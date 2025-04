Wiele osób swoje rośliny doniczkowe traktuje co najmniej jak dzieci i codziennie dba o to, by było im jak najlepiej, rosły jak najzdrowsze, a przede wszystkim - jak najdłużej cieszyły oczy. Rośliny w mieszkaniu potrafią poprawić nasze samopoczucie. Jak więc dbać o nie, by odwdzięczyły się tym samym?

Reklama

Jak dbać o rośliny w mieszkaniu?

Na pytanie o to, jakie czynności są konieczne przy roślinach, wiele osób odpowiedziałoby oczywiście, że nawadnianie, nawożenie i w przypadku, gdy roślina rozrośnie się za bardzo - przesadzanie. Dla wielu właścicieli roślin równie ważna jest pielęgnacja - mycie i odkurzanie liści. I chociaż wszystkie z tych obowiązków są równie ważne i wystarczą do zapewnienia im zdrowego wzrostu, jest jeszcze jedna rzecz, o której warto pomyśleć.

Na TikToku coraz więcej użytkowników pokazuje, jak... potrząsa swoimi roślinami. Wbrew pozorom ten dziwny sposób pielęgnacji wcale im nie szkodzi, jeśli jest wykonany prawidłowo, a wręcz przeciwnie - sprawia, że rośliny rosną mocniejsze i zdrowsze. Dlaczego tak się dzieje i jak to robić?

Delikatne potrząsanie listkami lub całymi doniczkami ma imitować podmuchy wiatru, co wzmacnia budowę roślin. To zjawisko to tigmomorfogeneza, czyli modyfikacja rozwoju i budowy roślin przez wpływ czynników zewnętrznych. Badania pokazują, że sadzonki, którymi delikatnie się potrząsa, rosną znacznie szybciej, a ich łodygi i są mocniejsze.

Jak zabrać się za potrząsanie roślinami? Wystarczy, że co jakiś czas, na przykład raz w tygodniu przez kilka minut będziesz delikatnie je kołysać lub potrząsać, trzymając za doniczkę. Możesz też przeczesywać liście palcami. Oczywiście, wszystko trzeba robić z umiarem. Unikaj potrząsania roślin kolczastych i nie rób tego też zbyt mocno, by nie uszkodzić roślin. Pamiętaj też, żeby zawsze umyć ręce po potrząsaniu roślinami, bo mogą być trujące.

Reklama

To też może cię zainteresować:

Dlaczego nie można wysiać nasion wcześniej niż podaje instrukcja na opakowaniu? Ten jeden błąd może sporo cię kosztować

Co zrobić, by wysiane rośliny kiełkowały szybciej? Ten jeden trik przyspieszy twoją domową uprawę warzyw

Twoje świeże zioła gniją lub usychają po kilku dniach od kupna? Jest jeden sposób, by temu zapobiec