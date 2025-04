Nawóz do borówek powinien mieć właściwości zakwaszające - to gwarantuje obfite kwitnienie i owocowanie krzewu. Możesz go łatwo przygotować z tego, co masz w domu, bez większego nakładu finansowego.

Reklama

Spis treści:

Uprawa borówki amerykańskiej nie jest trudna, ale musisz pamiętać, że roślina ta zdecydowanie woli kwaśne podłoże. Dlatego też na pewno doceni zakwaszający nawóz z cytrusów, stosowany mniej więcej raz na dwa tygodnie.

Kwasek cytrynowy stymuluje roślinę do bujnego wzrostu, poprawia owocowanie oraz skutecznie zakwasza glebę, ale sam w sobie nie dostarcza roślinie żadnych istotnych składników odżywczych. Aby przygotować ten domowy nawóz, przygotuj ok. 10 g kwasku cytrynowego, a następnie rozpuść do w 10 l letniej wody. Na koniec dodaj łyżkę soku z cytryny i taką mieszanką podlej borówki.

Tak przygotowany nawóz wykorzystaj od razu, dlatego jeśli masz mniejszy krzew borówki, zmniejsz wszystkie składniki o połowę.

fot. Domowy nawóz do borówek/Adobe Stock, shine.graphics

Szybki kompost odżywczy pod borówki możesz przygotować też z roślinnych resztek. Sprawdzi się np. skoszona trawa, zebrane z ziemi liście, a także kawałki szyszek czy korzeni. Mogą być one świeże lub zasuszone. Zbierz ich sporo, ponieważ tylko w dużej ilości zadziałają na borówki.

Kiedy zgromadzisz już minimum tyle, aby napełnić 5-litrowe wiadro, zalej całość wodą i ugnieć, aby rośliny puściły soki. Tak przygotowaną mieszankę odstaw na minimum tydzień (najlepiej na ok. 10 dni) w ciepłe miejsce. Po tym czasie nawóz będzie gotowy. Wykorzystaj go do podlewania borówek raz na dwa tygodnie.

Chleb, zarówno ten czerstwy, jak i świeży, będzie działał zakwaszająco wobec ziemi pod borówkami, dlatego idealnie sprawdzi się jako lekki nawóz. Czerstwy chleb (najbogatszy będzie ten ciemny) pokrusz i wymieszaj z wodą (potrzebny będzie ok. kilogram chleba na każde 5 litrów wody).

Całość wymieszaj, przykryj ściereczką i odstaw na ok. 7 dni w ciepłe miejsce. Raz dziennie warto przemieszać nawóz. Po upływie tygodnia nawóz jest gotowy i możesz wykorzystać go do podlewania borówek.

Jeśli zostały większe kawałki chleba, możesz zakopać je lekko w ziemi. Dzięki temu one także oddadzą odżywcze składniki do korzeni borówki.

fot. Domowy nawóz do borówek możesz zrobić z resztek roślinnych lub chleba/Adobe Stock, natashamam35

W podobny sposób, jak w przypadku nawozu z resztek roślin możesz także przygotować gnojówkę z liści dębu oraz igieł sosny. Wypełnij nimi duże wiadro, a następnie zalej wodą, ugnieć i odstaw na ok. 10 dni. Liście i igły mogą być świeże bądź suche, najlepiej przygotować je w równych proporcjach.

Gotową mieszanką podlewaj borówki 3-4 razy na cały sezon. Dzięki temu poprawisz owocowanie i wzrost całego krzewu.

Reklama

Czytaj także:

Gnojówka z pokrzywy

Fusy z kawy jako nawóz

Nawóz z banana