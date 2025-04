Roślinami w dużych donicach ogrodowych możesz ozdobić trawniki, drzwi wejściowe do domu czy ogrodowe furtki. Doskonale sprawdzają się w tych wszystkich miejscach, gdzie nie da się ich posadzić wprost na rabatce.

Donice ogrodowe, zarówno drewniane, betonowe czy ceramiczne mają jeszcze jedną zaletę – można w nich hodować takie rośliny, które nie są odporne na mróz i nie przetrwałyby zimy w ogrodzie. A dzięki możliwości przenoszenia donic, ciepłolubne piękności, jak np. cytrusy, bielunie, bugenwille lato spędzają na wolnym powietrzu, a na zimę wracają do pomieszczeń.

Duża donica to połowa sukcesu

Okazałe rośliny muszą mieć wystarczająco duży pojemnik, aby pomieścił tyle ziemi, że zapewni ona dostateczną ilość pokarmu. Gleba musi również magazynować sporo wody, w przeciwnym wypadku rośliny zginą z pragnienia. Im więcej jest podłoża, tym lepsze warunki do rozwoju mają korzenie. Ważne, by pojemnik miał otwory w dnie i dobry drenaż, w przeciwnym wypadku rośliny zgniją.

Drenaż zapewni ok. 10 cm warstwa żwiru wsypana na dno donicy. Zapobiega ona zatkaniu otworów odpływowych przez podłoże i korzenie. Zatkanie otworów jest główną przyczyną zastoin wody. Na żwir dobrze jest położyć kawałek włókniny lub folii perforowanej, nasuwając ją nieco na ściany naczynia. Uniemożliwia ona wymywanie ziemi do warstwy drenażu dzięki czemu otwory odpływowe nie zatykają się.

Mądre podlewanie

Właściwe podlewanie roślin w pojemnikach jest bardzo ważne. Podczas gorących letnich dni najlepiej podlewać je dwukrotnie rano i wieczorem. Trzeba jednak uważać, by nie przedobrzyć. Jeśli roślina rośnie w cieniu i ma pojemnik o grubych ściankach woda może z niego nie wyparowywać tak szybko, a nadmiar wilgoci jest groźniejszy niż jej niedobór. Najlepiej więc sprawdzić przed podlaniem czy ziemia jest już sucha czy też jeszcze trzyma wilgoć.

