Drzewa do małego ogrodu nie mogą być bardzo rozłożyste, ale odpowiednio dobrane gatunki pozwolą ci cieszyć się piękną przestrzenią dookoła domu i nie zabiorą dużo miejsca. Dzięki temu zmieszczą się także meble ogrodowe, a może nawet wiszący fotel. To nieprawda, że w małym ogrodzie sprawdzają się tylko kwiaty i niewielkie krzewinki. Jeśli masz ochotę posadzić drzewo, jak prawdziwa głowa rodziny, nie ma problemu.

Spis treści:

Jakie drzewo do małego ogrodu wybrać? Takie, które nie zajmie dużo miejsca, ale będzie wyglądać atrakcyjnie i w upalne dni da odrobinę cienistego schronienia. Najlepiej sprawdzą się krzewy ozdobne, drzewka szczepione na pniu i niewielkie drzewka.

Jeśli jednak masz ochotę posadzić w swoim ogrodzie coś większego, wybieraj gatunki drzew, które wysoko rozwijają koronę. Wówczas roślina nie zabierze dużo miejsca na ogrodzie, a będzie pięknie się rozrastać, dając cień i ogromną ilość kwiatów.

Drzewa ozdobne do małego ogrodu:

głóg dwuszyjkowy,

klon jawor,

oliwnik wąskolistny,

parocja perska.

Jeśli chcesz, aby twój mały ogród zyskał niepowtarzalny klimat, posadź w nim drzewa, które nie tylko są kompaktowych rozmiarów, ale także pięknie kwitną, mają ozdobne liście i wyglądają świetnie przez wiele miesięcy. Wybierz przede wszystkim:

judaszowiec,

jabłoń ozdobną,

miłorząb dwuklapowy.

Judaszowiec

Judaszowiec to średnio rozłożyste drzewo, które osiąga maksymalną wysokość do 6 metrów i świetnie sprawdzi się przy ogrodzeniach oraz w miejscach, na które zagospodarowania nie masz pomysłu. Pomimo swoich rozmiarów nie potrzebuje dużo miejsca – parasolowata korona rozwija się wysoko i nie przeszkadza innym roślinom, dekoracjom ani sprzętom ogrodowym. Daje za to przyjemny cień podczas upalnych dni. Judaszowiec kwitnie w kwietniu i maju, wydając ciemnoróżowe kwiaty. Dobrze rośnie w słońcu i półcieniu, potrzebuje także żyznej i przepuszczalnej gleby.

fot. Judaszowiec/Adobe Stock, Masson

Jabłoń ozdobna

Jabłoń ozdobna wzrasta do maksymalnie 3 metrów wysokości i wydaje niewielkie, dekoracyjne owoce. Potrzebuje stałej wilgotności i bardzo źle znosi zarówno suszę, jak i mróz. Kwitnie w kwietniu i maju, wydając pojedyncze, jasnoróżowe kwiaty. Jej liście przebarwiają się jesienią, tworząc ciepłą, przyjemną atmosferę w ogrodzie. Jabłoń potrzebuje słonecznego stanowiska, osłoniętego od wiatru.

fot. Jabłoń ozdobna/Adobe Stock, felicytka

Miłorząb dwuklapowy

Miłorząb to niewielkie drzewo o wielkim potencjale. Ma jasnozielone liście o wachlarzowatym kształcie, które jesienią przebarwiają się na żółto. Wydaje kuliste owoce, kwitnie wczesną wiosną. Może wyrosnąć nawet na 15 metrów wysokości, choć większość jest dużo mniejsza.

Możesz go dowolnie przycinać i tworzyć kuliste formy. Miłorząb potrzebuje słonecznego stanowiska i wilgotnej gleby. Nie lubi przesuszenia, za to nie ma szczególnych wymagań glebowych.

fot. Miłorząb dwuklapowy/Adobe Stock, Aleksandar

Drzewa i krzewy szczepione na pniu to fantastyczny sposób na zaoszczędzenie miejsca, a jednocześnie udekorowanie ogrodu pięknymi roślinami. Idealnie sprawdzą się tutaj:

róże,

dereń,

brzoza kulista,

głóg dwuszyjkowy,

akacja robinia.

W nieco większej przestrzeni, ale we wciąż małym ogrodzie, sprawdzi się modrzew zwisający. Jego długie, płaczące gałęzie zapewnią sporo cienia latem i będą piękną ozdobą ogrodu.

fot. Modrzew Pendula (zwisający)/Adobe Stock, ihorhvozdetskiy

