Osobiście nie jestem fanką chemicznych środków zwalczających popularne szkodniki ogrodowe, takie jak ślimaki, kuny, krety, etc. Zdecydowanie w swoim ogrodzie wybieram preparaty, które je odstraszają, ale nie robią zwierzętom czy stawo- i brzuchonogom krzywdy. Choć ślimaki w ogrodzie zwykle mi nie przeszkadzają, wiem, że bywają naprawdę poważnym problemem. Na szczęście mam na to skuteczne i naturalne rozwiązanie.

Jak działa oprysk z czosnku na ślimaki?

Czosnek, dzięki swoim właściwościom odkażającym i drażniącym, skutecznie odstrasza ślimaki i zniechęca je do wizyt w ogrodzie. Jego intensywny zapach może podrażniać układ oddechowy i skórny ślimaków, dlatego trzymają się od niego z daleka.

Dla ludzi, zapach czosnku jest zwykle niedrażniący (choć intensywny), ale dla ślimaków jest wręcz nie do zniesienia. Dlatego ten ekologiczny oprysk na ślimaki jest skutecznym sposobem na ochronę roślin przed tymi niepożądanymi gośćmi.

Jak zrobić skuteczny oprysk z czosnku na ślimaki?

Wystarczy zaledwie kilka składników, aby stworzyć preparat, który skutecznie odstraszy ślimaki i pomoże utrzymać twój ogród w dobrej kondycji. W dzisiejszych czasach zdecydowanie warto dbać o naturalne metody ochrony roślin, które są przyjazne dla środowiska i dla nas. W końcu chemii w jedzeniu dziś nie brakuje.

Przygotuj główkę czosnku, litr wody i opcjonalnie coś lepkiego (np. naturalne mydło albo łyżeczkę oleju).

Jak robię oprysk z czosnku:

Gniotę czosnek przy pomocy noża albo przeciskam go przez praskę (zazwyczaj to drugie). Wlewam 1 litr ciepłej wody do naczynia i dodaję do niej czosnek. Do środka dodaję łyżeczkę oleju i mieszam dokładnie. Pozostawiam tak przygotowaną mieszankę na około 12 godzin, aby czosnek dobrze "przegryzł" wodę. Po tym czasie przecedzam całość, aby pozbyć się resztek czosnku.

fot. Oprysk z czosnku działa nie tylko na ślimaki, ale też np. na mszyce i przędziorki/Adobe Stock, Olga Gimaeva

Jak i kiedy stosować oprysk z czosnku na ślimaki?

Przygotowaną mieszankę przelewam do butelki ze spryskiwacze i równomiernie rozpylam ją na rośliny. Najlepiej robić to wieczorem lub rano, kiedy temperatura jest niższa, a rośliny są mniej narażone na uszkodzenia. Pamiętaj, aby unikać aplikacji oprysków na ślimaki w pełnym słońcu, ponieważ może to powodować poparzenia roślin.

Oprysk z czosnku warto stosować regularnie, zwłaszcza w okresach, gdy ślimaki są najbardziej aktywne, czyli wiosną i latem. Możesz go aplikować co kilka dni lub po opadach deszczu, które mogą zmywać zapach z roślin.

Preparat zadziała zarówno na ślimaki bez skorupy, jak i te bardziej "standardowe". Aby jeszcze lepiej ochronić ogród, czasem oprócz oprysku stosuję także cynamon na ślimaki - wystarczy rozsypać odrobinę wokół roślin. Ślimaki to brzuchonogi i nie lubią poruszać się po strukturach, które są dla nich nieprzyjemne. Ta samo zadziała sól, kawa lub ziemia okrzemkowa.

