Jak wybrać drobne kwiaty na balkon? Przede wszystkim zastanów się, co najbardziej lubisz, ile masz czasu na pielęgnację i uprawę swoich roślin. Drobne kwiaty sprawdzają się przede wszystkim na małych balkonach, bo dzięki swoim rozmiarom nie zmniejszają optycznie przestrzeni. Jakie rośliny warto posadzić?

Aksamitki to piękne, drobne kwiaty, idealne na balkon i rabatki. Są bardzo łatwe w uprawie i dobrze sobie radzą zarówno na stanowisku słonecznym, jak i półcienistym. Lubią wilgotne podłoże, ale nie zaszkodzi im krótkotrwały okres suszy. Drobne, złotobrązowe kwiaty pojawiają się późną wiosną i zdobią balkon aż do pierwszych przymrozków, wydzielając intensywny zapach. Aksamitka występuje w wielu odmianach kolorystycznych, ale zawsze są to ciepłe odcienie żółci, pomarańczu i brązu.

Jeśli chcesz wybrać drobne kwiaty na balkon, sięgnij po aksamitkę wąskolistną – ta odmiana osiąga ok. 30 cm wysokości. Pozostałe mają nieco większe kwiaty i mogą wzrastać aż do 90 cm.

fot. Drobne kwiaty na balkon: aksamitka wąskolistna/Adobe Stock, skymoon13

Stokrotka afrykańska to idealna roślina na słoneczny balkon. W polskim klimacie uprawiana jest jako roślina jednoroczna, jednak można ją przezimować w ciepłym miejscu w domu. Posiada drobne kwiaty, które mogą występować w kolorze białym, kremowym, żółtym, pomarańczowym, a także niebieskim, różowym, purpurowym lub liliowym. Zamykają się one w pochmurne dni i otwierają, kiedy świeci słońce. Osteospermum kwitnie przez wiele miesięcy – od kwietnia do września. To bardzo wdzięczna roślina, mogąca zdobić balkony i rabatki.

Osteospermum dobrze znosi suszę, ale nie przepada za zbyt mokrą i ubitą glebą. Jeśli chcesz hodować ją na balkonie, ziemię w doniczce wymieszają z grubym piaskiem, perlitem albo piaskiem kwarcowym (do kupienia w sklepach dla akwarystów).

Ze względu na swoje naturalne pochodzenie, stokrotka afrykańska zaliczana jest do bardzo wytrzymałych roślin balkonowych.

fot. Drobne kwiaty na balkon: stokrotka afrykańska/Adobe Stock, Sodel Vladyslav

Begonia stale kwitnąca, zwana także wiecznie kwitnącą, to bardzo dobry wybór, jeśli chcesz posadzić na balkonie rośliny o drobnych kwiatach. Jest mniej popularna, niż jej większa siostra, begonia bulwiasta, ale równie pięknie prezentuje się w donicach i skrzyniach.

To jednoroczna roślina o drobnych, licznych kwiatach. Najczęściej są one białe, różowe lub czerwone. Begonia kwitnie od maja aż do końca września, więc zdobi balkon przez wiele miesięcy. Dobrze czuje się na stanowisku słonecznym, ale zniesie także niewielki półcień. Nie toleruje za to nawet krótkiej suszy. Potrzebuje żyznej, próchniczej, lekko kwaśnej gleby. W okresie kwitnienia potrzebuje nawożenia, najlepiej przy pomocy płynnych środków.

To wymagająca roślina balkonowa, ale odwdzięcza się za poświęcony czas pięknymi, pachnącymi kwiatami.

fot. Drobne kwiaty na balkon: begonia stale kwitnąca/Adobe Stock, skymoon13

Werbena występuje najczęściej w kolorze różowym i fioletowym, ale można spotkać także odmiany białe, żółte i czerwone. To bylina, która w polskim klimacie uprawiana jest jako roślina jednoroczna. Kwitnie od czerwca aż do końca września, czasem także w październiku.

Nie ma szczególnych wymagań, jeśli chodzi o uprawę. Toleruje większość gleb, choć zdecydowanie najlepiej czuje się w podłożu przepuszczalnym i lekkim. Lubi słoneczne stanowiska, ale dobrze znosi także półcień, deszcz i wiatr. Werbena wymaga jednak regularnego podlewania i nawożenia. Kwiatostany, które uschły, należy usuwać, a roślinę regularnie uszczykiwać.

fot. Drobne kwiaty na balkon: werbena/Adobe Stock, JulietPhotography

Niecierpek to roślina, która posiada idealne drobne kwiaty na balkon. Jest byliną, którą najczęściej uprawia się jako roślinę jednoroczną. Może być uprawiana w odmianie wysokiej lub karłowatej. Niektóre z nich mają zdolność silnej ekspansji i są uważane za kwiaty inwazyjne.

Drobne, zazwyczaj bordowe, kremowe lub purpurowe, kwiaty pojawiają się w maju i zdobią roślinę aż do września, pokrywając ją gęsto niemal w całości. W tym czasie niecierpek wymaga regularnego podlewania i nawożenia.

Niecierpek lubi słoneczne stanowiska, ale dobrze czuje się także w lekkim półcieniu. Potrzebuje przepuszczalnego podłoża i umiarkowanej, stałej wilgotności – ta roślina źle znosi suszę.

fot. Drobne kwiaty na balkon: niecierpek/Adobe Stock, ArtushFoto

Hoja kojarzy się głównie z uprawą w domu, ale to świetna roślina również na balkony i ogrodzenia. Może piąć się po balustradach i siatkach, a także z nich zwisać. W okresie kwitnienia obsypana jest niewielkimi, pachnącymi baldachami.

W zależności od odmiany, hoja może mieć większe lub mniejsze kwiaty. Najdrobniejsze posiada tzw. hoja piękna, szczególnie odmiana Albomarginata. Niestety, ta odmiana hoi nie toleruje temperatur poniżej 20 stopni, dlatego musi być odpowiednio zimowana.

Bardziej wytrzymałą odmianą jest hoja różowa. Lubi temperaturę pokojową, ale potrzebuje także okresów spoczynku w 10-15 stopniach. Roślinę tę należy więc osłonić od zimna grubą warstwą agrowłókniny. Hoja wymaga słonecznego stanowiska, ale nie bezpośrednio nasłonecznionego. Potrzebuje stale wilgotnej, żyznej gleby.

fot. Drobne kwiaty na balkon: Hoja piękna Albomarginata/Adobe Stock, ittipol

