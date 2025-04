Każdy właściciel roślin doniczkowych chce, by żyło im się jak najlepiej. Niepokojące objawy, takie jak biały nalot na ziemi powinny od razu zwrócić naszą uwagę. Chociaż przyczyn może być wiele, często oznacza to, że twoja roślina może zacząć podupadać na zdrowiu. Zwykle rozwiązanie tego problemu nie jest trudne, trzeba jednak uzbroić się w cierpliwość.

Biały osad spowodowany zbyt twardą wodą

Często ten biały osad to po prostu wykwity solne. Przyczyną ich powstawania jest podlewanie kwiatów twardą wodą, a taka właśnie płynie w większości naszych kranów. Zawarte w niej związki mineralne krystalizują się na powierzchni ziemi w postaci osadu, w czasie parowania wody.

O ile woda z kranu jest dobra do podlewania większości roślin, zupełnie nie odpowiada tym kwiatom, które wymagają podłoża o kwaśnym pH. Osad z kamienia nie stanowi tu jedynie defektu estetycznego, może świadczyć o tym, że roślinie nie jest dobrze. Storczyki, wrzośce, azalie doniczkowe oraz rośliny tropikalne wymagają miękkiej wody. Najlepiej przefiltruj ją lub przegotuj i odstaw do ostygnięcia przed podlaniem.

Zbyt dużo nawozu w doniczce

Powodem powstawania nalotu może być przenawożenie roślin - wtedy dochodzi do zasolenia podłoża. W doniczce jest niewiele ziemi, więc łatwo ją przenawozić. Ważne, by umiarkowanie zasilać rośliny nawozami (np. połową dawki). Co jakiś czas warto wymienić wierzchnią warstwę podłoża na nową lub przykryć ziemię żwirkiem.

Większość roślin doniczkowych najlepiej nawozić co 2-3 tygodnie, jednak sukulenty - maksymalnie raz na miesiąc. Możesz użyć gotowego nawozu lub zrobić go sama ze skórki awokado, batata lub banana.

Rozwój grzybów pleśniowych

Biały nalot spowodowany rozwojem grzybów pleśniowych ma charakterystyczny wygląd i zdecydowanie różni się od wykwitów solnych. Pleśń w doniczce przypomina puszystą, miękką mgiełkę. W rzeczywistości jest to grzybnia złożona z zarodników. Zwykle do jej powstania przyczynia się znaczna wilgotność podłoża, dość wysoka temperatura w pomieszczeniu, brak światła i świeżego powietrza.

W tej sytuacji najlepiej wymienić ziemię na lżejszą, a następnie ograniczyć podlewanie. Należy nawilżać ziemię dopiero wtedy, gdy nieco przeschnie. Roślinę warto postawić w jaśniejszym miejscu, jeśli nie jest wrażliwa na bezpośrednie światło i zadbać, by miała dopływ świeżego powietrza oraz dobry drenaż. W ostateczności można zastosować środek grzybobójczy. Sprawdzi się w tej roli napar z czosnku. Pleśń należy zwalczać, bo może niekorzystnie wpływać na kondycję rośliny i powodować jej zamieranie.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 13.03.2021 r.

