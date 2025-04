Najpiękniejsze drzewa kwitnące w kwietniu to przede wszystkim klon srebrzysty oraz wiśnia, która jest symbolem wiosny. Oprócz tego w kwietniu zakwita sporo krzewów i bylin. Warto wiedzieć, które z nich mogą wypuścić pierwsze pąki już na początku miesiąca, aby odpowiednio o nie zadbać.

Reklama

Kwiecień to czas, kiedy rośliny w pełni budzą się do życia. Coraz mniej jest przymrozków, a temperatura stale wzrasta. To idealny moment na pierwsze nieśmiałe pąki na gałęziach. Jakie drzewa kwitną w kwietniu?

Spis treści:

Jakie drzewa kwitną w kwietniu?

Kwiecień to miesiąc, w którym większość krzewów, drzew i bylin rozkwita, zachwycając kolorowymi kwiatami. Mocno rozwijają się także pąki na drzewach. Te, które kwitną w kwietniu, to przede wszystkim:

klon srebrzysty,

wiśnia,

śliwa tarnina,

magnolia,

dereń.

Klon srebrzysty to piękne parkowe drzewo, które doskonale prezentuje się także w przydomowych ogrodach. Niektóre z nich zakwitają już pod koniec marca, choć większość osobników z tego gatunku kwitnie w kwietniu, prezentując czerwone lub fioletowe kwiaty.

Drzewo gubi liście jesienią i ponownie wypuszcza je wiosną. Ma szeroką koronę i może osiągnąć nawet 30 metrów wysokości. Potrzebuje słonecznego stanowiska i przepuszczalnej gleby. Nie ma zbyt dużych wymagań, jeśli chodzi o uprawę.

fot. Klon srebrzysty/Adobe Stock, Subbotina Anna

Wiśnia to kolejne drzewo kwitnące w kwietniu, choć niektóre osobniki mogą zacząć wypuszczać kwiaty dopiero w maju. Są one zazwyczaj białe lub jasnoróżowe, występują w pędach. Wiśnia może osiągnąć do 5 metrów wysokości. Potrzebuje słonecznego stanowiska i lekko kwaśnej gleby, aby mogła dobrze się rozwijać. Świetnie prezentuje się w owocowych sadach, ale także w niewielkich ogródkach.

fot. Wiśnia/Adobe Stock, Marcin Łazarczyk

Śliwa tarnina kwitnie na przełomie marca i kwietnia. To miododajne drzewo wypuszcza piękne, białe kwiaty, które wyrastają zazwyczaj w parach. Wiśnia zwykle wzrasta na wysokość ok. 3 metrów. Sprawdza się nie tylko w ogrodach i sadach, ale także w przestrzeniach miejskich. Lubi stanowisko ciepłe, ale nie w pełni nasłonecznione. Nie ma szczególnych wymagań glebowych.

fot. Śliwa tarnina/Adobe Stock, Iwona

Niemal wszystkie odmiany magnolii zakwitają w kwietniu i maju. Niektóre z nich kwitną już w marcu lub dopiero w czerwcu. To elegancki krzew, który zachwyca dużymi, najczęściej różowymi kwiatami. Potrzebuje wilgotnej, przepuszczalnej ziemi. Magnolie mają bardzo kruche korzenie i nie są odporne na działanie zimna. Warto zabezpieczyć je przed mrozem. Nie zaleca się także przesadzania magnolii, która już się przyjęła.

fot. Magnolia/Adobe Stock, perekotypole

Dereń jest kolejnym drzewem, które kwitnie w kwietniu, wypuszczając żółte kwiaty w kształcie baldachimów. Posiada także jadalne owoce. Wzrasta na maksymalną wysokość ok. 7 metrów. Żółty odcień kwiatów jest szalenie atrakcyjna dla owadów zapylających, dzięki czemu dereń jest bardzo miododajny. Nie ma zbyt dużych wymagań – może rosnąć zarówno w półcieniu, jak i stanowisku słonecznym. Lubi lekko zasadową glebę i ma dobrą odporność na mróz.

fot. Dereń jadalny/Adobe Stock, Ruud Morijn

Reklama

Czytaj także:

Co kwitnie w marcu

Jakie drzewa kwitną na biało

Niewysokie drzewa ozdobne do ogrodu