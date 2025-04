Doniczki drewniane można zrobić, mając tylko podstawowe narzędzia – ręczną piłkę, śrubokręt, wkręty. Przyda się jeszcze papier ścierny, czasami młotek i gwoździe lub dobry klej do drewna. Wcale nie trzeba być zdolnym, doświadczonym majsterkowiczem. Po elementy na doniczkę (lub dużą donicę) najlepiej wybrać się do supermarketu budowlanego lub do stolarza. Można kupić kantówkę lub deski jak na półki. Da się z nich zrobić nawet taką donicę drewnianą, w której może rosnąć małe drzewko, iglak, kilka urodziwych storczyków lub kępy ziół, tworzących mały ziołowy ogródek. Pachnący i niezwykłej urody. Niektóre supermarkety oferują także usługę cięcia desek na wymiar, co ułatwi pracę.

Jak zrobić drewniane doniczki: krok po kroku

1. Projekt i materiały. Zdecyduj, jakie wymiary i jaki kształt ma mieć drewniana doniczka. Najłatwiej zrobić prostokątną lub kwadratową. Ustal jej szerokość, długość I wysokość. Narysuj przynajmniej szkic na kartce i nanieś wymiary.

2. Zakup materiałów. Wszystko co jest potrzebne kupisz w supermarkecie budowlanym: nierdzewne wkręty do drewna, samo drewno czyli deski lub kątowniki (są na dziale budowlanym), listwy narożne lub nierdzewne metalowe kątowniki I jakiś impregnat lub farbę do drewna.

3. Obróbka i zabezpieczenie drewna. Jeśli sklep oferuje docięcie desek na wymiar, warto skorzystać z tej usługi. Pracujący w punkcie usługowym stolarz, po obejrzeniu projektu może także udzielić cennych porad, jak ją wykonać.

Przycięte elementy drewniane trzeba pomalować farbą do drewna chroniącą przed wilgocią I grzybami, bejcą lub impregnatem do drewna. Impregnat I bejca mają tę zaletę, że nie kryją dekoracyjnych słojów drewna, przez co doniczka drewniana zyska na urodzie. Wszystkie elementy drewnianej doniczki najlepiej pokryć trzema warstwami wybranego preparatu, w odstępach czasowych, aby zdążył wyschnąć. Po każdym malowaniu, dobrze jest drewno lekko przeszlifować papierem ściernym.

4. Montaż doniczki drewnianej. Deski tworzące ściany doniczki łączy się na kąt prosty, za pomocą metalowych narożników lub narożnych listew. Do skręcania używa się wkrętów do drewna. Ważna uwaga dla mniej doświadczonych: listwa narożna powinna być krótsza od wysokości doniczki o grubość dna. Inaczej będzie wystawać.

Po połączeniu boków czas na wykonanie dna. Deski, z których robisz dno trzeba połączyć deskami poprzecznymi. Będą one nie tylko elementem łączącym ale także nóżkami doniczki. Dno powinno mieć takie wymiary, aby zmieściło się wewnątrz donicy, pomiędzy jej ściankami. Te ścianki powinny oprzeć się na deskach poprzecznych stanowiących nóżki. W dnie można wywiercić otwory. Wtedy unikniesz niebezpieczeństwa gromadzenia się wody na dnie I gnicia korzeni roślin.

5. Izolacja gotowej doniczki. Wnętrze zrobionej drewnianej doniczki trzeba zabezpieczyć grubą, trwałą folią ogrodniczą lub folią budowlaną podobnej jakości. Chroni to drewno przed wilgocią, bo ziemia do kwiatów jest stale wilgotna. Folię mocuje się pinezkami lub małymi gwoździami. W dnie folii także trzeba zrobić kilka małych otworów.

6. Ocieplenie doniczki drewnianej. Jeśli zrobiona drewniana doniczka ma stać na balkonie lub w ogrodzie i chcesz, aby rosły w niej wieloletnie byliny lub krzewy, to trzeba ją ocieplić. Po to, aby korzenie nie przemarzły podczas dużych mrozów. Co prawda można jesienią opatulać doniczkę starym kocem lub innym materiałem izolacyjnym, ale lepszym rozwiązaniem jest ocieplenie drewnianej doniczki od środka. Polega to, na włożeniu odpowiednio przyciętych do rozmiaru, płyt styropianowych, grubości 2 – 3 cm. Styropian kładzie się do pustej doniczki, jeszcze przed zabezpieczeniem jej folią. Można go przybić gwoździkami o szerokich łebkach lub przykleić do boków I do dna.