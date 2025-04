Dostałaś piękny bukiet tulipanów i chcesz, aby jak najdłużej stały w wazonie? Musisz dowiedzieć się, jak dbać o cięte kwiaty i poznać patenty, które wydłużają żywotność ciętych tulipanów. To bardzo proste sposoby na zmianę środowiska wodnego, w których zanurza się ich łodygi. Z pewnością wiele tych dodatków do wody masz w domu.

Reklama

Patenty na to, aby cięte tulipany za szybko nie opadały

Ja w domu stosuję mieszankę, którą zawsze mogę zrobić, bo te składniki najczęściej mam w domu. To połączenie kwasku cytrynowego oraz cukru i wody. Dodaję do tego 1-groszówkę.

Na szklankę wody daję płaską łyżeczkę cukru oraz pół łyżeczki kwasku cytrynowego. Rozpuszczam kryształki, energicznie mieszając. Do takiej mikstury wrzucam monetę i wstawiam tulipany. Ale uwaga! Kwiaty te nie lubią stać „po pas” w wodzie! Tylko ok. 5 cm łodyg powinno być w niej zanurzone. Zamiast cukru sprawdzi się też miód, ale cukier to tańsze rozwiązanie.

2 razy dziennie sprawdzam, czy kwiaty nie „wypiły” mieszaniny. Jeśli tak, dolewam świeżej wody. Co 2 dni wymieniam mieszaninę na nową i przed włożeniem do niej łodyg kwiatów, przycinam je pod kątem ok. 45 stopni, skracając łodygę o nie więcej niż 1 cm.

I na koniec jeszcze jedno. Nigdy nie stawiam ściętych tulipanów wstawionych do wazonu w pełnym słońcu. Musisz też wiedzieć, że niższe temperatury przedłużają trwałość kwiatów, a wysokie przyspieszają ich przekwitanie i opadanie. Dlatego chociaż na noc przestawiaj kwiaty w najchłodniejsze miejsce w domu.

Dzięki tym metodom zwykle moje tulipany stoją przez 12-14 dni, jeśli trafiły w moje ręce jako świeże kwiaty. Ale to nie jedyne możliwości na przedłużenie życia tulipanom.

Inne sposoby na to, aby tulipany długo zachowały świeżość

Najprostsza metoda to zmiana wody na świeżą. Trzeba to robić codziennie, pamiętając, aby jej nie było za dużo w wazonie.

Co jeszcze można dodać do wody, aby tulipany nie opadały i nie gubiły płatków? Podobno wystarczy:

dodać do wody naparstek wódki – działa odkażająco,

wrzucić tabletkę aspiryny i rozmieszać – zmienia pH wody,

włożyć do wody miedzianą monetę – 1, 2 lub 5 groszy. Zawarta w niej miedź zwalcza drobnoustroje.

Na pewno nie należy zanurzać tulipanów na taką głębokość, aby moczyły się w niej liście. Im więcej zostanie zanurzone, tym większe ryzyko rozwoju grzybów i pleśni, które skrócą życie kwiatów. Częsta zmiana wody oraz dodawanie kwasku, aspiryny czy wódki ma za zadanie stworzyć w wodzie niekorzystne warunki dla rozwoju tych organizmów.

Nie jest prawdą, że dodanie samego cukru wspomaga dłuższą trwałość kwiatów. Dlatego zawsze mieszam cukier z kwaskiem cytrynowym, aby zakwasić wodę, co uniemożliwia ekspansję pleśni i grzybów. A monetę dodaję na wszelki wypadek. U mnie działa.

fot. Z czego zrobić miksturę do tulipanów/ Adobe Stock, puhimec

Reklama

Czytaj także:

Jak układać tulipany w wazonie?

Kiedy sadzić tulipany?

Najczęstsze choroby tulipanów i jak z nimi walczyć