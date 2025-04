Hortensja bukietowa i ogrodowa nie są trudne w uprawie, ale jeśli nie zapewni się im odpowiednich warunków albo popełni błędy w pielęgnacji, dają sygnał – słabiej kwitną, a czasem nawet wcale. Trzeba wtedy przyjrzeć się swojej roślinie. A potem zrobić ogrodniczy rachunek sumienia. Czy na pewno czegoś nie zaniedbałam?

Hortensje nie kwitną, bo przemarzły

To chyba najczęstszy powód. Hortensja wymaga stanowiska półcienistego, najlepiej osłoniętego od mroźnych wiatrów. Jeśli podczas srogich zim albo wiosennych przymrozków pędy przemarzną, hortensja nie zakwitnie. Dlatego tak ważne jest, by wiedzieć, jak zabezpieczyć hortensje na zimę.

Hortensje nie kwitną, bo zostały nieprawidłowo przycięte

Przycięcie krzewu w niewłaściwym terminie spowoduje, że hortensja nie zakwitnie. Dotyczy to zwłaszcza hortensji ogrodowej, która kwitnie na zeszłorocznych pędach. Zawiązki pąków pojawiają się już wczesną jesienią. Jeśli pędy z nimi zostaną ścięte, kwitnienie będzie niemożliwe. Z kolei hortensja bukietowa niecięta z roku na rok będzie wydawać coraz mniej kwiatów. Tu znajdziesz krótki przewodnik, kiedy przyciąć hortensję – i jak to zrobić, by pięknie zakwitła.

Hortensja nie kwitnie, bo brakuje jej substancji odżywczych

Brak nawożenia może spowodować, iż hortensja nie kwitnie lub jej kwiaty są nieliczne i drobne. Zwłaszcza wysoka zawartość potasu pobudza do kwitnienia i ułatwia zawiązywanie pąków kwiatowych.

Hortensje nie kwitną, bo zostały przenawożone

Można to zobaczyć na liściach, które są aż popalone. Takiej roślinie trzeba pozwolić odpocząć. Nie nawozić jej przez całe lato, podlewanie ograniczyć do minimum, tak by nie wypuściła nowych liści. Dobrze też jest zniszczyć część korzeni, by spowolnić wzrost rośliny. Jak to zrobić? Wczesną jesienią okop swoją hortensję, wbijając wokół niej raz za razem szpadel w odległości 20 cm od krzewu, tak by wokół powstał okrąg. Zimą i wiosną chroń hortensję przed mrozem.

Hortensja nie kwitnie, bo jest chora

Twoje krzewy, zwłaszcza zbyt gęsto posadzone, mogą zaatakować choroby hortensji. W wyniku porażenia chorobą dochodzi do osłabienia rośliny, zahamowania jej wzrostu, a w konsekwencji do osłabienia kwitnienia, a nawet całkowitego braku kwiatów.

Hortensja nie kwitnie, bo zaatakowały ją szkodniki

Gdy na wierzchołkach pędów i spodniej stronie liści zobaczysz skupiska drobnych ciemnych owadów, to prawdopodobnie mszyce. Wysysając z hortensji soki, osłabiają roślinę, ograniczają jej wzrost i powodują deformacje liści. Hortensja może też przestać kwitnąć lub wydać niewiele kwiatów, często zniekształconych. Jak najszybciej opryskaj zaatakowane fragmenty krzewu specjalistycznym preparatem albo zastosuj domowe sposoby na mszyce.

