Z tym gadżetem za grosze z Pepco twój balkon zakwitnie jako pierwszy na osiedlu. Sąsiadki będą zgrzytać zębami z zazdrości

Dekoracyjne tulipany na balkon i do domowych doniczek znajdziesz teraz w Pepco. Kosztują tylko 4 zł za sztukę i będą piękną ozdobą wnętrza lub balkonu. Z oddali wyglądają jak żywe, a życia dodaje im jeszcze to, że ruszają się pod wpływem ruchu powietrza. We wnętrzu to nie zadziała, ale na balkonie przyciągnie wzrok każdego przechodnia.