Przycinanie drzew i krzewów to podstawowy zabieg pielęgnacyjny, który pomaga roślinom zachować zdrowie i estetyczny wygląd. Warto włączyć go do najważniejszych prac ogrodowych w marcu. Jednak każda rana powstała w wyniku cięcia stanowi potencjalne miejsce infekcji, mogące prowadzić do chorób grzybowych, bakteryjnych oraz osłabienia rośliny. Aby temu zapobiec, warto stosować specjalne maści ochronne, które wspomagają gojenie i tworzą barierę przed patogenami.

Przepisy na domową maść po przycinaniu roślin

Oto receptury na maści, którymi można smarować miejsca cięć gałęzi drzew i krzewów, aby zabezpieczyć je przed wnikaniem chorobotwórczych patogenów i przyspieszyć gojenie powstałego uszkodzenia. Ich użycie nie zwalnia cię z tego, aby przed cięciem każdej rośliny dezynfekować narzędzia używane do przycinania.

Maść na bazie gliny i wapnia

Składniki:

1 część gliny (można użyć gliny ogrodniczej lub gliny samoutwardzalnej),

1 część wapna gaszonego,

woda.

Sposób przygotowania: Wymieszaj glinę i wapno w proporcjach 1:1, stopniowo dodając wodę, aż uzyskasz konsystencję gęstej pasty. Maść nakładaj pędzlem lub szpatułką bezpośrednio na świeże rany po przycinaniu. Uwaga! Unikaj kontaktu wapna i maści ze skórą!

Maść z wosku pszczelego

Składniki:

100 g wosku pszczelego,

50 ml oleju lnianego lub rzepakowego,

20 g kalafonii (opcjonalnie, dla większej trwałości).

Sposób przygotowania: Wosk i olej podgrzej w kąpieli wodnej, aż się rozpuszczą. Jeśli używasz kalafonii, dodaj ją na końcu i dokładnie wymieszaj. Gotową maść przelej do pojemnika i poczekaj, aż stężeje. Nakładaj cienką warstwą na rany po cięciu.

Maść na bazie farby emulsyjnej

Składniki:

100 ml farby emulsyjnej (najlepiej wodoodpornej, akrylowej),

10 g środka grzybobójczego (np. miedzian, topsin).

Sposób przygotowania: Farbę wymieszaj z fungicydem i dokładnie nałóż na rany. Taka maść jest szczególnie skuteczna przy dużych ranach drzew owocowych.

Fungicyd trzeba co prawda kupić, ale zrobienie z jego użyciem takiej maści jest i tak kilka razy tańsze niż kupienie gotowej w sklepie ogrodniczym.

Maść na bazie naturalnej żywicy

Składniki:

100 g naturalnej żywicy sosnowej,

50 ml oleju roślinnego,

10 g popiołu drzewnego.

Sposób przygotowania: Żywicę rozpuść w kąpieli wodnej i dodaj olej oraz popiół. Po ostygnięciu nałóż cienką warstwą na miejsca cięć na gałęziach.

Smarowanie drzew i krzewów domową maścią, fot. Adobe Stock, encierro

Jak i dlaczego stosować maść po przycinaniu?

Maść nakładaj bezpośrednio po cięciu, aby zapobiec infekcji. Nie odkładaj tego zabiegu na później.

Stosuj cienką i równomierną warstwę, aby nie zablokować dostępu powietrza.

Nie musisz używać maści na bardzo małe rany, które roślina sama zamknie.

Najlepiej aplikować maść pędzlem lub szpatułką, dbając o dokładne pokrycie powierzchni rany.

Dlaczego warto stosować maść po przycinaniu?

Otwarte rany po cięciu mogą stać się wrotami dla grzybów, bakterii i wirusów. Przyspieszają też wysychanie drewna i mogą prowadzić do zamierania pędów. Maści tworzą nie tylko warstwę ochronną, która wspiera procesy regeneracyjne. Niektóre owady składają jaja w uszkodzonych tkankach, a maść im na to nie pozwoli. Jest ona także barierą, która zabezpiecza odsłonięte tkanki przed deszczem i ewentualnym ich uszkodzeniem, gdy przyjdzie przymrozek.

