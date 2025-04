Wybór donic wiszących nie jest tak duży jak stojących, ale na pewno uda się dobrać odpowiednią. Dobrym pomysłem jest zacząć od stworzenia koncepcji wiszącego ogrodu w domu lub na zewnątrz. Jeśli ma on powstać na balkonie, to być może trzeba po prostu kupić solidne, mocowane na balustradzie pojemniki na kwiaty i 1 – 2 donice mocowane do sufitu. W domu można stworzyć wiszący ogród na ścianie lub również zdecydować się na donice mocowane do sufitu. Jedne i drugie powinny być stosunkowo lekkie i muszą mieć bardzo solidne mocowania.

Donice wiszące na balustradę

Mogą mieć formę donic lub wydłużonych pojemników. Ponieważ w dużym stopniu decydują o wyglądzie balkonu, trzeba je dobrać do kolorystyki i stylu elewacji oraz stylu balkonu i do kwiatów. Najlepiej sprawdzają się jasne, bo w ciemnych ziemia i korzenie roślin za mocno się nagrzewają. Do wyboru mamy: plastikowe, z technorattanu, metalowe i ew. wiklinowe kosze, do których można dopasować uchwyty. Trzeba je dobrze obejrzeć i zastanowić się, czy bedą trwałe i przeżyją kilka sezonów. Niektóre modele donic wiszących na balkon mają systemy automatycznego nawadniania, które chronią kwiaty przed suszą i pozwalają zostawić je bez opieki na kilka dni.

Donice wiszące mocowane do sufitu

Dopasuj je wielkością do roślin. Jeśli planujesz posadzić w donicach wiszących kwiaty, które szybko sie rozrastają, wybierz większe. Oceń system mocowania czy utrzyma taką ilość ziemi, jaka się zmieści i rozrośnięty ciężki kwiat czy raczej nadaje sie tylko do roślin mniejszych. Zastanów się nad sposobem podlewania roślin w wybranych donicach wiszących. Jeśli mają dziurę w dnie, potrzebna jest podstawka, aby woda nie zalewała podłogi, półek w mieszkaniu lub balkonu, jeśli będą wisieć na zewnątrz. Z kolei donice wiszące, bez otworu w dnie mogą stwarzać niebezpieczeństwo gnicia korzeni, jeśli roślinę podlejesz zbyt obficie. Trzeba pamiętać, aby na dno wsypać keramzyt.

W formie koszy wiszących

Wiklinowe kosze mogą być niezwykle dekoracyjnymi pojemnikami wiszącymi na kwiaty, zwłaszcza we wnętrzach w stylu retro. Można także powiesić je na balkonie lub przy wejściu do domu. Z oczywistych powodow nie są szczelne, ale po wyłożeniu grubą folią spelnią swoją rolę. Bardzo często producenci oferują kosze nie z wikliny, ale technorattanu, przypominające wiklinę. Te są trwalsze, choć nie dają idealnie takiego efektu jak wiklina.

Donice wiszące na ścianę

Od pewnego czasu można w niektórych sklepach kupić donice wiszące w nowej odsłonie. Są to specjalne moduły z tworzywa z doniczkami przypominającymi kieszenie. W jednym module jest ich kilka. Mocuje się taki moduł do ściany i sadzi niewielkie rośliny. Jeśli obok siebie zamocujemy kilka takich modułów, to cała ściana będzie stwarzać wrażenie ściany zrobionej z żywych roślin. Zwłaszcza, że sugeruje się, aby obsadzać je roślinami szybko rosnącymi, które błyskawicznie ukryją niezbyt ładne doniczki.

