Istnieje wiele odmian tulipanów. Niektóre mogą zakwitnąć już w marcu, inne dopiero w czerwcu. Niezależnie od tego, które z nich masz w ogrodzie, możesz zastosować tę samą naturalną odżywkę. Kluczowy dla jej skuteczności jest sposób przygotowania i regularne podlewanie nią rabat z tulipanami już od przedwiośnia.

Odżywka na kwitnienie tulipanów – tak ją zrobisz

Odżywianie tulipanów najlepiej zacząć już w marcu i to niezależnie od tego, czy masz w ogrodzie odmiany wczesne czy późne. Oczywiście możesz sięgnąć po gotowe preparaty ze sklepu ogrodniczego, ale wcale nie musisz. Zastąpi je ta prosta domowa mikstura.

Sposób 1: Sięgnij po kostkę drożdży i rozprowadź ją w 10 litrach lekko ciepłej wody. Najlepiej zrobić to w wiaderku lub dużej konewce. Gdy drożdże się rozpuszczą, odstaw mieszaninę na ok. godzinę. Po tym czasie nawóz jest gotowy i możesz nim podlać rabatę z tulipanami.

Sposób 2: Drugi sposób to zastosowanie sfermentowanego nawozu z drożdży. W celu jego przygotowania wymieszaj w wiadrze pokruszoną kostkę drożdży i szklankę cukru. Po 2 godzinach zalej je ciepłą wodą (użyj 10 litrów wody) i odstaw na tydzień. Po tym czasie stosuj nawóz, rozcieńczając go w proporcji 1 szklanka nawozu drożdżowego na 10 litrów wody. To wydajniejszy sposób, więc jeśli masz sporo tulipanów w ogrodzie, bardziej ci się opłaci.

Zasilanie nawozem z drożdży najlepiej powtarzać regularnie co 2 tygodnie i podlewać lekko wilgotną ziemię. Zabieg ten najlepiej kontynuować do końca kwitnienia.

Jeśli ziemia jest przesuszona, lej nawóz powoli, aby nie spłynął na obrzeża rabaty, lecz wsiąkł w glebę w pobliżu tulipanowych cebulek.

Co należy zrobić, zanim zaczniesz zasilać tulipany odżywką

Przed rozpoczęciem nawożenia cebulek drożdżami najlepiej przygotować rabatę do wiosny. To najważniejsze prace ogrodowe w marcu, na które trzeba znaleźć czas. Jeśli cebulki przykryte zostały na zimę, teraz można jej już odkryć, ściągając ściółkę czy gałązki, które została użyta do zabezpieczenia kwiatów.

Kolejny krok to spulchnienie ziemi wokół cebulek. Trzeba to zrobić delikatnie, aby nie ich nie naruszyć. Dzięki temu składniki odżywcze z domowego nawozu skuteczniej będą docierać do cebul i ich korzeni, zamiast spływać wierzchem na boki grządki. Drożdże dostarczą wzrastającym kwiatom węglowodany, żelazo, witaminy i inne cenne dla nich mikroelementy.

Gdy tylko czubki tulipanowych liści wychylą się z ziemi, trzeba zacząć rośliny podlewać. To ważne, bo wiosny mamy coraz bardziej suche.

