Najlepszy domowy nawóz do hortensji zrobisz z liści pokrywy, skórki banana oraz z kawy, możesz też przygotować kompostownik

Domowy nawóz do hortensji nie jest trudny do przygotowania, a do tego możesz zrobić go z wielu rzeczy, które masz w domu. Świetnie sprawdzą się np. banany, które są bogatym źródłem składników odżywczych, a także fusy z kawy. Hortensja lubi kwaśne podłoże, dlatego dobrze jest też zasilać ją tzw. gnojówką z pokrzywy.