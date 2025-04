Zasuszyłaś zimą zielistkę, albo mimo twoich starań pogubiła liście i wygląda marnie? Wciąż możesz ją odratować, zapewniając jej składniki odżywcze z domowych nawozów. Ich przygotowanie nie jest żadną filozofią, a naprawdę opłaca się je zrobić. Działają świetnie i są w pełni naturalne.

Nawóz do zielistki ze skorupek jaj

Czyste i suche skorupki jaj pokrusz w dłoniach i wsyp do słoika. Zalej je wrzątkiem i odstaw na tydzień. W tym czasie ze skorupek wiele cennych składników przeniknie do wody. Wystarczy odcedzić wodę i podlewać nią zielistkę.

Inny sposób, który pozwala od razu przygotować porcję nawozu, to zmiksowanie skorupki jednego jajka z porcją wody do podlania zielistki. Bardzo dokładnie zblenduj skorupki, aby zostały rozbite na jak najdrobniejsze kawałki. Przed podlaniem zamieszaj miksturę, aby do doniczki trafiła nie tylko woda lecz i drobiny skorupek. Po podlaniu delikatnie wzrusz wierzchnią warstwę ziemi, mieszając ją z okruchami skorupek.

Trzeci sposób to rozdrobienie suchych i czystych skorupek w moździerzu. Po rozbiciu ich na pył wystarczy tak uzyskany proszek zmieszać z wodą. Do każdego wiosennego podlewania dodawaj po szczypcie proszku ze skorupek.

Domowa mikstura na bazie drożdży

Przygotuj pół kostki drożdży piekarniczych oraz 5 litrów ciepłej i odstanej wody. Jeśli aż tyle nie wykorzystasz do podlewania, przygotuj nawóz w takich samych proporcjach, ale w mniejszej ilości, na przykład ćwierć kostki drożdży na 2,5 litra wody. Pokrusz drożdże i wrzuć do ciepłej wody. Zamieszaj i zostaw na ok. godzinę, aby całkiem się rozpuściły. Zamieszaj raz jeszcze i podlej zielistkę.

Jeszcze lepszy sposób to dodanie do dokładnie takiej samej mieszanki, jaką opisaliśmy wyżej, łyżki cukru. Po rozpuszczeniu go trzeba miksturę odstawić na kilka dni. Chodzi o to, aby nawóz zaczął fermentować.

Zasilanie tak przygotowanymi nawozami z drożdży najlepiej stosować 2 razy miesiącu.

Skórki bananów na wzmocnienie zielistki

Potnij drobno skórkę banana i wrzuć do słoika. Zalej ciepłą wodą, zamieszaj i odstaw na 2 dni. Po tym czasie odcedź wodę i dodaj do niej łyżeczkę fusów z kawy (opcjonalnie). Całość zamieszaj i od razu podlej zielistki.

Możesz także pocięte skórki banana zblendować z wodą i z fusami od kawy i tak powstałą mieszaniną od razu podlać swoje rośliny. Zabieg najlepiej powtarzać 1-2 razy w miesiącu.

Nawóz z ogórka do zielistki

Nie każdy wie, że doskonałą odżywką dla zielistki jest ogórek. Wystarczy go zmiksować z dodatkiem wody, a następnie przecedzić przez sitko. 1 średni gruntowy ogórek należy zmiksować z 3 litrami wody. Na tę samą porcję wody wystarczy pół długiego ogórka szklarniowego (tzw. węża). Najlepiej miksować je ze skórką, ale równie dobrze możesz wykorzystać same skórki z ogórka.

Jeśli masz w domu kominek na drewno i dysponujesz popiołem drzewnym, możesz do porcji ogórkowego nawozu (ok. 3 l) dodać łyżkę popiołu. On też odżywi twoje zielistki. Stosuj ogórkowy lub ogórkowo-popiołowy nawóz 2 razy w miesiącu. Tyle wystarczy, aby nawet najbardziej zaniedbane rośliny zaczęły na nowo wytwarzać piękne liście.

Pilnuj tylko, aby nigdy nie zostawiać ich z wodą w podstawce! Lepiej podlewać je częściej mniejszą ilością wody niż zalewać obficie i zostawiać korzenie w wodzie.