięciach smarować preparatami antygrzybicznymi. Świetnie czuje się w towarzystwie swoich sióstr - wiśnia piłkowana zasadzona wzdłuż alei to przepiękny widok.

fot. Adobe Stock

Ten zapach zna większość z nas. Kalina Eskimo jest ceniona za piękne i wonne kwiaty. Kwitnie w kwietniu i maju, początkowo wybija się różowy kolor, ale gdy tylko roślina nabierze rozpędu, naszym oczom ukazują się dorodne kule białych kwiatów. W ogrodzie kalina najlepiej czuje się blisko alejek i ścieżek, w grupie innych krzewów lub drzewek ozdobnych.

Ta majestatyczna roślina jest uznawana za sporych rozmiarów krzew. Choć nie przekracza raczej 1,2 m wysokości, to często wybija się na pierwszy plan w ogrodzie. Szczepiona na pniu może uzyskać 1,5 m wysokości. Posiada właściwości lecznicze: wywary z jej kory działają rozkurczowo.

Jak dbać o kalinę

To drzewko ozdobne nie ma specjalnych wymagań co do gleby, ale młode kaliny warto okrywać przed mrozem i wiatrem agrowłókniną. Preferuje miejsca lekko słoneczne, ale zachwyci swoim pięknem również rosnąć w zacienionym stanowisku.

fot. Adobe Stock

