Domowy nawóz do roślin kwitnących możesz przygotować na wiele sposobów. Wykorzystaj np. skórki z banana, fusy z kawy albo takie dodatki, jak drożdże, mąka, a nawet piwo. Możesz sięgnąć też po własnej roboty kompost przygotowany z resztek liści, koszonej trawy, obierek warzyw, etc. Anturium jest rośliną kwasolubną, dlatego musisz dbać o regulowanie pH gleby podczas podlewania i nawożenia.

Reklama

Spis treści:

Fusy z kawy jako nawóz sprawdzają się przede wszystkim w roślinach kwasolubnych, zarówno tych ogrodowych, jak i domowych, doniczkowych. Możesz je wykorzystać do podlewania lub mieszając z ziemią.

Jak wykorzystać fusy z kawy do anturium? Najlepiej włożyć je do ziemi podczas sezonowego przesadzania rośliny. Suche fusy z kawy przesyp do doniczki na głębokość ok. 15 cm, a następnie zasyp ziemią. Następnie anturium podlej i pozostaw w spokoju. Fusy będą działały przez kilka tygodni.

fot. Domowy nawóz do anturium/Adobe Stock, Gulsina

Drożdże piekarskie także sprawdzą się świetnie jako nawóz i oprysk do roślin kwasolubnych. Sprawdza się szczególnie wtedy, kiedy rośliny nie chcą rosnąć lub bardzo słabo kwitną. Przygotowanie takiego nawozu jest bardzo proste. Łyżeczkę drożdży piekarskich rozkrusz i wymieszaj w litrze letniej wody.

Możesz przygotować większą ilość, ale trzymaj się odpowiednich proporcji. Wymieszaj dokładnie i od razu wykorzystaj nawóz do podlania anturium. Drożdże będą stymulować jej wzrost i poprawi obfitość kwitnienia. Ochroni je także przed popularnymi doniczkowymi szkodnikami.

Mąka ryżowa świetnie sprawdzi się do przygotowania domowej odżywki do anturium, która pobudza kwitnienie i ogólnie zwiększa jej ogólną kondycję. Na litr chłodnej wody przypada łyżka mąki - dobrze rozpuść ją, a następnie od razu podlej anturium.

Podlewanie mąką ryżową warto przeprowadzać mniej więcej raz na 3 tygodnie, aby regularnie dbać o bujne kwitnienie anturium.

fot. Domowy nawóz do anturium/Adobe Stock, Phanida

Pamiętaj, aby anturium podlewać zawsze chłodną lub lekko letnią wodą. Powinna być też ona odstana, przynajmniej 12 godzin. Jeśli masz dzbanek filtrujący, skorzystaj z niego do przygotowania wody do kwiatów.

Dzięki temu roślina będzie dobrze się rozwijać. Odstana woda sprawdzi się także w przypadku wszystkich domowych, ale też ogrodowych kwiatów.

Warto też pamiętać, że podlewanie i nawożenie to nie wszystko. Anturium potrzebuje też odpowiedniego stanowiska. Roślina nie lubi bezpośredniego nasłonecznienia, dlatego nie będzie dobrze czuła się np. na południowym oknie. Nie toleruje też niskich temperatur - idealne dla niej stanowiska mają od 20 do 24 stopni. Anturium lubi regularne podlewanie, ale nie toleruje nadmiaru wilgoci. Podlewaj ją dopiero wtedy, kiedy wierzch ziemi zaczyna przysychać.

Anturium należy do roślin oczyszczających powietrze, dlatego pamiętaj o regularnym przecieraniu liści czystą, lekko zwilżoną szmatką.

Reklama

Czytaj także:

Jak zakwasić ziemię pod uprawę?

Najlepszy nawóz do skrzydłokwiatu

Gnojówka z pokrzywy