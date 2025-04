Krokusy to jedne z pierwszych kwiatów pojawiających się po zimie w ogrodach i na górskich halach. Aby cieszyć się zdrowym wzrostem i intensywnym kwitnieniem tych pierwszych wiosennych kwiatów do uprawy w domu i ogrodzie, warto zadbać o odpowiednie „dokarmienie” cebulek. Jednym z naturalnych sposobów na odżywienie tych roślin jest nawóz z pokrzywy – ekologiczny, bogaty w składniki odżywcze i łatwy do przygotowania w domu.

Jak zrobić nawóz z pokrzywy do krokusów?

Najlepszy nawóz uzyskuje się z pokrzyw zebranych przed kwitnieniem. Podajemy 2 przepisy. Pierwszy to receptura na skoncentrowany naturalny preparat do nawożenia cebul krokusów. Drugi to szybka wersja nawozu, który można stosować częściej.

Przepis i zastosowanie tzw. gnojówki z pokrzywy

Składniki:

1 kg świeżych pokrzyw (może to być też 1 kg pokrzywy po jej ususzeniu),

10 l wody (najlepiej deszczówki),

duże wiadro lub beczka.

Sposób przygotowania:

Pokrzywy drobno posiekaj . Umieść je w wiadrze i zalej wodą (najlepiej niechlorowaną).

. Umieść je w wiadrze i zalej wodą (najlepiej niechlorowaną). Przykryj gazą lub siatką i odstaw w ciepłe miejsce na 1-2 tygodnie.

Codziennie mieszaj , aby przyspieszyć fermentację.

, aby przyspieszyć fermentację. Kiedy ciecz ściemnieje i zacznie intensywnie pachnieć (nie bójmy się tego słowa: śmierdzieć), odcedź ją przez sito.

Przechowuj w szczelnym pojemniku.

Przed użyciem rozcieńcz wodą w proporcji 1:10 (1 część gnojówki na 10 części wody). Podlewaj cebule co 2-3 tygodnie.

Łagodny wyciąg z pokrzywy

Składniki:

200 g świeżej pokrzywy (lub 3 łyżki suszonej),

5 litrów gorącej wody.

Sposób przygotowania:

Zalej pokrzywy wodą i pozostaw na 24 godziny . To krótki czas, więc nawóz nie będzie brzydko pachniał, co jest jego zaletą.

. To krótki czas, więc nawóz nie będzie brzydko pachniał, co jest jego zaletą. Po tym czasie odcedź i stosuj bez rozcieńczania, podlewając cebule raz na 10-14 dni.

fot. Nawóz z pokrzywy wspiera zdrowy wzrost krokusów/ Adobe Stock, Africa Studio

Kiedy stosować nawóz z pokrzywy?

Choć nawóz z pokrzywy to świetna odżywcza mikstura, nie należy jej stosować przed i w czasie kwitnienia. Dlaczego? Ponieważ dostarcza duże ilości azotu, który może bardzo mocno stymulować wzrost liści zamiast tworzenie kwiatów. Dlatego najlepsze okresy do podlewania krokusów wyciągiem z pokrzywy to:

wczesna wiosna (przed kwitnieniem): można lekko zasilić glebę bardzo rozcieńczonym nawozem (1:20), aby wspomóc start roślin po zimie.

(przed kwitnieniem): można lekko zasilić glebę bardzo rozcieńczonym nawozem (1:20), aby wspomóc start roślin po zimie. po kwitnieniu : cebulki zaczynają wtedy gromadzić składniki na kolejny sezon, więc nawożenie (1:10) pomoże im w regeneracji i przygotowaniu się do kolejnego sezonu.

: cebulki zaczynają wtedy gromadzić składniki na kolejny sezon, więc nawożenie (1:10) pomoże im w regeneracji i przygotowaniu się do kolejnego sezonu. jesień (przed sadzeniem nowych cebulek): można podlać miejsce, w którym zamierzamy posadzić krokusy, aby wzbogacić glebę.

Połącz wyciąg z nawozami fosforowo-potasowymi – np. popiołem drzewnym lub nawozem z bananów, aby wspomóc kwitnienie krokusów.

Nie przesadzaj z ilością pokrzywowego nawozu, szczególnie jeśli gleba jest już żyzna – zbyt duża dawka azotu może osłabić cebule.

Dlaczego pokrzywa jest dobrym nawozem?

Pokrzywa zawiera mnóstwo składników odżywczych. Jest bogata w azot, dostarcza też magnez, żelazo, wapń, potas oraz mikroelementy, które wspomagają rozwój roślin.

Azot pobudza wzrost liści, potas wzmacnia cebule, a żelazo zapobiega chlorozie liści. W nawozie z pokrzywy znajdują się także enzymy i naturalne regulatory wzrostu. Wspomagają one odporność roślin na choroby i szkodniki oraz wspomagają prawidłowy wzrost krokusów.

