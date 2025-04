Daglezja to długowieczne drzewo o imponującym wzroście. Często zdobi alejki parkowe, ale możesz uprawiać ją także we własnym ogrodzie.

Daglezja to drzewo bardzo popularne na terenie Ameryki Północnej, gdzie jest głównym materiałem budulcowym, jeśli chodzi o drewno. Daglezje to drzewa długowieczne, szybkorosnące, masowo przerabiane na deski.

Daglezja ma płaskie, elastyczne, niekłujące igły oraz wyjątkowo dekoracyjne szyszki, które zwieszają się ku dołowi.

Nazwa tego drzewa określanego też mianem Jedlicy Douglasa, pochodzi od nazwiska J. Douglasa, który sprowadził jej nasiona z Ameryki Północnej do Anglii w 1827 roku.

W naturalnym środowisku porasta głównie tereny górskie i niziny nadbrzeżne.

Daglezja zielona występuje w licznych odmianach. Oto niektóre z nich:

Homlstrup - dorasta jedynie do kilku metrów wysokości, rośnie wyjątkowo wolno. Idealna do małych ogrodów, z czasem jej pokrój zaczyna przypominać popularną tuję szmaragdową;

- dorasta jedynie do kilku metrów wysokości, rośnie wyjątkowo wolno. Idealna do małych ogrodów, z czasem jej pokrój zaczyna przypominać popularną tuję szmaragdową; Daglezja zielona sina - odporna na mróz i suszę, dorasta do 20 metrów, cechuje się srebrzystym wybarwieniem igieł;

- odporna na mróz i suszę, dorasta do 20 metrów, cechuje się srebrzystym wybarwieniem igieł; Hofman - drzewo o charakterystycznym, niebiesko-sinym nalocie igieł, dorasta do ok. 4 metrów wysokości;

- drzewo o charakterystycznym, niebiesko-sinym nalocie igieł, dorasta do ok. 4 metrów wysokości; Fletcheri - odmiana karłowata, dobra do małych ogrodów, w ciągu 10 lat dorasta najwyżej do 50 cm.;

- odmiana karłowata, dobra do małych ogrodów, w ciągu 10 lat dorasta najwyżej do 50 cm.; Graceful Grace - wyjątkowa ze względu na charakterystycznie zwisające pędy.

W dobrze zaopatrzonych szkółkach nie powinniśmy mieć problemu z wyborem spośród przynajmniej kilku odmian daglezji zielonej.

Daglezja zielona jest drzewem dobrze znoszącym zarówno suszę jak i wahania temperatur, w tym siarczysty mróz. Daglezja nie toleruje jednak miejskich zanieczyszczeń, może wykazywać mniejsze przyrosty, stać się podatna na choroby, igły zaczną masowo brązowieć.

Gleba odpowiednia do uprawy daglezji

Odmiany daglezji takie jak Fletcheri czy Homlstrup można uprawiać także w małych ogródkach. Jak większość iglaków, daglezja preferuje żyzne, próchnicze gleby, najchętniej gliniasto-piaszczyste, o odczynie lekko kwaśnym, jednak poradzi sobie także w podłożu słabszej jakości. Młode drzewka warto podsypać korą drzew iglastych, np. sosnową. Ograniczy to utratę wilgoci.

Daglezja nie powinna jednak rosnąć w glebie o szczególnie wysokiej wilgotności, gdyż będzie to sprzyjało rozwojowi chorób grzybowych. Podłoże wokół daglezji warto ściółkować rozdrobnioną korą sosnową lub kompostem.

Daglezja preferuje stanowiska zaciszne, osłonięte od wiatru, jednak dobrze rośnie zarówno w słońcu jak i w cieniu.

Nawożenie daglezji

Daglezja nie wymaga częstego nawożenia, wystarczy raz w roku, najlepiej na wiosnę, odżywić ją nawozem do iglaków.

Przycinanie daglezji

Młode, dwu-, trzyletnie drzewa nie wymagają przycinania, jednak po kilku latach, jeśli chcesz utworzyć żywopłot, jak najbardziej warto to zrobić. Iglaki przycinamy wczesną wiosną lub pod koniec lata.

Wiosną, po przymrozkach, można wykonać cięcia sanitarne, usuwając chore pędy. Po takim zabiegu warto zabezpieczyć miejsca cięć maścią ogrodniczą.

Daglezję zieloną rozmnaża się przez wysiew nasion, ale zazwyczaj najczęstszym wyborem okazuje się sadzonka. Na miejsce stałe najlepiej kupować sadzonki kilkuletnie. Z uwagi na bardzo rozbudowany system korzeniowy, młode drzewka łatwo się przyjmują.

Daglezja dobrze znosi nawet częste przesadzanie. Najlepsza pora na sadzenie daglezji do gruntu na miejsce stałe to wiosna lub jesień. Ważne, by zdążyć przed przymrozkami, aby roślina miała czas się ukorzenić.

Sadzimy daglezję krok po kroku:

Przygotuj miejsce. Oczyść stanowisko z chwastów. Przygotuj ziemię do iglaków lub wymieszaj ziemię uniwersalną w proporcji 1:1 z kwaśnym torfem. Wykop dołek o odpowiedniej średnicy i głębokości. Nasyp połowę ziemi do dołka, włóż roślinę z bryłą korzeniową, ustaw ją prosto i zasyp resztą ziemi. Ubij. Podlej roślinę. Jeśli tego wymaga, odetnij chore lub uszkodzone pędy.

Średni przyrost daglezji zielonej to około 70 cm rocznie. Po 10 latach będziesz cieszyć się już sześciometrowym drzewem. Prawda, że wynik jest imponujący? Jeśli nie chcesz, by pod twoim oknem wyrosło gigantyczne drzewo, które zasłoni ci widok i pozbawi światła słonecznego, możesz je przycinać.

Nieprzycinane drzewa w Polsce dorastać mogą do około 30 metrów wysokości. Daglezję można formować również na żywopłot. Pamiętaj jednak, by cięcia zawsze wykonywać ostrym sekatorem.

Daglezja jest bardzo odpornym drzewem, znosi mróz, toleruje suszę, dobrze radzi sobie z inwazją ew. szkodników. Niestety nie oznacza to, że nigdy nic jej nie dolega.

Jeśli twoja daglezja gubi igły, być może zaatakowała je szkocka osutka daglezji. Choroba najczęściej ujawnia się wczesną jesienią, w postaci żółto-zielonych plam na igłach. Do ich zrzucania dochodzi w kolejnym roku. Jeśli stosunkowo wcześnie zauważysz symptomy choroby, możesz ją zwalczyć. Dzięki temu drzewo nie ulegnie nadmiernemu osłabieniu. Wykonaj oprysk fungicydem.

Kolejną zagrażającą daglezji chorobą grzybową jest szwajcarska osutka daglezji - jej charakterystycznym objawem są czarne kropki na spodniej stronie igieł, które pojawiają się latem. Tutaj także trzeba wykonać oprysk środkiem grzybobójczym.

Szkodnik, jaki może zaatakować osłabione drzewo to ochojnik daglezjowy - jest to mszyca z charakterystycznym woskowym nalotem przypominającym watę. Warto zakupić dobry preparat na mszyce - w przeciwnym razie igły będą masowo ulegać deformacji i opadać.

Sadzonki daglezji kosztują około 25 - 35 zł za sztukę, choć w Internecie kupisz je już po kilka złotych. Sadzonki daglezji są dostępne w szkółkach roślin, znajdziesz tam też nieco większe okazy.

