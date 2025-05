Osy potrafią uprzykrzyć nawet najlepsze chwile spędzane w ogrodzie czy na tarasie. Są nie tylko uciążliwe, ale mogą być niebezpieczne, zwłaszcza dla osób uczulonych na jad owadów błonkoskrzydłych. Jak na złość, chętnie siadają na jedzeniu i napojach, w przez to niezauważone mogą trafić do ust i powodować groźne skutki. Jeżeli szukasz sposobu na odstraszenie lub likwidację tych owadów, zrób prostą pułapkę na osy z łatwo dostępnych i tanich kuchennych składników.

Jak działa pułapka na osy z octem i cukrem?

Jednym z domowych sposobów na osy jest zrobienie prostej pułapki z octem i cukrem. Kwasowość octu wraz ze słodyczą cukru działają dosłownie jak lep na osy. Kombinacja tych kuchennych składników przypomina zapach gnijących owoców, które przyciągają te owady niczym magnes. Zdecydowanie taka pułapka skusi osy do zbliżenia się, a dzięki temu nie będą one zakłócać twojego relaksu na świeżym powietrzu. Rozstaw więcej takich wabików niż jeden dla uzyskania lepszych i szybszych efektów.

Sposób zrobienia pułapki na osy z octem i cukrem

Do zrobienia domowej pułapki na osy potrzebujesz:

butelkę,

pół szklanki wody,

2 łyżki cukru,

4 łyżki octu.

Odetnij ostrym nożykiem górną część butelki (tzw. lejek). Odwróć go do góry nogami i włóż w pozostałą część butelki. Rozpuść cukier w ciepłej wodzie. Dodaj ocet i wlej do środka butelki. Powieś pułapki lub rozstaw je w kilku miejscach. Możesz też spróbować wlać do środka inne słodkie płyny, np. sok owocowy albo wodę z miodem. Umieszczenie lejka w butelce sprawi, że owadom będzie trudno się z takiej pułapki wydostać.

Domowa pułapka na osy z octem i cukrem, fot. Adobe Stock, PLG

