Koty to zwierzęta ciekawskie, chętnie eksplorujące otoczenie, w tym rośliny domowe i ogrodowe. Dla właścicieli kotów szczególnie ważne jest, aby wiedzieć, które rośliny mogą stanowić zagrożenie dla ich pupili. Wrzos zyskuje popularność zwłaszcza jesienią, kiedy jego kolorowe kwiaty zdobią nasze balkony i ogrody.

Niestety, wiele osób nie wie, jak roślina ta wpływa na zdrowie kotów. Dla bezpieczeństwa najlepiej unikać hodowania wrzosu w miejscach, do których kot ma swobodny dostęp, lub zdecydować się na inne, bezpieczne rośliny.

Wrzos to potencjalnie toksyczna roślina dla kotów. Spożycie jej może wywołać szereg nieprzyjemnych objawów, w tym problemy żołądkowo-jelitowe, takie jak wymioty, biegunka oraz osłabienie. W niektórych przypadkach może dojść do poważniejszych reakcji, choć wrzos nie należy do najbardziej toksycznych roślin, takich jak np. lilie czy filodendron.

Głównym powodem toksyczności wrzosu są zawarte w nim garbniki, które mogą podrażniać żołądek i układ pokarmowy kota. W przypadku spożycia większej ilości, ryzyko wystąpienia objawów wzrasta, dlatego warto być czujnym, jeśli masz wrzos w domu lub w ogrodzie, a nasz kot wykazuje zainteresowanie tą rośliną.

Jeśli kot zje którąkolwiek część wrzosa, mogą pojawić się najbardziej powszechne objawy zatrucia roślinami bądź nieświeżym pokarmem:

wymioty

biegunka

letarg i osłabienie

brak apetytu

Jeśli zauważysz u swojego kota którykolwiek z tych objawów, a istnieje podejrzenie, że mógł zjeść wrzos, należy niezwłocznie skontaktować się z weterynarzem. W przypadku podejrzenia zatrucia weterynarz może zlecić leczenie objawowe, takie jak podanie leków przeciwwymiotnych, nawadnianie kroplówką czy wsparcie w formie węgla aktywowanego, aby zneutralizować toksyny.

Pamiętaj, aby nie podawać kotu ludzkich leków na własną rękę. Choć często są one stosowane u czworonogów, to weterynarz ustala odpowiednią dawkę na podstawie wieku i wagi zwierzęcia. Bardzo często jest to np. jedynie jedna dziesiąta standardowej dawki dla ludzi.

fot. Wrzos jest trujący dla kota, ale rzadko bywa bardzo groźny/Adobe Stock, Катерина Давыдова

Wrzosy to prawdziwy symbol jesieni, dlatego fani tej pory roku mogą być rozdarci. Choć oczywiście zdrowie pupila i jego bezpieczeństwo powinno być zawsze na pierwszym miejscu, możesz spróbować "przemycić" wrzosy do ogrodu i jednocześnie ochronić mruczka przed jego zjedzeniem.

Jeśli posiadasz wrzos w domu, najlepiej trzymać go w miejscach niedostępnych dla pupila. Koty są zwinne i potrafią wskakiwać na różne powierzchnie, więc warto znaleźć naprawdę bezpieczne miejsce, jednocześnie odpowiednio jasne, aby roślina mogła się rozwijać.

Wrzosy na balkonie można podwiesić pod sufitem, tam gdzie kot na pewno nie dotrze albo wstawić wrzos do doniczki wychodzącej przez balkon i zabezpieczyć go gęstą siatką z drugiej strony.

Jeśli twój kot to prawdziwy zwinny urwis i potrafi dostać się wszędzie, jeśli wyjątkowo się uprze, rozważ wymianę wrzosu na inną, bezpieczną roślinę, np. lawendę. Jest podobna, niestety najpiękniejsze kwitnienie ma latem, więc nie będzie idealną dekoracją na jesień.

Wrzosy w ogrodzie można obudować płotkiem lub barierką innego typu lub posadzić go w towarzystwie roślin odstraszających koty. Są to np. rozmaryn, geranium czy eukaliptus.

