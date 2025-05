Dodaj 2 łyżki do litra wody i zrób oprysk na mszyce. Ta popularna przyprawa zwalczy je co do jednej

Mszyce to jeden z tych problemów, który potrafi zniechęcić do ogrodnictwa szybciej niż susza. Gdy tylko pojawią się na młodych liściach, potrafią błyskawicznie zamienić piękną roślinę w smętne badyle. Zamiast od razu sięgać po chemię, warto spróbować czegoś naturalnego. Rozmaryn – znany ci zapewne głównie z kuchni – świetnie sprawdzi się w roli pogromcy mszyc. Oto, jak go najlepiej użyć w ogrodzie.