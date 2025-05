Darmowy nawóz do budlei zrobisz z 1 składnika, który zawsze ląduje w koszu. Krzew będzie kwitł aż do jesieni

Masz w ogrodzie budleję? Nie wyrzucaj skorupek po jajkach. Ten kuchenny odpad może zamienić się w skuteczny nawóz, dzięki któremu krzew obsypie się kwiatami i będzie przyciągał motyle aż do jesieni. To prosty sposób, który nic nie kosztuje, a naprawdę robi różnicę. Sprawdź, jak go przygotować.