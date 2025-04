Doniczki metalowe dobrze sprawdzają się na zewnątrz – w ogrodzie, na tarasie, na balkonie, ale pod warunkiem, że zostaną zabezpieczone przed korozją. W doniczkach z metalu coraz częściej sadzi się także kwiaty domowe, ozdabia nimi parapety i półki. Metal uchodzi za zimny, ale nie zawsze tak jest. Wiele doniczek metalowych wręcz dodaje wnętrzu ciepła i swojskości. Choć są i takie, które podkreślają wyrafinowany chłód nowoczesnych wnętrz. Wszystko zależy od stylu.

Reklama

Doniczka czy osłonka

Metalowe doniczki najczęściej nie mają otworów w dnie. A więc tak naprawdę są osłonkami. Gdyby postępować zgodnie z zaleceniami ogrodników, to rośliny należałoby sadzić np. do zwykłych plastikowych lub ceramicznych doniczek z otworem (lub kilkoma otworami) w dnie i wstawiać je do metalowych osłonek, jeśli ich styl pasuje do wnętrza czy ogrodu. Można jednak trochę nie posłuchać ogrodników, wysypać dno doniczki metalowej keramzytem (2 – 3 cm wystarczą), potem wsypać ziemię i tak uprawiać roślinę. Keramzyt będzie chronił korzenie przed zalaniem wodą. Dla bezpieczeństwa trzeba jeszcze podlewać roślinę regularnie ale z umiarem, aby na dnie metalowej doniczki nigdy nie zbierało się dużo wody.

Jak dbać o doniczki metalowe

Często doniczki z metalu są malowane lub pokryte lakierem. To chroni je przed rdzewieniem. Jeśli jednak jakaś doniczka tego typu nie jest w środku zabezpieczona, to warto ją pomalować lub (jeśli nie używamy osłonki, wyłożyć grubą folią przed wsypaniem ziemi i keramzytu. Po to, by chronić metal przed wilgocią, która powoduje po pewnym czasie korozję. Zabezpieczeniem przed korozją jest warstwa cynku lub emalii, a więc teoretycznie doniczki ocynkowane lub emaliowane nie powinny rdzewieć. W praktyce jednak bywa, że po kilku latach takie naczynia mogą korodować.

Styl metalowych doniczek

Sporo jest prostych, w kształcie np. walca, w kolorze metalu. Ale bardzo dużo metalowych doniczek jest malowanych i ozdobionych motywami roślinnymi lub innymi. Mają podłużne kształty, okrągłe, są też stylizowane na stare, w kształcie konewek, czajników, wiader ocynkowanych.

Ciekawe doniczki metalowe z odzysku

Zarówno w mieszkaniu jak i na zewnątrz domu można wykorzystać do posadzenia roślin stare metalowe naczynia. Na ogół są to używane dawniej w kuchni czajniki, garnki, saganki wiaderka itp. Niektóre mogą wymagać zabezpieczenia przed wilgocią. Po wyczyszczeniu można je pokryć odpowiednim impregnatem. Trzeba jednak pamiętać że tego typu metalowe doniczki, a także te nowe, na zewnątrz powinny stać raczej od strony, gdzie nie ma zbyt wiele słońca. Metal bowiem mocno się nagrzewa w słońcu, co może doprowadzić do poparzenia korzeni uprawianych w nich roślin.

Reklama

Zobacz także:

Jak zrobić donicę z betonu

Zasiej stokrotki. Do zimy urosną, a wiosną zakwitną!