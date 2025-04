Drzewa kwitnące na różowo najczęściej zdobią ogrody wiosną. Podobnie jak owocowe odmiany drzew o różowych kwiatach, takie jak brzoskwinie czy morele.

Reklama

Wiśnia japońska

Wiśnia japońska, właściwie wiśnia piłkowana, to gatunek drzewa ozdobnego pochodzącego z Chin. To właśnie wiśnia piłkowana o pięknych różowych kwiatach, jest wyjątkowo popularna w Japonii, gdzie wpisuje się w tradycję wiosennych obchodów hanami.

Wiśnię japońską można uprawiać także w Polsce, jednak nie jest ona całkowicie odporna na mróz. W tych częściach kraju, w których występują mroźne wiatry, lepiej jej nie sadzić. Choć dobrze rośnie w donicy, toleruje praktycznie każdy rodzaj gleby, jednak nie lubi dużego zasolenia. Lubi stanowiska mocno nasłonecznione, jest odporna na suszę.

Wiśnia japońska, fot. Adobe Stock

Judaszowiec

Widok jego gęsto utkanych na gałęziach białych, różowych i karmazynowo-purpurowych kwiatów, cieszy oko na początku wiosny. Drzewko po przekwitnięciu ma liście w kształcie serca, które także są ozdobą ogrodu. Co istotne, przebarwiają się na różne kolory i pięknie odbijają światło.

Judaszowiec to dosyć niskie drzewo o wielu pniach. Lubi stanowiska słoneczne, dobrze radzi sobie zimą pod warunkiem tylko, że nie rośnie w przeciągu. Lubi gleby o obojętnym i zasadowym pH, podłoże powinno być dobrze zdrenowane, wilgotne. Judaszowiec nie lubi przesadzania, nie wymaga cięcia.

Judaszowiec, fot. Adobe Stock

Kasztanowiec różowy

Kasztanowiec różowy, kwitnący wiosną i wydający jesienią owoce, to drzewo odporne nawet na duży mróz. Lubi stanowiska słoneczne i półcieniste.

Kasztanowiec różowy to duże drzewo dorastające do kilkunastu metrów wysokości, dlatego jeśli zdecydujesz się posadzić je w swoim ogrodzie, to tylko na dużym terenie.

Kasztanowiec ładnie przebarwia się jesienią, poza zimą (gdy gubi liście) jest piękną ozdobą.

Kasztanowiec, fot. Adobe Stock

Migdałek trójklapowy

Jeśli wiosną odwiedzisz szkółkę roślin, z pewnością dostrzeżesz wysokie, ale smukłe drzewko o pięknych różowych kwiatach - to migdałek pienny. Migdałek nie tylko pięknie kwitnie, lecz także cudownie pachnie migdałami.

Migdałowiec jest łatwy w uprawie i nie rozrasta się nadmiernie, dlatego można uprawiać go także w małych ogrodach. Kwitnie w kwietniu i w maju.

Migdałek, fot. Adobe Stock

Wiśnia różowa Fukubana

Wiśna ta dorasta do 7 metrów wysokości i ma sztywne proste pędy. Ładnie się rozgałęzia, tworząc półkulistą koronę.

To różowe drzewo najobficiej kwitnie w miejscu słonecznym, osłoniętym od wiatru. Toleruje słabą glebę, choć wówczas wolniej rośnie.

Wiśnia różowa dobrze wygląda jako samodzielny kwitnący okaz w zielonym ogrodzie. Nie wymaga okrywania na zimę (jedynie młode rośliny warto zabezpieczyć przed mroźnym wiatrem).

Wiśnia różowa Fukubana, fot. Adobe Stock

Magnolia

Zastanawiając się, jakie drzewka kwitnące na różowo posadzić w ogrodzie, nie sposób nie wspomnieć o magnolii. To drzewo dość popularne, które jako pierwsze kwitnie przy domach wiosną.

Niektóre odmiany magnolii kwitną na biało, inne na jasnoróżowo, jeszcze inne na ciemny różowy kolor, a nawet purpurowy. Mogą być też żółte.

Jeśli chcesz by ogród zdobiła magnolia kwitnąca na różowo, wybierz jedną z tych odmian:

magnolia gwiaździsta odmiana Rosea,

magnolia Betty,

magnolia Susan,

magnolia pośrednia odmiana Lennei.

Większość magnolii kwitnie od kwietnia do maja, rzadziej - już od marca. Kształt kwiatów magnolii przypomina nieco kielichy tulipanów.

Magnolia, fot. Adobe Stock

Reklama

Czytaj więcej o roślinach:

Jodyna w ogrodzie - tani nawóz do kwiatów i roślin uprawnych

Przedwiośnie - 7 oznak nadchodzącej wiosny

Drzewka ozdobne - najpiękniejsze drzewa do ogrodu