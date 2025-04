Meble ogrodowe z palet będą służyły maksymalnie przez jeden sezon, jeśli odpowiednio nie zabezpieczysz ich lakierobejcą. Na rynku występują w kilkudziesięciu kolorach, ale mogą też jedynie podkreślić kolor drewna. Meble z palet należy przygotować do malowania - z pozoru nie są to szybkie i oczywiste czynności.

Reklama

Spis treści:

Jeśli przymierzasz się do samodzielnego wykonania mebli ogrodowych z palet, zwróć uwagę na to, jakie palety kupujesz i z jakim ich przeznaczeniem. Najwytrzymalsze są trójwarstwowe europalety zbudowane z grubych deszczułek o wzmocnionych narożnikach, które są wypełnione dodatkowo klockami z drewna lub trocin i podbite deszczułkami. Jak z nimi postępować?

Szlifowanie i obróbka palet

Takie palety wykonane z surowego drewna, należy odpowiednio obrobić, aby służyło jako surowiec na meble. Jeśli palety są szorstkie, mają dużo wystających zadziorów i drzazg, trzeba je najpierw wygładzić. Najczęściej wystarczy dobrej jakości papier ścierny o różnej gradacji (kilka sztuk większej gradacji, kilka o mniejszej).

Czasem przydaje się także szlifierka kątowa z odpowiednią tarczą. To dużo szybsze rozwiązanie, jednak należy umieć się nią posługiwać, aby nie zrobić śladów w drewnie.

Jeśli w palecie są dziury i nierówności, należy zastosować wypełnienie w postaci specjalnej szpachli do drewna. Konieczne jest również usunięcie drzazg, gwoździ i innych odstających elementów.

fot. Meble ogrodowe z palet/Adobe Stock, Olesia Bilkei

Oczyszczanie palet

Po oszlifowaniu lub starciu drewna papierem ściernym powierzchnię należy dokładnie oczyścić. To dość czasochłonne zajęcie, ale niezbędne do tego, aby palety były w pełni wygodne, bezpieczne i praktyczne. Aby dokładnie oczyścić drewno, sięgnij po odkurzacz lub zmieść pyły i drzazgi szczotką. Z reguły niełatwo jest się ich pozbyć, ale warto zawsze poświęcić oczyszczaniu palet więcej czasu: nałożone na przybrudzone palety emalie (tym bardziej te pigmentowe) podkreślą wszelkie nierówności i drzazgi.

W następnej kolejności warto przemyć powierzchnię wilgotną ścierką i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Dopiero tak przygotowany materiał można poddać malowaniu.

Gruntowanie drewna

Przed zastosowaniem lakierobejcy palety dobrze jest zagruntować odpowiednim preparatem. Dzięki temu kolor będzie lepiej się trzymał i będzie bardziej odporny na działania atmosferyczne. Gruntowanie palet jest ważnym etapem: poprawia ono właściwości materiałów wzmacnia i sprawia, że farby nawierzchniowe lepiej przyczepiają się do podłoża, w efekcie zmniejszając ich zużycie. W przypadku drewna, dobry grunt ochroni meble ogrodowe z palet przed wilgocią. Do gruntowania drewna posłużą:

preparaty akrylowe,

preparaty alkidowe,

preparaty olejno-ftalowe.

Są one dostępne w postaci farb i najłatwiej nakłada się je pędzlami. Potrzeba ok. 24 godzin na wyschnięcie. Ceny gruntu to ok. 40-80 zł/kg. Jeśli nie masz zamiaru nadawać paletom koloru, zamiast gruntu wybierz impregnat, który ochroni drewno przed czynnikami atmosferycznymi. Dobrym wyborem jest też lakierobejca.

fot. Meble ogrodowe z palet/Adobe Stock, nitikornfotolia

Na tym etapie prac pojawia się najczęściej pytanie o to, czym należy pomalować palety, by powstały z nich piękne meble ogrodowe. Najbardziej odpowiednia będzie farba do drewna, ale koniecznie przeznaczona do elementów zewnętrznych: do płotów czy domów.

Lepiej, by było więcej warstw cienkich i dobrze wysuszonych przed położeniem następnej, niż jedna czy dwie grube, które będą długo schły i mogą tworzyć się nieestetyczne nacieki. Zazwyczaj 2-3 warstwy produktu nałożone pędzlem wystarczają, by palety pokryły się kolorem lub po prostu były dobrze przygotowane do pełnienia swoich funkcji w ogrodzie. Jakie produkty sprawdzą się przy malowaniu mebli z europalet?

Jakie są rodzaje lakierobejc do wyboru?

Lakierobejca wodna - tworzy jedwabistą powłokę odporną na deszcz i zarysowania. Podkreśla usłojenie drewna i najczęściej jest transparentna lub półtransparentna. Zaleca się stosowanie 2-3 warstw tego impregnatu, a najlepiej nakładać ją pędzlem lub wałkiem malarskim.

- tworzy jedwabistą powłokę odporną na deszcz i zarysowania. Podkreśla usłojenie drewna i najczęściej jest transparentna lub półtransparentna. Zaleca się stosowanie 2-3 warstw tego impregnatu, a najlepiej nakładać ją pędzlem lub wałkiem malarskim. Lakierobejca żelowa - znajdziesz ją w popularnych marketach budowlanych. Jej celem jest ochrona drewna, ale w równym stopniu liczy się także wygląd, jaki nadaje np. meblom ogrodowym z palet. Jest bardziej przyjazna dla środowiska, trwała i elastyczna. Nanoś pędzlem 2-3 warstwy w odstępach min. 1,5-godzinnych.

- znajdziesz ją w popularnych marketach budowlanych. Jej celem jest ochrona drewna, ale w równym stopniu liczy się także wygląd, jaki nadaje np. meblom ogrodowym z palet. Jest bardziej przyjazna dla środowiska, trwała i elastyczna. Nanoś pędzlem 2-3 warstwy w odstępach min. 1,5-godzinnych. Farba do drewna - jedno z najpopularniejszych i znanych rozwiązań, to farba, którą pomalujesz meble ogrodowe z palet. Podłoże musi być suche i odtłuszczone lub pokryte wcześniej impregnatem. Emalia akrylowa musi być nakładana pędzlem (najlepiej zagiętym, tzw. kaloryferowym) wzdłuż słojów. Warto nałożyć 2-3 warstwy ok. 5-godzinnych odstępach czasowych.

fot. Czym pomalować palety/Adobe Stock, JJ van Ginkel

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 12.09.2018.

Reklama

Czytaj także:Meble z palet do salonu lub sypialni? Czemu nie

Jak modnie urządzić balkon?Jakie meble kuchenne wybrać?