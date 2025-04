Nie masz pomysłu na dekoracje wielkanocne przed domem? Zerknij na nasze pomysły, które są łatwe i szybkie do wykonania.

Reklama

Najpopularniejszymi ozdobami są wieńce wielkanocne wieszane na drzwi wejściowe oraz donice wysadzane świeżymi kwiatami, które kojarzą się z wiosną. Świetnie sprawdzą się również świeże zioła (wykorzystaj do tego najróżniejsze pojemniki) oraz ozdoby ze sztucznej trawy.

Spis treści:

Doniczki, szczególnie te ceramiczne albo emaliowane, ze świeżymi kwiatami ustawione przed domem, błyskawicznie przywołają wiosnę. Świetnie sprawdzą się żonkile, tulipany w najróżniejszych kolorach i hiacynty.

Doniczki możesz dodatkowo ozdobić kolorowymi tasiemkami, sznurkiem albo obłożyć szarym, makulaturowym papierem.

fot. Adobe Stock

Oprócz świeżych kwiatów, możesz ustawić również kosze, wiklinowe albo słomiane, pełne nieziemsko pachnących ziół - majeranku, koperku i szczypiorku, które będą nie tylko piękną ozdobą tarasu - wykorzystasz je potem w wielu wielkanocnych przepisach.

Do aranżacji przydadzą się również metalowe naczynia - wiadra, konewki i mniejsze lub większe pojemniczki. Stworzą prawdziwie sielski klimat.

fot. Adobe Stock

Najprostszy stroik przed dom wykonasz w kilkanaście minut. Weź ceramiczną lub glinianą doniczkę (najlepiej białą) i włóż do niego gąbkę do kwiatów.

Wykorzystaj grubszy brzozowy patyk, a na jego czubku umieść sztuczny mech (przymocujesz go za pomocą kleju na gorąco). Teraz wystarczy przyczepić do niego kilka przepiórczych jajek, a na wierzch gąbki wysypać białe kamyczki (do kupienia w kwiaciarniach i marketach budowlanych) i wielkanocny stroik przed dom gotowy!

fot. Adobe Stock

Na gałązkach drzew albo tarasowych belkach możesz pozawieszać samodzielnie ozdobione pisanki - koniecznie te z masy papierowej albo styropianu, aby miały szansę przetrwać dłużej niż kilka dni.

Jajka zawieś na ozdobnych wstążkach, najlepiej w pastelowych kolorach, aby jeszcze bardziej podkreślić wiosenny charakter świąt.

fot. Adobe Stock

Gotowe ozdoby ze sklepów we własnych aranżacjach potrafią wyglądać niezwykle efektownie. Domek wykonany z surowego drewna pomalowany na wiosenne kolory i ustawiony na wieńcu z białej wikliny, cieszy oko i nadaje wielkanocnego klimatu.

W supermarketach, marketach budowlanych oraz dodatkami do aranżacji wnętrz znajdziesz całe mnóstwo niedrogich gadżetów, które niewielkim nakładem pracy pozwolą uzyskać wymarzony efekt..

fot. Adobe Stock

W sklepach ogrodniczych na kilka tygodni przed Wielkanocą znaleźć można ozdoby wykonane ze sztucznej trawy w kształcie królików, kurczaków czy jajek.

Wystarczy ustawić je przed domem lub zaaranżować niewielki kącik w ogrodzie, aby całość wyglądała wielkanocnie i jednocześnie stylowo. Takie ozdoby, podobnie jak sztuczne choinki na święta Bożego Narodzenia, są niezniszczalne, wystarczą na kilkadziesiąt lat.

fot. Adobe Stock

Reklama

Więcej wielkanocnych inspiracji:

Dekoracje wielkanocne DIY - 6 kreatywnych pomysłów

Prace plastyczne na Wielkanoc

Kartki wielkanocne DIY - najlepsze pomysły