Drzewa kwitnące na fioletowo to prawdziwa wiosenna i letnia gratka. Wypuszczają przepiękne kwiaty, które mogą ozdobić tarasy, ogrody, a także weekendowe działki i przestrzenie miejsce. Doskonale wyglądają w parkach i pięknie prezentują się wśród krzewów oraz drzew kwitnących na inne kolory. Co warto posadzić w ogrodzie?

Reklama

Spis treści:

Judaszowiec to piękne drzewo, które w przekazach biblijnych zostało owiane złą sławą — to na nim miał się powiesić Judasz po zdradzeniu Jezusa. To bardzo popularne drzewo, które intensywnie kwitnie w okresie od maja do kwietnia, często nawet przed pojawieniem się pierwszych liści. Jego kwiaty mają motylkowy kształt oraz intensywny zapach.

Występuje w różnych odmianach, a jego kwiaty mogą być fioletowe, białe lub ciemnoróżowe. Judaszowiec w swoich naturalnych warunkach osiąga imponujące rozmiary. W Polsce rośnie raczej w postaci dużego krzewu i rzadko rozwija się do postaci drzewa.

Jest dość odporny na działanie zimna, jednak warto zabezpieczyć go przed mrozami (szczególnie w przypadku młodych drzewek) oraz osłonić od silnego wiatru. Lubi słoneczne stanowisko oraz umiarkowanie wilgotną glebę.

fot. Judaszowiec/Adobe Stock, flafabri

Paulownia (pawłownia) to dość rzadko spotykane w Polsce drzewo, które kwitnie na fioletowo. Ma spore wymagania i rozwija się najlepiej w ciepłym klimacie. Można ją jednak hodować w donicach, jako typowe drzewko szczęścia w stylu bonsai.

W Polsce paulownia osiąga maksymalny rozmiar 10-15 metrów, ma zwartą koronę o kształcie parasola. Jej kwiaty przypominają rurkę, najczęściej są jasnofioletowe lub niebieskie. Paulownia kwitnie od maja do lipca, a we wrześniu daje owoce.

Nie przeszkadza jej miejski gwar, dlatego może być sadzona w parkach i przy ulicach. Niestety, nie lubi zimna i nie jest odporna na mróz. Nawet niewielki przymrozek może uszkodzić wrażliwą roślinę, dlatego warto zabezpieczać ja przed zimnem — także wtedy, kiedy jest hodowana w donicy.

fot. Paulownia cesarska/Adobe Stock, milanvachal

Meriania nobilis to drzewko, które jest uważane za najpiękniejsze kwitnące drzewo na świecie. W Polsce najczęściej uprawiane jest w pojemnikach na tarasach i balkonach. Może kwitnąć nawet przez cały rok, dzięki czemu świetnie sprawdza się jako roślina ozdobna. Jej kwiaty są duże i okazałe, a także wydzielają intensywny, przyjemny zapach.

Meriania może kwitnąć na fioletowo, ciemnoróżowo lub czerwono. Potrzebuje lekko kwaśnej gleby i umiarkowanego podlewania. Bardzo lubi przycinanie - wówczas jeszcze szybciej i intensywniej rośnie oraz kwitnie. Można także formować z niej dowolne kształty.

fot. Meriania Nobilis/Adobe Stock, Luis Echeverri Urrea

Jakaranda mimozolistna, inaczej drzewo palisadowe lub drzewo różane, to jedno z najpiękniejszych drzew kwitnących na fioletowo. Jego kwiaty mają intensywny, purpurowy kolor, dzwonkowaty kształt oraz przyjemny zapach. Drzewo osiąga maksymalną wysokość do 5 metrów, ale za to rozgałęzia się niemal przy samym pniu. Kwitnie od połowy wiosny niemal do końca lata.

Świetnie sprawdza się uprawiana w ziemi, ale także w pojemnikach, wystawianych latem na taras. Jakaranda znosi jedynie niewielki mróz, dlatego poleca się na zimę chować ją do domu. Te, które rosną w ziemi, koniecznie trzeba zabezpieczyć przed mrozem. Może być także uprawiana jako niewielka roślina w typie drzewka bonsai.

fot. Jakaranda mimozolistna/Adobe Stock, shin

Wisteria to w zasadzie ogrodowe pnącze, nazywane czasem drzewem ze względu na rozmiary, które osiąga. Może wzrastać nawet do 18 metrów i jest rośliną długowieczną - zwykle przeżywa ok. 100 lat.

Rośnie dość szybko i wymaga stosowania podpór. Wisteria chińska kwitnie na fioletowo, a inne jej odmiany mogą mieć różowe lub białe kwiaty. Są one duże, zwarto ułożone, o motylkowatym kształcie. Glicynia kwitnie w maju i czerwcu, a w naturalnych warunkach klimatycznych może powtórzyć kwitnienie w sierpniu. Potrzebuje lekko zasadowej, wilgotnej gleby oraz słonecznego stanowiska. Świetnie sprawdza się na altanach i przy ogrodzeniach.

fot. Wisteria fioletowa/Adobe Stock, Angelov

Lagerstroemia indyjska przypomina wiosennego lilaka i z tego powodu nazywana jest "bzem południa". Jest raczej krzewem — osiąga maksymalną wysokość do 2 metrów. Szeroko się rozgałęzia i wypuszcza spore kwiatostany, w których znajdują się dzwonkowate kwiaty o jasnofioletowym lub purpurowym kolorze.

Potrzebuje przepuszczalnej, próchniczej gleby, która jest stale wilgotna. Źle znosi mróz, dlatego musi być odpowiednio zabezpieczona przed zimą. Lagerstroemia preferuje stanowiska słoneczne i powinna być osłoniona od silnego wiatru.

Może być uprawiana bezpośrednio w gruncie, ale także w pojemnikach i donicach - wówczas osiąga mniejsze rozmiary. Sprawdza się jako roślina żywopłotowa, lubi przycinanie i formowanie.

Lagerstroemia może zakwitać na wiele kolorów w zależności od sadzonki lub nasion, które wybierzesz. Odmiana fioletowa, podobnie jak pozostałe, zakwita dość późno — w okresie od lipca do października i może kwitnąć aż do 120 dni w roku!

fot. Lagerstroemia indyjska/Adobe Stock, Thanh

Reklama

Czytaj także:

Drzewa kwitnące wiosną na biało

Drzewa kwitnące na różowo

Drzewa kwitnące w kwietniu