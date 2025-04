Jak przezimować daturę, czyli bielunia, aby mogła ponownie zakwitnąć w kolejnym sezonie? W okresie spoczynku musisz odpowiednio o nią dbać i przede wszystkim zapewnić jej komfortowe stanowisko na okres zimowy. Przed zimą warto ją także lekko przyciąć i usunąć przekwitłe kwiatostany. Pamiętaj też, aby trzymać daturę z dala od dzieci i zwierząt domowych - jest to roślina trująca.

Reklama

Spis treści:

Datura to ciekawa roślina balkonowa i ogrodowa - możesz ją z powodzeniem uprawiać zarówno w donicy, jak i gruncie. Nie jest jednak odporna na zimno, dlatego jesienią musisz odpowiednio ją zabezpieczyć. Dzięki temu zakwitnie ponownie na wiosnę, wypuszczając szereg pąków.

Bieluń nie toleruje niskich temperatur, ale zniesie niewielki przymrozek, dlatego jeśli spóźnisz się z jego zabezpieczeniem przed zimą, prawdopodobnie nie ucierpi. Na zimę warto przenieść daturę do piwnicy lub innego pomieszczenia, gdzie będzie mieć optymalną temperaturę ok. 15 stopni. Nie ma potrzeby otulać rośliny agrowłókniną, ale ważne, aby nie wystawiać jej na przeciągi i nie stawiać bezpośrednio pod drzwiami czy oknami (szczególnie nieszczelnymi).

Datura wstawiona do piwnicy nie ma szczególnych wymagań w okresie spoczynku, ale musisz pamiętać, aby regularnie ją podlewać. Nie musi być to często, ale nie możesz dopuścić do przesuszenia gleby. Musi być ona stale lekko wilgotna.

fot. Datura zimowanie/Adobe Stock, Vasin

Datura może przezimować w domu, ale nie będzie tolerować zbyt wysokich temperatur. Dodatkowo zwykle jest to roślina dość masywna, przez co nie wszędzie da się ją zmieścić. Idealnym miejscem dla niej będzie pomieszczenie o temperaturze 16-18 stopni lub niższej (a zatem np. sypialnia, którą chłodzisz w ciągu dnia). Nie powinna stać ani blisko grzejników czy innych źródeł ciepła, ani przy drzwiach czy oknach.

Jeśli w mieszkaniu masz wyższe temperatury, nie zaleca się trzymania w nim datury. Choć to roślina ciepłolubna, suche powietrze w domu może sprawić, że liście zaczną usychać, a datura nie zaadaptuje się ponownie w sezonie wiosennym do temperatur na zewnątrz.

Datura świetnie da sobie rade w donicy, w której kwitła przez cały sezon. Jeśli uprawiasz ją w gruncie, przesadź ją na okres zimowy, a wiosną ponownie przenieś do gruntu. Nie ma potrzeby dodatkowo przykrywać podłoża z wierzchu ani otulać go korą. W pomieszczeniu osłoniętym od mrozu i wiatru datura w donicy przezimuje bez żadnych problemów, a ty w sezonie wiosennym będziesz cieszyć się świeżymi pąkami kwiatowymi.

fot. Datura zimowanie w donicy/Adobe Stock, jeanmi974

Bieluń nie da sobie rady, pozostawiony na zimę w gruncie. Może przetrwać maksymalnie w temperaturze -2 stopni i to tylko przez krótki czas. Wystawiona na mróz uschnie i nie zakwitnie ponownie w kolejnym sezonie.

Także w donicy datura nie da sobie rady, wystawiona na niskie, zimowe temperatury. Otulanie jej agrowłókniną także nic nie da, roślina ta potrzebuje spoczynku w pomieszczeniu. Aby mogła przyjąć się ponownie w kolejnym sezonie, musisz osłonić ją przed mrozem i wiatrem.

Reklama

Czytaj także:

Co przycinać w październiku?

Nawożenie truskawek na zimę

Najlepszy moment na sianie trawy