Dipladenia sundaville, inaczej mandewilla, to krzewiaste pnącze pochodzące z Ameryki Południowej. Ponieważ roślina nie jest mrozoodporna, w naszym klimacie może być uprawiana na balkonach i tarasach, ale też w jasnym mieszkaniu. Szczególny zachwyt budzą duże kwiaty w kształcie dzwonków.

Kwiaty dipladenii sundaville zwykle mają kolor czerwony, biały lub różowy. Prawidłowo pielęgnowana roślina kwitnie wyjątkowo długo, od maja aż do listopada. Niezwykle dekoracyjne są też liście dipladenii - duże i błyszczące. Pędy przyrastają około pół metra w ciągu roku. Z czasem zaczynają się wić. Jak dbać o tę roślinę, aby przez wiele miesięcy zachwycała pięknymi kwiatami?

Dipladenia sundaville powinna rosnąć w pojemnikach, a nie w ziemi. Możesz postawić ją w ogrodzie, na tarasie lub balkonie, ale w okresie zimowym musi być przeniesiona do pomieszczenia, ponieważ źle znosi nawet najmniejsze chłody. Często wymaga stosowania podpórek, ale równie pięknie prezentuje się też jako roślina zwisająca w skrzynkach balkonowych czy koszach.

Dipladenia subdaville: stanowisko i podłoże



Do prawidłowego rozwoju pnącza wymagane jest żyzne, próchnicze podłoże, np. z dodatkiem torfu lub perlitu. Najlepiej, aby było wymieszane w proporcji 3:1. Bardzo ważny jest także drenaż na spodzie - możesz go wykonać z keramzytu lub zaopatrzyć się w specjalne pojemniki z systemem nawadniania i odprowadzania wody.

Dipladenia lubi stanowiska ciepłe i umiarkowanie słoneczne, ale toleruje też półcień. Najlepiej służy jej poranne lub popołudniowe słońce. To jedna z wielu idealnych roślin na balkon wschodni.

fot. Dipladenia sundaville/Adobe Stock, icemanphotos

Dipladenia sundaville: podlewanie i nawożenie



Dipladenia sundaville to dość wymagająca roślina, jeśli chodzi o pielęgnację. Potrzebuje stale wilgotnej gleby i nawet codziennego, delikatnego podlewania. Trzeba jednak uważać, by rośliny nie zalać.



Zbyt duża ilość wody może wywołać gnicie korzeni. Dlatego warto posadzić ją w pojemniku z podstawką lub otworami w dnie, aby nadmiar mógł być usunięty. Dobrym pomysłem jest także wykonanie drenażu. Dipladenia najlepiej czuje się, kiedy wilgotność powietrza jest wysoka, pamiętaj więc, by ją systematycznie zraszać miękką, letnią wodą. Nie wolno natomiast nabłyszczać jej liści żadnymi preparatami.

Dipladenię sundaville należy systematycznie nawozić od marca do końca sierpnia. Najlepiej robić to co 7-10 dni. Najlepszym rodzajem nawozu będzie ten wieloskładnikowy, przeznaczony do roślin kwitnących. Zwykle dostępne są one pod postacią koncentratów w płynie. Należy je rozpuścić w wodzie, a następnie podlać roślinę.

Przesadzanie i rozmnażanie dipladenii

Dipladenia wymaga przesadzania do większej doniczki regularnie, co roku. To roślina, która bujnie się rozrasta, dlatego szybko zaczyna jej być ciasno w pojemniku. Możesz także rozdzielać ją na mniejsze pędy i sadzić w osobnych pojemnikach, zamiast co roku kupować coraz większe donice. Pamiętaj, aby młode pędy podpierać - w ten sposób ochronisz je przed działaniem silnego wiatru i pozwolisz im na zdrowy wzrost.

Rozmnażanie dipladenii przeprowadza się wczesną wiosną. Aby to zrobić, pobierz sadzonki wierzchołkowe o długości do 10 cm, zanurz je w ukorzeniaczu, a następnie umieść w wilgotnym podłożu, pod przykryciem z folii, w ciepłych warunkach. Po około miesiącu powinny się ukorzenić, wtedy przełóż je do pojemników, w których mają docelowo rosnąć.

Podcinanie i usuwanie kwiatów

Ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym jest regularne usuwanie przekwitniętych kwiatów. Dzięki temu roślina wygląda atrakcyjnie aż do nadejścia pierwszych mrozów.

Dipladenia dobrze znosi przycinanie. Jej pędy warto skrócić, gdy są długie i mają mało kwiatów. Ładnie się wtedy zagęści. Przycinanie dipladenii sundaville najlepiej przeprowadzić wczesną wiosną.

fot. Dipladenia sundaville/Adobe Stock, Ruckszio

Dipladenia nie lubi zimna, a tym bardziej mrozów. Z tego powodu nie może być uprawiana bezpośrednio w gruncie, a na okres zimowy musi być przeniesiona pod dach. Po przekwitnięciu rośliny przytnij lekko pędy i wstaw dipladenię do jasnego, chłodnego pomieszczenia (optymalna temperatura to 12-15°C). W tym czasie podlewaj roślinę tylko tak, aby nie dopuścić do nadmiernego przesuszenia, ale nie rób tego codziennie. Wystarczy niewielka ilość wody raz na 2-3 dni. W drugiej połowie maja, kiedy minie groźba przymrozków, możesz wynieść ją na zewnątrz.

fot. Dipladenia sundaville/Adobe Stock, Greg Mailaender

Dipladenia sundaville – taką nazwę nosi grupa odmian dipladenii, stworzona w ostatnich latach przez japońską firmę Suntory. Cieszą się wielką i zasłużoną popularnością.

W tej grupie są między innymi:

Dipladenia sundaville Pretty Red o czerwonych kwiatach,

Dipladenia sundaville Cosmos White (kwiaty białe),

Dipladenia sundaville Cosmos Pink (kwiaty różowe).

Nowością, na którą warto zwrócić uwagę ze względu na niespotykaną dotąd barwę kwiatów, jest odmiana Apricot, kwitnąca na kolor jasnopomarańczowo-brzoskwiniowy. Kwiaty są duże, z ciemniejszym pomarańczowo-żółtym środkiem. Natomiast Mimi Scarlet ma kwiatki drobniejsze, delikatne, czerwone. To odmiana najwcześniej kwitnąca.

Wśród mnóstwa zalet dipladenia sundaville ma jedną wadę - może działać trująco. Ze zranionych liści i łodyg wypływa biały mleczny sok, który jest gorzki w smaku i może prowadzić do zatrucia, zarówno w przypadku ludzi, jak i zwierząt. Może też powodować podrażnienia skóry. Nie jest jednak na liście roślin najbardziej trujących, których lepiej pozbyć się z ogrodu. Jeśli więc będziesz pamiętać o zachowaniu ostrożności podczas zabiegów pielęgnacyjnych, możesz śmiało uprawiać dipladenię w ogrodzie.

fot. Dipladenia sundaville Pretty Red/Adobe Stock, HVPM dev

Jeśli twoja dipladenia sundaville zgubiła liście, a jej pędy wydają się całkowicie uschnięte, ustaw roślinę w jasnym, doświetlonym miejscu i obficie podlej, ale tak, aby nie było zastoju wody. Jeśli po kilkunastu dniach nie pojawią się nowe pędy, roślina jest do wyrzucenia.

Ale jeśli zauważysz, że roślina „odbija", przesadź dipladenię sundaville do żyznego podłoża, a po miesiącu zasil ją nawozem.

