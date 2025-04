Uprawa kopru nie jest trudna i z powodzeniem możesz wyhodować bujną i pyszną roślinę. Jeśli jednak nie zapewnisz jej 3 podstawowych potrzeb, możesz spodziewać się, że już młody koper zacznie żółknąć, będzie gorzej wschodził i wyglądał raczej marnie.

Najczęściej za żółknięciem kopru stoją błędy w uprawie. Jeśli przestaje on być zielony, obsycha oraz zwija się, powodem może być:

za mało światła - koperek potrzebuje ciepłego, słonecznego stanowiska, ale nie powinien być narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie powinien też rosnąć w miejscach narażonych na silny wiatr.

- koperek potrzebuje ciepłego, słonecznego stanowiska, ale nie powinien być narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie powinien też rosnąć w miejscach narażonych na silny wiatr. zbyt suche podłoże - koper bardzo źle znosi susze. W upalne dni może wymagać podlewania nawet 2 razy dziennie, rano i wieczorem (podobnie jest w przypadku np. uprawy pomidorów).

- koper bardzo źle znosi susze. W upalne dni może wymagać podlewania nawet 2 razy dziennie, rano i wieczorem (podobnie jest w przypadku np. uprawy pomidorów). nieodpowiednia gleba - ziemia pod koperek musi być żyzna i przepuszczalna, a także lekko kwaśna w kierunku neutralnej (pH 5.5 - 6.5).

Dodatkowo koper jest narażony na atak mszyc, przez co może zacząć marnieć lub w ogóle się nie rozwinąć. W takiej sytuacji musisz zastosować domowy oprysk na mszyce (będzie lepszy, niż chemiczny ze względu na to, że koperek służy do jedzenia, a nie ozdoby).

Im wcześniej zauważysz problem, tym większe są szanse, że uda ci się uratować koperek bez żadnych większych strat.

fot. Dlaczego koper żółknie? Sprawdź te 3 powody/iStock by Getty Images, Nikolay Malshakov

Młode pędy koperku mogą żółknąć z tych samych powodów, co te już rozwinięte. Szczególnie nie sprzyja mu brak światła oraz susza, a także atak mszyc (najbardziej lubują się w nim mszyce wierzbowo-marchewkowe).

Warto też wiedzieć, że koper nie lubi towarzystwa wierzby, marchwi oraz nie powinno się siać go w miejscach, w którym wcześniej rosły tzw. rośliny selerowate. To między innymi pasternak, kolendra, pietruszka, lubczyk oraz oczywiście seler. Zalicza się też do nich fenkuł, czyli koper włoski. W ich miejsce lepiej posadzić coś innego, a dla koperku wybrać inną lokację.

Aby koper dobrze wzeszedł i rozwijał się prawidłowo, posiej go wiosną i dosiewaj w ciągu całego sezonu. Wybierz odpowiednie miejsce, a przez wysianiem zastosuj nawóz, aby jeszcze bardziej wzmocnić rozwój kopru. Sprawdzi się przede wszystkim biohummus oraz odżywki azotowe. Koper sieje się dość płytko, mniej więcej na głębokość 2 cm.

Aby zapobiec atakom mszyc, sięgnij po domowy wywar z obierek cebuli. Ochronią one koper (a także inne rośliny) nie tylko przed szkodnikami, ale także najpopularniejszymi chorobami grzybowymi. Wywar wykorzystaj do podlewania i stosuj raz w tygodniu.

Pamiętaj też, że koper lubi wilgoć, ale umiarkowaną. Przelewanie może doprowadzić do gnicia młodych roślin.

fot. Dlaczego koper żółknie i zwija się? Winne są błędy w uprawie/iStock by Getty Images, Andrey Abryutin

