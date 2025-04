Sukulenty często są polecane na pierwsze rośliny, ponieważ rzekomo nie da się ich zabić. Tymczasem wiele osób, u których sukulenty pomimo pielęgnacji zmarniały, zgniły lub uschły, doskonale wiedzą, że ta opinia bardzo mocno rozmija się z prawdą. Wbrew pozorom pielęgnacja domowych sukulentów jest skomplikowana i trzeba poświęcić jej sporo czasu.

Reklama

Istnieje wiele błędów w pielęgnacji sukulentów i gwarantujemy, że każdy z nas popełnił jeden z nich, chociaż przy jednej z roślin. Chociaż są łatwe w rozmnażaniu, równie łatwo jest je przypadkowo zabić. Na czym polegają najczęstsze błędy?

Stoją w złym miejscu

Jeśli twoje eszewerie nagle zaczęły gwałtownie rosnąć i mają od ziemi długi, łysy pęd, dopiero na końcu zakończony rozetą liści, to oznacza, że mają za mało światła. Te sukulenty najlepiej czują się w jasnych pomieszczeniach i potrzebują co najmniej 6 godzin bezpośredniego światła słonecznego. Zbyt zacienione miejsca sprawiają, że będą próbowały ze wszystkich sił dostać się do światła.

Niestety taka roślina nie tylko nieestetycznie wygląda, ale może też się złamać lub przez długi pęd nie dostarczać wystarczającej ilości wody do liści. Te też mogą się wydłużyć i zrobić miękkie, a przez to są bardziej podatne na uszkodzenia.

Nie wszystkie sukulenty jednak dobrze czują się z bezpośrednim świetle. Jeśli aloes stają się żółte, brązowe i zwiotczałe, najprawdopodobniej winowajcą również jest miejsce, w którym stoją. Zbyt silne, bezpośrednie światło słoneczne może poparzyć liście aloesu.

Sukulenty mają za dużo wody

Wiele osób bez zastanowienia podlewa sukulenty o stałej porze tygodnia i nie patrzy na to, czy faktycznie potrzebują wody. Zwykle jest to spowodowane zwykłą niewiedzą - zarówno w kwestii tego, jak często należy je nawadniać, jak i tego, po czym poznać, że przyszła już na to pora.

Sukulenty, zwłaszcza grubosze wspaniale pokazują, że potrzebują podlewania. Jeśli ich liście są jędrne, twarde i mają głęboki kolor, mogą postać jeszcze bez wody. Jeśli robią się miękkie i lekko pomarszczone, dopiero wtedy możesz je podlać.

Nawet jedno podlanie sukulentów przed odpowiednim czasem może skończyć się koniecznością wyrzucenia rośliny do kosza. Mają wyjątkowe skłonności do gnicia w przypadku przelania. Jeśli zauważysz, że dzień po podlaniu marnieją, robią się żółte, brązowe i miękkie, jak najszybciej je przesadź do nowej ziemi.

Zapominasz o nawożeniu sukulentów

Pamiętaj, że sukulenty także potrzebują nawożenia. Możesz kupić gotowe środki w sklepie ogrodniczym lub postawić na domowy nawóz z banana lub awokado. Pamiętaj, że do tych roślin najlepszy będzie nawóz z dużą ilością fosforu i potasu, za to relatywnie małą dawką azotu.

Reklama

Czytaj także:

Twoja roślina umiera, ale nie wiesz dlaczego? Ten trik ją uratuje, a ty nic nie zapłacisz

Nawóz z batata do roślin doniczkowych. Zrób go sama z obierek z batata

Podlewanie storczyków wodą ryżową. Dlaczego warto to robić?