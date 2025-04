Drożdże piekarskie to sposób na piękne rośliny w ogrodzie i domu. Znały go już nasze babcie. Teraz kiedy naturalne produkty wracają do łask i z powodzeniem zastępują chemiczne odpowiedniki, warto sobie o nim przypomnieć. Drożdże w ogrodzie można wykorzystać do podlewania i nawożenia kwiatów, ale można zrobić także preparat do opryskiwania. W ten sposób rośliny będą rosły zdrowo, pięknie kwitły i wydawały duże owoce.

Drożdże to mikroorganizmy, zaliczane do grupy jednokomórkowych grzybów. Są stosowane przede wszystkim do przeróżnych wypieków, ale również do produkcji piwa (tzw. drożdże piwowarskie). Ich właściwości sprawiają, że są także świetnym składnikiem ogrodowych nawozów.

Ogromną zaletą stosowania drożdży w ogrodzie jest to, że wspomagają wzrost roślin, a jednocześnie są neutralne wobec ludzkiego organizmu. Dzięki temu drożdże mogą być stosowane nawet do nawożenia roślin uprawnych – warzyw i owoców.

Świeże drożdże piekarskie zawierają mnóstwo witamin z grupy B, węglowodany, a także żelazo i aminokwasy. Wszystkie te składniki wspierają zdrowy wzrost roślin i sprawiają, że są bujne i pięknie kwitną. Wymienione mikroskładniki i pierwiastki wnikają także głęboko w korzenie roślin – w ten sposób chronią je przed atakami mikroorganizmów glebowych.

fot. Nawóz drożdżowy do roślin/Adobe Stock, sinhyu

Drożdże to doskonały naturalny nawóz do ogrodu. Wystarczy tylko stworzyć odpowiednią mieszankę, a następnie użyć jej do podlewania. Aby przygotować nawóz z drożdży, wkrusz kostkę drożdży (100 g) do wiadra i zasyp szklanką cukru. Odstaw w ciepłe miejsce na ok. 2 godziny.

Po tym czasie zalej rozpuszczone drożdże 10 litrami ciepłej, ale nie gorącej wody. Jeśli temperatura będzie za wysoka, drożdże "umrą" i mieszanka będzie nieskuteczna. Całość wymieszaj, aby wszystkie składniki dobrze się połączyły i rozpuściły, a następnie odstaw na około tydzień w ciepłe, ciemne miejsce. Po tym czasie drożdże sfermentują, a nawóz będzie gotowy

Jak i kiedy stosować nawóz z drożdży do podlewania?

Przed użyciem gotowy nawóz musisz jednak rozcieńczyć - w oryginalnej formie będzie za mocny. Odmierz szklankę nawozu (w standardowej pojemności 250 ml) i rozpuść dokładnie w 10 litrach wody. Tak przygotowaną mieszankę podlej swoje rośliny. Nawóz z drożdży stosuj nie częściej, niż co 2 tygodnie.

Możesz także zakończyć produkcję na etapie pozostawienia mieszanki na 2 godziny. Po tym czasie możesz już podlać gotowym roztworem kwiaty i nie musisz ich odstawiać do fermentowania. Tak przygotowany nawóz z drożdży będzie łagodniejszy i dzięki temu może być stosowany częściej, np. raz w tygodniu. W obu przypadkach jednak będzie skuteczny i ochroni rośliny przed atakiem szkodników i chorób, a także wspomoże ich zdrowy wzrost.

fot. Nawóz z drożdży świetnie sprawdzi się do roślin uprawnych i ozdobnych/Adobe Stock, beats_

Dzięki drożdżom w ogrodzie możesz także uchronić swoje rośliny – szczególnie warzywa i owoce – przed szkodnikami, takimi jak stonka ziemniaczana, mączniak lub szara pleśń. Warto sięgać po opryski szczególnie podczas chłodnych dni letnich, a także po kilkudniowych opadach. W przypadku ciepłej pogody stosuj mieszankę raz w tygodniu przez cały okres wegetacyjny.

Aby przygotować mieszankę z drożdży do oprysku, rozpuść kostkę drożdży piekarskich w 500 ml tłustego mleka. Następnie całość wymieszaj z 10 litrami wody. Tak przygotowany preparat możesz przelać do butelki z atomizerem lub profesjonalnego sprzętu do oprysków. Możesz także podać mieszanką swoje rośliny od samego wierzchołka.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 23.03.2022.

